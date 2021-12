Tessel ter Plegt Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar en met wie woon je?

‘In Waalre, met mama Patty (47), papa Ralph (48) en mijn broer Jens (12).

Lijk je op je broer?

‘Best wel: ik kan met gezichtsherkenning zijn telefoon openen. Dat vindt hij niet leuk, dus nu heb ik beloofd dat ik het niet meer ga doen.’

Houd je je aan je beloften?

‘Meestal wel, behalve als het een domme is en ik er spijt van heb. Als ik bijvoorbeeld beloofd heb om mijn kamer op te ruimen. Dat moest voor de foto, want normaal liggen overal kleren. Ik vind opruimen stom: je moet gewoon iets verplaatsen terwijl het eigenlijk al goed ligt. Soms is het wel irritant dat ik door de troep niet mijn bureau kan gebruiken of op mijn stoel kan zitten. Maar dan leg ik alles gewoon op mijn andere stoel. Ik leg het óf op de stoel óf op de grond – de kast is het laatste waar ik aan denk.’

Waarvoor gebruik je je bureau als er geen kleding op ligt?

‘Tekenen. Ik vind vooral natekenen leuk, want dan kan ik me dingen eigen maken. Stel, je tekent een boot na. Dan doe je er zeilen op en een dek. En ik doe er dan ook lampjes op, om het nog gezelliger te maken.’

Ga je graag naar musea?

‘Ik hou minder van naar kunst kijken dan van zelf kunst maken. Ik wil wel graag een keer naar Madurodam, want alles is daar in het klein, en dan voel ik me vast heel groot. Dan voel ik ook eens hoe dat is.’

Wat lijkt je leuk aan groot zijn?

‘Ik wil actrice zijn en naar heel veel theaters reizen om daar op te treden. Gisteren moest ik met school een toneelstukje opvoeren en ik had de hoofdrol. In het begin was het spannend, maar later voelde het alsof ik op dat podium thuishoorde. Ik zat eerst ook op toneelles, maar ben eraf gegaan door de lockdown, want dat was net als school online. Zo veel achter een scherm zitten trek ik niet.’

Vond je de lockdown zwaar?

‘Best. Het was taai en alleen. Onlineles was moeilijk: soms werkte het internet niet, of ik kon me niet concentreren. Maar ik heb ook veel buitengespeeld en mijn verjaardag gevierd. Dat was eigenlijk heel leuk. We hebben rondgereden en taart uit de achterbak uitgedeeld aan familie. En daarna thuis met vriendinnen een disco gehouden.’

Wat doe je over tien jaar?

‘Ik hoop dat ik op een actriceschool zit en een bijbaantje heb en niet op mezelf woon. Dat wil ik pas op mijn 24ste.’