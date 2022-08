‘Ik vind veel dingen heel spannend, maar doe ze toch. De angst mag het niet winnen, ík moet winnen’

Jurk David Laport | Schoenen Aquazzura via Shoeba | Schelp: StudioSchijn Beeld Imke Panhuijzen

Nee, ze heeft hier echt niet van tevoren over nagedacht. Dat die grote blauwe mok met witte letters nu pontificaal op tafel staat, is toeval. Of in ieder geval: het is niet bewust gebeurd. Tegen het donkere blauw staan in witte letters vier woorden. Vier woorden die voor Lisa Loeb (33) alles hebben veranderd. Vier woorden als traptreden naar bekendheid. Vier woorden, zodat de ene droom ingeruild kon worden voor de andere: ‘Ik ben de slimste.’

Ze lacht. ‘Sorry.’ Maar eigenlijk wil ze zich niet verontschuldigen. Waarom zou ze? Natuurlijk wil ze niet opscheppen, maar hallo, ze is nog steeds heel trots dat ze vorig jaar de finale van De slimste mens won. Door die glansrijke overwinning wisten twee miljoen Nederlanders opeens wie Lisa Loeb was.

Nog maar een paar jaar geleden vormde ze samen met Janneke Rinzema het cabaretduo Matroesjka. Na acht jaar samen te hebben gespeeld gingen ze in 2020 ieder hun eigen weg. Loeb schreef haar eerste solovoorstelling Extase, waarmee ze het theater in zou gaan. Alleen: toen gingen de theaters dicht. Maar De slimste mens bracht haar carrière in een stroomversnelling. Loeb werd vaste columnist bij de talkshow Khalid & Sophie, nam deel aan het gospelprogramma Amazing Grace van de EO, en binnenkort presenteert ze de Nederlandse versie van het datingprogramma FBoy Island van zender HBO Max. En dan komt er ook nog een boek, een autobiografische roman die in het najaar zal verschijnen. Haar mailbox puilt nu dan ook uit met verzoeken en uitnodigingen en sinds enige tijd heeft ze daarom een agent in de arm genomen.

Dit is precies waarop ze had gehoopt. ‘Tijdens de pandemie zat ik als werkloze cabaretier thuis op de bank. Ik dacht: er móét iets gebeuren. Er moet meer zijn dan dit. Ik heb allerlei ambities en dromen waar niets van terechtkomt.’ Al haar spaargeld had ze in haar solovoorstelling gestoken, die ze dus niet kon opvoeren. Een eerste lichtpuntje kwam in de vorm van een nominatie voor de Annie M.G. Schmidtprijs voor haar lied Mijn Odyssee, waarin ze zingt over haar worstelingen met depressie. Ze liet het persbericht van de nominatie doorsturen aan de redactie van De slimste mens. Diezelfde dag kreeg ze een mail terug: ze wilden haar graag testen. Weer een dag later kreeg Loeb bezoek van een redacteur. Daarna kon ze echt aan de bak.

Die voorbereiding op De slimste mens, hoe ging dat?

‘Het coolste is om te zeggen dat ik het programma nog nooit had gezien, niets heb voorbereid en het alsnog heb gewonnen. Ik heb niet voor het proefwerk geleerd, maar wel een 10 gehaald, dat idee. De waarheid is dat ik het spel eindeloos vaak heb gespeeld, op de app en gewoon door te kijken naar het programma zelf. Als er een vraag werd gesteld, zette ik het programma op pauze en probeerde ik de antwoorden te geven. Veel deelnemers leren Van nul tot nu (stripboeken over de Nederlandse geschiedenis, red.) uit hun hoofd en proberen de wereldkaart erin te stampen, voor het geval ze een vraag over topografie krijgen. Dat heb ik niet gedaan. Ik wilde weten hoe ik alle vragen moest aanvliegen, dat ik wist hoe het spel werkte. Dus niet zozeer op kennis, maar op strategie. Ik heb een goed geheugen, ik heb gymnasium gedaan, dus veel algemene kennis, ik ben cabaretier, dus ik volg de actualiteit en leg verbanden. Dat zijn allemaal goede basisvoorwaarden. Als je snapt hoe het werkt, is het een kwestie van er gaan zitten en op het goede moment presteren. Mensen zeggen dan: geniet er wel een beetje van. Maar daar had ik geen ruimte voor in mijn hoofd. Ik was niet bezig met de andere kandidaten, maar speelde mijn eigen spel.’

