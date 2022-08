‘Ik vind het leuk op school omdat ik veel vriendjes heb’

Fedde Tange droomt ervan met zijn vriendjes in het eerste van Ajax te spelen. Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar en met wie woon je?

‘Ik woon met mijn mama (38), papa (40) en broertje Tjalling (8) in Sassenheim.’

Op welke school zit je? Vind je het daar leuk?

‘Ik zit op basisschool de Overplaats, in groep 3. Na de grote vakantie ga ik naar groep 4. Ik krijg al veel verschillende vakken. Schrijven vind ik stom, maar rekenen vind ik leuk. Ik vind het erg leuk op school omdat ik veel vriendjes heb. Mijn beste vrienden zijn mijn klasgenootjes Maurits en Thijmen.’

Waar ben je trots op?

‘Dat ik bijna elke vakantie vriendjes maak. Hoe dat me lukt, weet ik niet zo goed, dan kom ik ze tegen en dan praat ik gewoon met ze.’

Waar heb je voor het laatst heel hard om gelachen?

‘Mijn broer vertelde laatst dat zijn juf in de klas een scheet had gelaten. Zelfs terwijl ik er zelf niet bij was geweest, vond ik dat heel grappig.’

Als je een dier zou zijn, welk dier zou je dan zijn en waarom?

‘Ik denk dat ik een aap zou zijn. Omdat ik goed kan klimmen en mijn lievelingsfruit een banaan is. Ik vind klimmen leuk, in bomen bijvoorbeeld. Wat voor soort aap weet ik niet, ik denk een kleine.’

Wat zijn je hobby’s?

‘Behalve van klimmen hou ik ook van voetballen. Op zaterdag speel ik een wedstrijdje tegen andere clubs, daar heb ik vooral altijd zin in. Nu train ik nog alleen op woensdag, maar als ik 7 ben, ga ik ook op maandag trainen. Op school voetbal ik veel met mijn vriendjes.’

Heb je een favoriet seizoen?

‘Ik vind de winter en de zomer allebei leuk, ik vind het moeilijk om daartussen te kiezen. In de winter kun je sneeuwpoppen maken en sneeuwballengevechten houden, maar in de zomer kun je lekker zwemmen. Ik houd meer van warmte dan van kou, maar té heet vind ik ook niet fijn.’

Ben je wel eens verliefd geweest?

‘Ja, ik ben nu ook verliefd op een meisje. Ze zit in mijn klas. Ze was ook verliefd op mij, maar nu niet meer. ’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

‘Dan zit ik op de middelbare school, denk ik. Ik weet nog niet waar ik later wil wonen, maar het liefst naast mijn allerbeste vriend. Mijn grootste droom is dat ik door Ajax word gescout, en mijn vrienden ook. Het zou de beste dag ooit zijn als we dan allemaal samen in het eerste team een wedstrijd zouden spelen. Ik ben nog nooit naar een wedstrijd van Ajax wezen kijken, maar mama en Tjalling wel. Dat wil ik zelf sowieso nog een keer.’