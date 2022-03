Twee jaar geleden vierde ik mijn verjaardag in een piepklein, vol restaurantje. Een familielid had een hoest te pakken, en telkens als ze kuchte, grapten we: ‘Coronavirus?’

Een week later kwam mijn man thuis. Hij had voor de radio de in Italië wonende schrijver Ilja Leonard Pfeiffer geïnterviewd, en die had verteld over de coronatoestand daar. Mijn man was lichtelijk in paniek.

‘Ik vind dat je een beetje hysterisch doet’, zei ik toen. Ik vind dat je een beetje hysterisch doet: dat bleken historische woorden, historisch in hun domheid, en mijn man heeft ze nog vaak tegen me herhaald. Hij deed niet hysterisch, want pandemie, etcetera.

Op de een of andere manier dacht ik toen nog dat het allemaal wel zou loslopen. Dat kwam doordat het al mijn hele leven was losgelopen, in mijn eigen land en op mijn eigen continent, dan. (In mijn eigen leven was alles wel op slag veranderd op de dag dat mijn moeder stierf, maar daar hield ik alleen een levenslange, diepe angst voor het lot in persoonlijke situaties aan over.)

Mijn jeugd bracht ik door in een aanhoudende Kinderen voor Kinderen-medley over bommen, raketten, de Koude Oorlog, zeehondjes, zure regen en tweedehands sigarettenrook, maar toch kwam er van een voelbare wereldwijde crisis nooit wat. Ik kon me zo’n crisis dus ook niet voorstellen, hoewel we ook nog eens bijna dagelijks onderwijs kregen over de Tweede Wereldoorlog. Je kunt je een wereldoorlog niet voorstellen als je er zelf niet in hebt geleefd.

Ik kan me zo’n oorlog nog steeds niet voorstellen, maar er is toch iets veranderd. Ik kan me nu namelijk wél voorstellen dat er van de ene dag op de andere wereldwijd iets compleet misgaat.

Ondanks de doem van de jaren tachtig waarin ik opgroeide, had ik dat voorstellingsvermogen eerder niet. Of misschien was het zelfs dankzij die doem: elke dag hadden we het in mijn kindertijd over kruisraketten, maar er viel er nooit eentje op ons hoofd. Sterker nog, het ging alsmaar beter. Dan krijg je toch het idee dat alles uiteindelijk altijd op zijn pootjes terecht zal komen.

Dat is nu voorbij, merk ik. Ik kan me vrij makkelijk voorstellen dat alles op een dag verandert. En mijn kinderen ook. Die gingen twee jaar geleden de ene dag nog gewoon naar school, en de volgende dag zaten ze thuis met achthonderd rollen wc-papier en een moeder die alleen nog maar ‘handen wassen’ kon gillen.

Ik kan me dus meer voorstellen. Iedereen wel, vermoed ik. Of dat een vloek of een zegen is, weet ik niet.