‘Ik teken poppetjes met gevoelens die ik zelf ook vaak heb’

Beeld Adriaan van der Ploeg

Met wie en waar woon je?

‘Ik woon in Leerdam met mijn vader Jeroen (43), mijn moeder Relinde (44), broer Solar (13), zus Sen (7) en onze twee konijnen Rainbow (4) en Fondue (2). Ik vind het heel gezellig thuis.’

Heb je hobby's?

‘Spelen met mijn vriendinnen, dansen, knutselen en tekenen. Ik teken graag poppetjes. Elke keer maak ik ze weer iets anders. Soms teken ik er een die aan het huilen is en dan teken ik er weer een die helemaal blij is. Dat zijn gevoelens die ik zelf ook vaak heb, alleen die uit ik dan niet heel snel. Maar dat doe ik dus wel in mijn tekeningen. Dat vind ik fijn en tekenen is ook gewoon heel leuk.’

Wat knutsel je graag?

‘Van alles met bijvoorbeeld dozen uit de keuken die we niet meer gebruiken. Maar nu liggen in de tuin heel veel blaadjes. Ik heb laatst een schilderij gemaakt waarbij ik over de herfstblaadjes heen schilderde. Dat geeft een leuk patroon. Vanmiddag ga ik weer zoiets doen met een vriendin.’

Wie zijn je vriendinnen?

‘Ik heb veel vriendinnen. Mijn beste vriendin Quinn leerde ik kennen bij mijn kinderfeestje in de binnenspeeltuin Monkeytown. Toen was mijn vader ons kwijt en vond hij ons in een hele grote blokkendoos verstopt in een hoekje. We waren aan het kletsen en giechelen. Toen dacht mijn vader: nou, dit gaat iets worden. En zo zijn we beste vriendinnen geworden.’

Wie zou je voor een dagje willen zijn?

‘Een van de konijnen. Rainbow en Fondue hebben niet echt iets te doen. Ze liggen lekker te nietsnutten en dat wil ik ook wel voor een dagje. Iedere dag moet ik wel iets van m’n ouders doen, zoals het konijnenhok schoonmaken. Dat hoeft dan even niet meer.’

Waar zou je graag naartoe op vakantie gaan?

‘We gaan vaak naar Texel. Ik vind dat een fijne plek omdat er veel natuur is. We gaan dan kamperen. Mijn vader, moeder en broer zetten de tent op. Ik ga graag zwemmen en speel graag spelletjes op de camping, zoals levend stratego. Er was een keer een spooktocht in het bos. Daar wilde ik aan meedoen, maar toen hoorde ik dat er mensen achter je aan gaan rennen in het donker. Toen wilde ik niet meer.’

Waar zie je jezelf over tien jaar?

‘Misschien studeer ik om tekenlerares te worden. Ik wil dan kinderen leren hoe ze allerlei verschillende tekeningen kunnen maken. Bijvoorbeeld hoe je iemand die lacht op verschillende manieren kunt tekenen, of iemand die huilt. Het lijkt me mooi om daar samen over te praten en creatief mee te zijn.’