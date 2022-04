Ik verheug me op ondoorkoombare massa’s mensen, het geluid van een valse trompet en vette hapjes

Een van mijn grote talenten in het leven is: me verheugen op dingen waar je je niet te veel op moet verheugen. Je zou kunnen zeggen dat je jezelf dan altijd in stelling aan het brengen bent voor teleurstellingen, maar je zou óók kunnen zeggen dat je je in elk geval vaak op dingen verheugt.

Koningsdag, of Koninginnedag zoals ik het noem omdat ik stam uit de tijd dat we gewoon, zoals het hoort, de verjaardag van Wilhelmina vierden, is daar het perfecte voorbeeld van.

Als kind verheugde ik me op het verdienen van vele guldens en het vergaren van veel troep. De vele guldens bleven altijd uit, de troep kwam wel binnen, maar zoals dat gaat met troep: als hij eenmaal in je huis is, laat hij zijn ware gezicht zien, al kun je als kind opvallend lang blij zijn met een kapotte platenspeler of een Madonna-T-shirt met gaatjes. Een op Koninginnedag gevonden schilderij van 1 bij 1 meter van een vergeeld zeegezicht heb ik zeker tien jaar in mijn meisjeskamer gekoesterd, terwijl ik inmiddels allang wist dat het troep was.

Toen ik volwassen werd, shiftte de focus van Koninginnedag naar de nacht ervoor, waarin alles moest gebeuren, en alles was dan: uitzinnig dansen, de perfecte oranje outfit, geluk vinden, en de liefde van mijn leven. Dit alles leek me haalbaar, want Koninginnenacht was per definitie een heel lange nacht – hij liep naadloos over in de dag, je ging van de disco naar troepjes zoeken op kleedjes. Maar bepaalde aspecten van de nacht bleken elk jaar niet te lukken. De liefde van mijn leven vinden in een meute van tienduizenden biergooiende mensen, bijvoorbeeld. En de perfecte oranje outfit bestaat niet, want oranje is een moeilijke kleur.

Als moeder kreeg ik een nieuw perspectief: nu wilde ik alleen nog maar in het holst van de ochtend goedkope Lego scoren voor mijn kinderen. Lukte nooit, want de regel van Konings-/Koninginnedag voor ambitieuze moeders is: er is altijd een moeder die nog ambitieuzer is dan jij, en die om 4 uur is opgestaan om de Lego te kopen van die ene moeder die Lego wast, sorteert en in overzichtelijke transparante dozen aanbiedt.

Ik was veroordeeld tot het aanschaffen van een zakje knikkers waar kleine schilfertjes vanaf waren, waar mijn kinderen overigens heel blij mee waren, zie bovenstaande opmerkingen over kinderen en hun blindheid voor wat troep is.

Nu is het twee jaar helemaal niet gebeurd en verheug ik me op een algemene manier op ondoorkoombare massa’s mensen, het geluid van een valse trompet en dure, vette hapjes. Het kan bijna geen deceptie meer worden, maar deceptie heeft ook veel talent.