Ik vertrouw erop dat er per saldo meer Nick en meer Simon zal zijn

De professionele scheiding van een populair zangduo werd door Het Parool besproken in de rubriek Ten Slotte, doorgaans gereserveerd voor in memoria: Nick & Simon 2006 – 2023. Om de zwaarte van het muzikale verlies te duiden kwam Nu.nl met een artikel over ‘andere iconische duo’s’ die er ooit mee waren gestopt – van Simon & Garfunkel via Sonny & Cher tot Ike & Tina Turner. Daags na de mokerslag toog het AD naar Volendam, de iconische thuishaven van de zangers. De krant stelde vast dat de stemming er ‘verdeeld’ was, maar gaf z’n lezers toch hoop: ‘Er is leven na Nick en Simon.’

Het zal toch wel? We kunnen ons simpelweg niet nóg een crisis veroorloven. Maar aangezien het iconische duo liet weten samen iconische televisie te blijven maken, en afzonderlijk iconisch te blijven zingen, zodat er per saldo waarschijnlijk meer Nick en meer Simon zal zijn, vertrouw ik erop dat we deze klap te boven zullen komen.