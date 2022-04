Ik viel mijn lifters lelijk tegen

Bij de afrit naar de snelweg stond een jong, hippieachtig stel te liften. Een beeld dat geheel ten onrechte nostalgische gevoelens bij me losmaakte, zodat ik al gestopt was voordat ik bedacht dat ik eigenlijk niet zo’n trek had in de obligate praatjes die nu eenmaal bij het ritueel horen.

Dat trof, want deze lifters evenmin. Terwijl ik de jongen alvast lelijk tegenviel met de mededeling dat ik niet naar Brussel moest, wierp het meisje vijf tassen op de achterbank, en vervolgens haar humeurige zelf. Toen ik optrok maakten zij kortstondig ruzie over kou, geldgebrek en elkaars geklaag. Daarna begon een oorverdovend zwijgen, waarin een aantal zaken snel duidelijk werd:

1: Dat zij zich lang niet hadden kunnen wassen, de arme schapen. 2: Dat zwijgen een kunst is die sommigen beter beheersen dan anderen, want ter hoogte van Vinkeveen hoorde ik mezelf al wanhopig kakelen tegen hun muur van stilte. 3: Dat Eindhoven soms verdomd ver weg kan zijn.