Had je dan helemaal geen last van zenuwen?

‘Natuurlijk wel. Maar het scheelde wel dat ik al twaalf jaar op het podium sta en dus gewend ben om onder hoge druk te presteren. Wat ik spannender vond was dat ik met mijn kop op tv was en hoe mensen daarop zouden reageren. Ik had me ook voorgenomen niet allemaal feministische dingen te gaan roepen, maar dat lukte niet helemaal.’

Wat voor feministische dingen riep je dan zoal?

‘De slimste kan soms best seksistisch zijn, omdat de maatschappij nou eenmaal seksistisch is. Een van mijn tegenstanders was presentator Dennis Weening. Aan hem werd gevraagd: ‘Jij bent vast niet het type dat de vrouw de rekening laat betalen.’ Nou, toen trok ik al zo’n hoofd van: waar gaat dit heen? Vervolgens richtte Philip Freriks zich tot mij: ‘Lisa, jij bent zelfverklaard feminist, dus jij betaalt natuurlijk altijd zelf de rekening of je deelt hem.’ Nou nee, zei ik, want dat vind ik fopfeminisme. Toen kreeg ik meteen van alle mannen die aanwezig waren terug: ‘Ohhh, je bent helemaal geen feminist, je wil dat de man de rekening voor jou betaalt!’

Ketting en oorbellen: vintage Dior via Droomfabriek de Groot & de Jong | Jurk: Balmain Beeld Imke Panhuijzen

‘Heel opvallend, hoe mensen gaten in je principes proberen te prikken als je zegt dat je feminist bent. Dat gebeurt ook als je zegt dat je vegetariër bent. ‘O, maar je vliegt wel?’ Mensen proberen je altijd onderuit te halen.

‘Ze maakten er nogal veel bombarie over. Toen zei ik: ‘Als de heren uitgekwaakt zijn, zal ik even mijn punt maken.’ Daarna vertelde ik dat feminisme niet gaat over wie de rekening betaalt. Ik vind het leuk om getrakteerd te worden en ik vind het leuk om te trakteren. Maar volgens mij gaat feminisme over het feit dat mannen en vrouwen niet gelijk betaald krijgen voor hetzelfde werk. Laten we dát eens aanpakken. Nou, dat soort dingen floepte ik er dus de hele tijd uit. Ik praat vaak eerst en denk pas daarna en ik ben altijd eerlijk. Van tevoren moet je bij De slimste ook zo’n vragenlijst invullen. Dus ik vulde vrolijk in: ik ben feminist en ik heb een angststoornis. Ja, daar komen ze in de uitzending dan natuurlijk op terug.’

In de uitzending vertelde je inderdaad openhartig over je angststoornis. Wat het met je doet en dat je er medicatie voor gebruikt. En dat tegenover een miljoenenpubliek.

‘Ja, maar die angststoornis heeft me ook veel gebracht. Ik heb er een voorstelling over gemaakt, met het lied Mijn Odyssee werd ik dus genomineerd voor de Annie M.G. Schmidtprijs en ik schrijf nu een boek dat daar ook over gaat. Het is een autobiografische roman over een heftig onderwerp, maar er zit gelukkig ook veel humor in. Ik ben nu bezig met het hoofdstuk dat gaat over het jaar in aanloop naar mijn depressie. Ik ben ingestort op 11 september 2017. Ik was een begroting aan het maken, zat naar het scherm te kijken en opeens kon ik alleen nog maar huilen. Ik kon helemaal niets meer, van het ene op het andere moment was ik geknakt. Dat jaar ervoor was de aanleiding tot dat moment.

