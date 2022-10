‘Ik vind eigenlijk dat iedereen zijn eigen huis zou moeten kunnen bouwen’

FIlip Boeke Beeld Aurélie Geurts

Filip Boeke is geconcentreerd een potje patience aan het spelen bij het raam in zijn woonkamer in Amsterdam, als zijn oudste dochter hem erop attendeert dat het bezoek is gearriveerd. Langzaam komt hij uit zijn stoel omhoog en loopt steunend op een stok naar de keukentafel. Met een beminnelijk lachje, zijn hoofd schuin, bekijkt hij zwijgend wie er naast hem zit. De 100-jarige straalt een sereniteit en goedmoedigheid uit die je ogenblikkelijk voor hem innemen.

Hij vraagt hoeveel 100-jarigen Nederland eigenlijk telt. Als hij hoort dat het er ruim tweeduizend zijn op een bevolking van dik 17 miljoen, zegt hij het ‘prettig’ te vinden bij zo’n uitzonderlijk kleine groep te horen. ‘Ik heb er geen moeite mee zo oud te zijn. Ik kan nog goed lopen, horen en zien en mijn geheugen is nog erg goed.’

Hoe ziet uw gemiddelde dag eruit?

‘Ik sta een beetje laat op, om 11 uur, want voor die tijd ben ik nog slaperig. Als ontbijt eet ik meestal hetzelfde: brintapap. Daarna ga ik mij afvragen welke dag van de week het is. Elke dag heeft zijn eigen kleur en daar passen weer andere kleren bij. Vandaag is het dinsdag en dat is geel, dus heb ik een geel hemd aangetrokken. Woensdag is groen, omdat in beide woorden de ‘oe’ zit, dan trek ik iets groens aan. Een dag met een lichte kleur betekent: lichte activiteiten. Zo luister ik op dinsdag naar klassieke muziek met lichte klanken: sopranen, violen, gitaar. Er zijn veel mensen om mij heen die gitaar spelen. Soms hoor ik het door het plafond hier boven mij door. Ik heb daar een zaaltje waar conservatoriumstudenten mogen repeteren. Er zijn ook weleens huisconcerten.

‘Genieten van uitvoerende muziek is een belangrijk onderdeel van mijn leven, de hele dag door. Op dagen met een donkere kleur heb ik zwaardere activiteiten, zoals twee keer per week de gymclub voor ouderen. Daar loop ik naartoe, dat gaat wel steeds langzamer. Ik doe aan moderne gymnastiek; oefeningen met apparaten om mijn spieren te trainen. Ook lees ik veel, maar tegenwoordig zijn dat niet al te moeilijke boeken meer, vooral detectives.’

In wat voor gezin bent u opgegroeid?

‘Ik ben de jongste uit een gezin met zeven kinderen. De eerste vrouw van mijn vader stierf jong. Hij bleef achter met vijf kinderen. Nadat hij was hertrouwd met mijn moeder kreeg hij nog twee zoons, Pieter en ik. Tussen de oudste en de jongste in het gezin zat twintig jaar. We woonden in Schoorl tegenover de Nederlands Hervormde Kerk waar mijn vader predikant was.’

Moest u elke zondag naar de kerk?

‘De oudste kinderen gingen niet trouw naar de kerk. Dat kon mijn vader goed verdragen, hij liet zijn kinderen vrij en respecteerde hun keuzen, heel bijzonder voor die tijd. Dat er een hogere macht is die alles bepaalt, sprak mijn oudere broers en zussen niet zo aan. Mij ook niet, maar van alle kinderen ben ik denk ik het dichtst bij het geloof van mijn vader gebleven. Zijn preken spraken niet iedereen in de kerk aan. Ze waren politiek gekleurd, hij was een overtuigd socialist en kwam op voor arbeiders en vrouwen.’

Wat voor kind was u?

‘Ik was een beetje verlegen en dat ben ik altijd gebleven. Ik had weinig durf. Mijn oudere broers en zussen hebben mij niet geholpen meer durf te krijgen. Op de lagere school ging het goed, ik kon goed leren. Op het gymnasium in Alkmaar ging het moeilijker. Ik had moeite met vrienden maken. Ook durfde ik niet het met meisjes aan te leggen. Nee, eenzaam voelde ik mij niet. We hadden een hecht gezin.’

‘Ik vond het belangrijk veel te lezen. De mooiste boeken vond ik als kind die over Dik Trom. Zijn karaktereigenschappen spraken mij aan: eerlijkheid en een ander de ruimte geven te denken en doen wat hij zelf wil. Ook had ik al jong belangstelling voor muziek. Mijn vader organiseerde uitvoeringen van Bach-cantates in de kerk. Bach is mijn lievelingscomponist. Zijn muziek is gevarieerd en swingend. Als kind vond ik vooral de hobo-partijen in de cantates mooi. Mijn ouders vroeg ik of ik dat instrument mocht bespelen. Met mijn moeder ging ik naar Amsterdam, naar hobo-leraar Haakon Stotijn. Die vond dat ik aanleg had en bij hem ging ik op les.’

Wat sprak u zo aan in de hobo?

‘Ik hield van de hobo omdat het zo’n gevoelig instrument is, het heeft niet zo’n scherp geluid, maar zachte klanken. Na de oorlog ben ik hobo en piano gaan studeren aan het conservatorium in Den Haag. Tijdens mijn studie werd ik hoboïst in het orkest van de Nederlandse Opera. Toen dat jaren later werd opgeheven, ben ik ook gestopt met spelen. Daarna heb ik mij toegelegd op koorzang.’