‘Het begon met allerlei vage lichamelijke klachten. Met cabaretduo Matroesjka waren we net klaar met onze eerste voorstelling. Omdat we niet beter wisten, namen we maar vijf dagen vakantie en begonnen we in februari 2017 al weer met try-outs voor een nieuwe voorstelling. Dat kán helemaal niet. Heel veel cabaretiers nemen een half jaar vrij, om dan een nieuwe voorstelling te schrijven. Maar wij waren nieuw in het vak en wisten dat niet. Onze trein denderde maar door. Je móét leveren, want je bent een van de honderden. Waarom zouden mensen voor jou een kaartje kopen en niet voor die ander die ook die avond speelt?’

Wanneer had je door dat het misging?

‘In januari begonnen de klachten. Nu denk ik: hoe heb je niet kunnen zien dat het niet goed ging? Maar ik was alleen maar aan het overleven op dat moment en was vastbesloten: ik moet doorwerken, anders zal ik nooit in Carré staan. Dat was mijn grote droom. Ik kreeg erge hoofdpijn en slikte op een gegeven moment acht paracetamol per dag. En daarmee was het nog niet weg. Om te ontspannen slikte ik twaalf valdispertpillen per dag. Ik had een drukkend gevoel op mijn borst en kreeg paniekaanvallen – waarvan ik niet wist dat het paniekaanvallen waren. Ik was constant misselijk en zag zwarte vlekken. In mei viel ik tijdens een gesprek met mijn kostuumontwerper flauw. Maar we zouden in oktober in première gaan in een uitverkochte Kleine Komedie, dat kon ik toch niet afzeggen? Ik was ook niet alleen, maar deel van een duo. Er stonden optredens geboekt, we hadden een technicus; mensen zijn afhankelijk van je. Verder werkte mijn persoonlijkheid ook niet mee: opgeven bestaat bij mij niet. Ik wil mooie dingen maken en veel bereiken in het leven, dus ik dacht: stel je niet zo aan, ga door, neem nog een paracetamol. Ik heb geen tijd voor een burn-out.

‘Dat leidde allemaal tot dat moment op 11 september. Nu ik dit allemaal opschrijf voor mijn boek, besef ik wat een verschil er is met toen. Zeker sinds het winnen van De slimste mens ben ik veranderd. Ik voel me tien jaar ouder, maar op een goede manier. Ik ben volwassener en weet wat ik wil. Ik ben gestopt met theater en ga nu televisie maken. Ik ben radicaal voor mezelf aan het kiezen. Dat klinkt erg zelfhulpboekachtig, oh my god, maar: ik ben wel de omstandigheden aan het creëren waarbij ik kan floreren.’

Maar je gaat dus het niet meer het theater in?

‘Nee, voorlopig niet. Door De slimste en het presenteren van FBoy Island ben ik verslingerd geraakt aan televisie maken. Elke opname is weer anders en het is heel uitdagend.

‘Voor theater schrijf je een half jaar lang een voorstelling en die speel je dan twee jaar lang. Elke avond doe je hetzelfde. Dat heb ik twaalf jaar gedaan, dus ik ben heel blij met de kans om nieuwe dingen te ontdekken. Ik schrijf een boek, ga een datingshow presenteren en deze zomer ben ik begonnen als Druktemaker bij het radioprogramma De Nieuws BV. En ik heb een idee voor een satirisch programma en ben daarover in gesprek met producenten. Dat is echt mijn grote droom.’

En Carré dan?

‘Dat heb ik voor nu even vaarwel gezegd.’

Je doet heel veel dingen: cabaret, columns, televisie maken, een boek schrijven. Daar weerhoudt je angststoornis je blijkbaar niet van. Zijn er ook dingen die je laat?

‘Heel veel, maar dat is allemaal niet werk-gerelateerd. Mijn angsten liggen veel meer op fysiek of sociaal vlak: ik heb hypochondrie, dus ik heb altijd het idee dat ik ergens kanker heb of een hartaanval krijg. Ik durf mensen niet te bellen, want heb last van telefoonangst. Ik ben altijd bang dat mensen boos op me zijn omdat ik iets verkeerd gedaan zou hebben. Ik durfde een tijdje niet meer in een vol theater te zitten, ik durfde niet meer auto te rijden. Maar een column op televisie voordragen of op het podium staan, daar heb ik voor mijn gevoel controle over. Niet over de celdeling in mijn lichaam. Ik vind veel dingen heel spannend, maar doe ze toch. Want de angst mag het niet winnen, ík moet winnen.’

Jurk Laura Dolls | Oorbellen Droomfabriek de Groot & de Jong Beeld Imke Panhuijzen

Wanneer heb je dat geleerd, dat angst niet leidend mag zijn?

‘Toen ik klein was, werd ik erg gepest. Als kind was ik precies zoals ik nu ben: slim, grote mond en altijd aan het zingen. Het makkelijkste was geweest om me aan te passen aan de groep, om zo maar niet meer gepest te worden. Maar dat wilde ik niet. Als je alleen bij de groep mag horen als je niet opvalt, een groep die andere kinderen pest, dan wil ik helemaal niet bij die groep horen. Ik was pas 6, maar had toen al een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel.

Je moeder vertelde dat het pesten begon nadat je tegen een meisje had gezegd dat je niet meer met haar bevriend wilde zijn. Je was, zo zei ze, eigenlijk te eerlijk.

‘Dat meisje was nieuw op school. Ze kwam uit een instabiele thuissituatie. Ze waren net verhuisd en haar moeder had een nieuwe vriend. Die moeder was alleen maar met hem bezig, ze hadden bijvoorbeeld ook seks terwijl ik bij dat meisje aan het spelen was. Heel bizar. Een keer ging ik met haar naar de schaatsbaan. Maar zij had iets gedaan waardoor ze straf kreeg en de hele tijd in het café moest blijven zitten, terwijl ik in mijn eentje rondjes schaatste. Ik voelde me niet veilig bij hen. Ik had geleerd van mijn moeder dat ik altijd eerlijk moest zijn. Maar ik had nog niet geleerd hoe ik tactisch moest zijn. Toen heb ik gezegd: ik wil niet meer met jou omgaan. Dat was natuurlijk heel naar voor haar. Vanaf dat moment begon ze me te pesten. Ze kneep me onder de tafel, schopte me en zette de kinderen uit mijn klas tegen me op. Ook de juf deed mee.

Wat deed de juf dan?

‘Ik zat op een montessorischool, waarbij we altijd in groepjes zaten te werken. Als de andere kinderen uit mijn groepje aan het praten waren, pikte mijn juf mij eruit: ‘Ja Lisa, jij zat te praten, ga jij maar naar de gang.’ Terwijl ik gewoon een nerd was die altijd braaf zat te werken. Ze heeft me ook weleens opgesloten in het klaslokaal tijdens de grote pauze.

‘En deze juf had een regel bedacht: als een kind trakteerde op zijn verjaardag, moesten alle kinderen hun hoofd in hun armen leggen en mochten we pas opkijken als alle traktaties uitgedeeld waren. Toen er weer eens werd getrakteerd en alles was uitgedeeld, zei de juf: ‘Geniet van je traktatie. Behalve Lisa, jouw traktatie pak ik af, want jij hebt gekeken.’ Daar zat ik als kind van 7, terwijl de hele klas zijn traktatie aan het eten was, behalve ik. Ik zweer tot op de dag van vandaag op alles wat mij lief is: ik heb niet gekeken.’

Hoe ging je daarmee om?