Met zijn hobo, juni 1938, thuis in Schoorl. Beeld Aurélie Geurts

U stopte ook met het conservatorium, terwijl muziek uw passie was

(Hij is even stil.) ‘Ik stond onder grote invloed van mijn broer Pieter. Hij was maar 1,5 jaar ouder dan ik, maar ik keek erg tegen hem op. Hij was denk ik jaloers op mij omdat ik zo muzikaal was. En ik was jaloers op hem omdat hij zo veel vrienden had en zo makkelijk relaties kon aangaan met meisjes. Dat ging mij niet zo goed af. Pieter studeerde psychologie en vond dat ik ook die studie moest doen. Dus ben ik ook psychologie gaan studeren, in Amsterdam. Het voordeel was dat ik er makkelijk een baan mee kon krijgen, als schoolpsycholoog. Dat Pieter inmiddels een bekende was onder psychologen, werkte ongetwijfeld in mijn voordeel.’

Had uw grote en vlotte broer een positieve of negatieve invloed op u?

‘Hij hielp mij niet mijn verlegenheid te overwinnen. Ik kwam er steeds meer achter dat veel van wat ik besloot te gaan doen het gevolg was van wat hij deed of zei. Eigenlijk bleef ik daardoor achter in mijn persoonlijke ontwikkeling. Veel later heb ik hem gezegd dat we erover moesten praten. Ik ben naar hem toe gegaan, maar het gesprek leidde tot niets. Hij zei geen behoefte te hebben hierover te praten, maar ik dus wel. Ik durfde niet voor mezelf op te komen.’

Is het toch nog goed gekomen met de meisjes?

‘Dat is een goeie vraag, maar die mag je eigenlijk niet stellen. Ik kan hem moeilijk beantwoorden. Op een goed moment merkte ik dat ik te weinig contact had met andere jongeren, vooral met meisjes, en ben ik daar iets aan gaan doen. Ik ging zelfs een paar keer naar dansles, zodat ik op schoolfeesten niet langs de kant hoefde te blijven staan. De contacten met meisjes bleven beperkt tot los met elkaar omgaan. Pieter had op de middelbare school al vriendinnen, bij mij kwam het pas toen ik ging studeren. Toen heb ik een vriendin gevonden die met mij kon opschieten, ook al dachten we over veel dingen anders. Ze heette Dicky, met haar ben ik getrouwd. Ze is al 10 jaar dood.’

Trouwfoto met Dicky, in Den Haag. Beeld Aurélie Geurts

Hij pakt het fotoboek dat zijn kinderen voor zijn 100ste verjaardag hebben samengesteld. Op de cover staan pasfoto’s in zwart-wit, van zijn 21ste tot kortgeleden. Hij bestudeert ze aandachtig en concludeert: ‘Ik zie weinig verschil, ik ben nog dezelfde gebleven, alleen die bril bij de laatste foto’s is anders, want mijn ogen zijn wat minder geworden. De scheiding in mijn haar zit altijd aan de linkerkant, dan ben je homoseksueel, zeiden ze vroeger.’

Hij bladert door het boek. Zijn blik blijft hangen bij een gezinsfoto eind jaren twintig van de vorige eeuw. Met zijn vinger wijst hij naar de jongen met donker haar, een bril en een zelfverzekerde uitstraling. ‘Dit is Pieter.’

En de blonde jongen met de zachtaardige oogopslag naast hem?

’Dat ben ik.’

Wat heeft u tijdens uw studie psychologie geleerd over de mens?

‘Dat je niet alleen met je hoofd maar ook met je handen bezig moet zijn. Het is goed voor het welbevinden iets met je vingers te maken.’

Volgens uw dochters heeft u twee rechterhanden

‘Ik knutsel graag. Na mijn pensioen heb ik mij toegelegd op beeldende kunst en timmerwerk. Ik ben gaan beeldhouwen en heb drie spinetten gebouwd; kleine stukjes, grote stukjes zagen, het ging mij allemaal makkelijk af. Ook heb ons huis in Frankrijk, aan een rivier in de Ardèche, zelf opgebouwd. Het was een oude, vervallen boerderij, waarin ik een vloer heb gelegd, slaapkamers, een keuken en een badkamer heb gebouwd, deuren en raamkozijnen heb geplaatst. Dat huis is belangrijk voor mij, ik ga er elke zomer een paar maanden naartoe, afgelopen zomer was ik er ook. Het staat midden in de natuur. De mens heeft de natuur nodig.

‘Ik vind eigenlijk dat iedereen zijn eigen huis zou moeten kunnen bouwen. Dat is mijn ideaal. In een huis dat je niet zelf hebt gemaakt, kun je niet goed wonen omdat de ideeën van jezelf er niet in zitten. Een huis moet persoonlijk zijn. Je moet er wel het materiaal en het geld voor hebben natuurlijk.’

Mijmerend: ‘Soms heb ik zin mijn gedachten op te schrijven, om ervoor te zorgen dat die niet verloren gaan. Niet dat ik zulke bijzondere gedachten heb, maar wel een beetje. Het is belangrijk als mens bescheiden te zijn. Wie bescheiden is, leeft op zijn gevoel en is veelzijdig, want hoeft niet in één ding uit te blinken.’