‘Mijn ouders gingen elke middag naar de juf toe. Maar zij zei iedere keer glashard dat ik het niet had aangekaart of dat iets niet zo was gebeurd, of dat ik me niet zo moest aanstellen. Toen ben ik gewisseld van basisschool. Dat ging de eerste twee jaar goed. Maar in groep 7 kwamen er twee nieuwe meisjes bij me in de klas en begon het hele verhaal opnieuw. De jongens deden ook mee en pestten me omdat ze me dik vonden. Elke dag zeiden ze dat ik dik was, een dik vet varken.

‘Een jongen had een keer verkering aan me gevraagd, naar later bleek omdat hij een weddenschap had verloren. De meisjes gingen geraffineerder te werk. Het ene moment mocht ik wel op een partijtje komen, de keer erna was ik als enige van de klas niet uitgenodigd. Of dan gingen we op schoolkamp en wilde niemand met mij op een kamer. Ik dacht alleen maar: fuck you. Ik haalde al mijn vakken gemakkelijk en ging in de weekenden naar de jeugdtheaterschool; ik zat op zangles en had een paar goede vriendinnen buiten school. Dus ik had mijn eigen wereld en school was gewoon overleven.’

Over dat pesten schreef je het lied Eten of gegeten worden, dat ook werd genomineerd voor de Annie M.G. Schmidtprijs. Je zingt over de hyena’s op het schoolplein en dat je een toren zou willen bouwen van hun brandende karkassen. Ben je nog steeds boos?

‘Ja. Ik ben er nog steeds boos om. Naarmate ik ouder word, denk ik: wat een kutkinderen. Ik heb er heel lang niet aan gedacht, pas weer toen ik vanaf mijn begin twintiger jaren paniekaanvallen begon te krijgen: wat een kutkinderen. Wat naar dat kinderen elkaar dat aandoen.’

Je sluit dat lied af met de zin: ‘Als ik in de spiegel kijk, wel duizend levens later, vind ik het ergste nog misschien, dat ik geen hyena’s meer nodig heb, om een varken te zien.’

‘Ik heb een issue met mijn gewicht en mijn lichaam. Dat is een erfenis van die pesterijen, die heb ik compleet geïnternaliseerd. In mijn puberteit heb ik boulimia gehad: ik wisselde vreetbuien af met extreem lijnen, maar ik gaf niet over. En ja, als je eenmaal begint met verstoord eten, is dat iets waar je moeilijk vanaf komt. Nou, toen kreeg ik een depressie en kwam ik 8 kilo aan. Door de antidepressiva werd dat vervolgens 10 kilo. En toen begon corona, inclusief coronakilo’s.

‘Ik heb die gedachten over mijn lijf nog wel, maar het zet zich niet meer door in verstoord eetgedrag. En ik blijf bijvoorbeeld ook niet thuis van sociale dingen om maar niet te hoeven eten. Als ik ’s ochtends in de spiegel kijk, denk ik nog wel van: o, dit is wel weer wat meer, of dat is minder. Maar bij die gedachten blijft het. Tegelijkertijd: pesten heeft me ook gebracht waar ik nu ben. Ik werd vroeger gepest om wie ik ben, en nu heb ik er mijn werk van gemaakt. Alle rare dingen die uit mijn hoofd komen, mag ik op een podium ten gehore brengen en mensen vinden het nog leuk ook.’

Het pesten heeft je dit allemaal gebracht, zeg je, maar heeft het je ook wat gekost? Heb je weleens nagedacht over hoe je leven eruit had gezien als je niet gepest was?

‘Het heeft me vooral een zorgeloze jeugd gekost. En ik denk dat mijn angststoornis er ook mede door is veroorzaakt. Ik ben best wel verneukt in een periode waarin je je leert te hechten en leert wat veilig en onveilig is. Ik denk dat ik ook lichter in het leven zou hebben gestaan als ik niet gepest was. Met meer vertrouwen in mezelf en mijn omgeving. Ik zit mijn hele leven al te wachten op het moment dat het misgaat, tot ik weer uit de groep word gegooid of er iets heel ergs gebeurt waarover ik geen controle heb. Dat geeft veel onrust. Ik ben al van jongs af aan voor dingen aan het vechten en mezelf aan het bewijzen. Dat zal een reactie op het pesten zijn. Als ik niet gepest was, zou ik denk ik met meer zelfvertrouwen bepaalde dingen zijn aangegaan, zoals op het podium staan, of vriendschappen. Meer vanuit vertrouwen en minder vanuit bewijsdrang.’

Oorbellen Droomfabriek de Groot & de Jong | Outfit en riem: Versace via Mytheresa | Schoenen: Aquazzura via Shoebaloo Beeld Imke Panhuijzen

Hoe uitte die bewijsdrang zich?

‘Ik wist altijd wel dat ik cabaretier wilde worden. Het wisselde van jaar tot jaar of ik bij Toneelgroep Amsterdam wilde gaan spelen of dat ik mijn eigen Koefnoen-programma ging maken of in een musical wilde spelen. Ik wilde in elk geval op een podium staan. In groep 8 hadden we een soort vriendenboekje, waarin de vraag stond: wat wil je de klas nog meegeven? Toen heb ik geschreven: ‘Kijk later maar in de krant, je zal nog veel over mij lezen.’

Bij dezen.

‘Ik ben helemaal goed terecht gekomen: ik ben een paar jaar geleden getrouwd, ik heb fijne familie en vrienden en doe allemaal leuke dingen. Daarom vind ik het ook belangrijk om open te zijn over mijn angststoornis en het pesten: het is allemaal goed gekomen. Als je er middenin zit, weet dan: het kan beter worden, het kan goed komen. Ik heb een angststoornis en doe al deze dingen. Ik ben net een maand aan de andere kant van de wereld geweest om FBoy Island op te nemen. In mijn eentje. Daar ben ik echt heel trots op.’

Ja, hoe kwam je daar nou weer terecht?

‘Twee maanden na mijn deelname aan De slimste mens kwam er een mysterieus mailtje binnen van Warner Brothers. Ze konden niet precies zeggen waar het over ging, maar ze dachten dat ik goed bij het programma zou passen. Ontzettend leuk en spannend natuurlijk, dus ik heb de kans met beide handen aangegrepen.

‘FBoy Island is een datingshow, alleen dan feministisch. Er zitten achttien mannen op een eiland. De helft zijn nice guys die op zoek zijn naar ware liefde, maar de anderen zijn er alleen maar voor het geld. ‘FBoys’ dus. De drie vrijgezelle vrouwen moeten dan uitvinden wie wie is. Ik presenteer het, doe interview en doe tussendoor ook nog sketches met de deelnemers.’

En wat komt hierna, een satirisch programma?

‘Dat is de droom. Er moet een satirische latenightshow met een vrouw komen, het is toch bizar dat die er nu niet is? Een paar jaar terug had je Sanne Wallis de Show, maar dat heeft maar negen afleveringen geduurd. Je hebt natuurlijk Arjen Lubach met De avondshow en Roel Maalderink maakt nu Plakshot, maar er is geen enkele vrouw met haar eigen latenightshow. Ik zou heel erg graag die vrouw willen zijn.’

CV Lisa Loeb 1989: Geboren te Amsterdam

2012: Afgestudeerd aan het Conservatorium van Amsterdam

2016: Voorstelling Eeuwig vlees (als cabaretduo Matroesjka)

2018: Voorstelling Brainwash (Matroesjka)

2020: Solovoorstelling Extase

2020: Nominatie Annie M.G. Schmidt-prijs voor lied Mijn Odyssee

2021: Nominatie Annie M.G. Schmidt-prijs voor lied Eten of gegeten worden

2021: Winnaar De Slimste Mens

2022: Presentatie FBoy Island

2022: Debuutroman Bang (verschijnt in november)