‘Ik probeer te relativeren waar het kan en enthousiast te zijn waar het moet’

Leo Driessen. Beeld Maarten Delobel

Ajax, PSV of Feyenoord?

‘FC Twente. Dat is een gevaarlijke outsider. Zij hebben hun groep grotendeels bij elkaar kunnen houden deze transferperiode. Dat is natuurlijk een voordeel. Ajax, PSV en Feyenoord zullen alle drie problemen gaan krijgen omdat ze hun selecties grondig hebben gerenoveerd. Ik denk dat de club die het eerst uit de grondverf komt – de beginperiode het best doorstaat – kampioen wordt.

‘Veel mensen denken dat Ajax de titel wel even komt ophalen. Ajax heeft geweldig gehandeld, financieel gezien. Voor Lisandro Martínez hebben ze zo’n 60 miljoen euro getoucheerd. Ook kochten ze flink spelers in. Maar sportief moet ik het allemaal nog maar zien. De Johan Cruijff Schaal tegen PSV ging met 3-5 verloren. Lang geleden hoor, dat Ajax vijf treffers tegen kreeg in eigen huis. De laatste keer hiervoor was in de jaren tachtig, geloof ik (in 1983 tegen Fortuna Sittard, red.).’

Je zit veertig jaar in het vak. Sportverslaggever in 1982 of in 2022?

‘Het heeft allebei zijn charme. Tegenwoordig kun je makkelijker aan informatie komen vanwege de snelheid van internet en mobiele telefoons. Aan de andere kant is de afstand tot spelers en trainers groter geworden. Als ik vroeger wedstrijden van Ajax of het Nederlands elftal versloeg, zat ik in hetzelfde vliegtuig. Dan kwam je altijd in de gelegenheid om een praatje te maken of een nieuwtje te krijgen.

‘Voor het wielrennen gold min of meer hetzelfde verhaal. In 1989 waren de wereldkampioenschappen wielrennen in Chambéry. Ik had wel aardig contact met Steven Rooks, een van de kanshebbers die dag. ‘Steven’, zei ik voor de wedstrijd, ‘als je gefinisht bent, zit ik hierboven in het hok.’ Ja ja ja, zei hij.

‘In de finale demarreerde hij en leek hij te gaan winnen. Hij was er bijna. Helaas: vlak voor de top haalden LeMond, Konysjev en Kelly hem in. Hij werd vierde. Enorm balen natuurlijk.

‘Wat doet hij? Hij finisht, rijdt naar de verzorger toe om zijn fiets en jack af te geven en loopt doodgemoedereerd naar mij toe. Terwijl de nummers vijf tot en met tien op de achtergrond nog binnenkwamen, heeft hij mij te woord gestaan. Zulke afspraken kon je toen maken. Er was een vertrouwensband.

‘Het zijn andere tijden. Herman van der Zandt zie je nu ’s avonds schooieren langs de ploegleiderswagens voor een interviewtje. Sporters leefden vroeger van publiciteit, nu zitten ze er niet zo meer op te wachten. Via sociale media hebben ze direct contact met hun achterban.’

Beeld Maarten Delobel

Hoefsmid of pater?

‘Mijn vader was hoefsmid. Hij behaalde tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn diploma. Toen de oorlog afgelopen was en hij aan het werk wilde, waren alle paarden opgevreten. Dus dat was niet zo handig. Hij is toen bij Fokker gaan werken.

‘Op de lagere school kwam een van de Witte Paters, pater Hensen, langs met mooie verhalen. Hij vertelde over het werk dat zij deden in Afrika. Dat avontuur trok me. Hensen was ook heel werelds, helemaal niet zo streng religieus. Hij had een mooie auto, een Ford Taunus, herinner ik me.

‘En dus ging ik naar het internaat, het Lavigerie College van de Witte Paters in Santpoort. De eerste tijd had ik ontzettend heimwee. Maar het is een mooie periode geweest. Ik heb er levenslange vriendschappen aan overgehouden. Wel kwam ik er al snel achter dat het celibaat niks voor mij was. De flowerpower-tijd brak toen ook aan. Daar waren de paters ook gevoelig voor; velen traden uit.

‘Ik kies dan toch pater. Ik kon vroeger nog geen spijker de muur in rammen.’

Louis van Gaal of Theo Koomen?

‘Louis van Gaal. Die is toch het belangrijkst geweest voor het begin van mijn carrière, denk ik. Ik mocht voor Langs de Lijn eens met Felix Meurders naar Willem II - Sparta. Louis speelde toentertijd bij Sparta.

‘Na afloop was Felix manieren aan het bedenken om Louis op de radio te krijgen. Louis had daar niet zo’n zin in. ‘Ik regel het wel’, zei ik. Louis en ik waren op dat moment collega-docenten aan de lts Don Bosco in Amsterdam. Ik ben toen naar de bus gelopen en zei: ‘Louis, ze willen je even op de radio.’ Hij was stomverbaasd om mij te zien. Hij prikte me met zijn vinger in mijn borst en zei: ‘Leo, voor jou doe ik dat.’ Daarmee maakte ik een goede beurt ten opzichte van Felix.

‘De legendarische sportverslaggever Theo Koomen heb ik twee jaar mee mogen maken. Sparta speelde in 1983 Europees voetbal. Jaap Hofman, de eindredacteur van Langs de Lijn, zei tegen mij: ‘Ga jij maar mee naar Sparta - Spartak Moskou vanavond. Theo is een beetje kleurenblind. Dan kun jij hem dingen influisteren als hij het niet goed ziet en leer je het werk ook nog een beetje.’

‘Van tevoren hadden we afgesproken dat als Theo iets niet zou zien, hij me in mijn arm zou knijpen. ‘Penalty voor Sparta’, zei Theo. ‘Natuurlijk gaat achter de bal staan...’ Hij kneep me in mijn arm. Maar ik had het ook niet gezien. ‘Louis van Gaal’, gokte ik. Theo op de radio: ‘Het is natuurlijk Louis van Gaal die de penalty gaat nemen. Hij neemt een aanloop... Doelpunt!’ Bleek John de Wolf gescoord te hebben. Die zag er met zijn karakteristieke lange haren volledig anders uit, overigens.

‘We kwamen opnieuw in de uitzending en Theo zei, alsof er niets was gebeurd: ‘Sparta staat op gelijke hoogte door die benutte penalty zojuist van John de Wolf. Uitstekende goal.’ Hij deed dat zo vanzelfsprekend dat ik vermoed dat de mensen thuis dachten: ik zal het wel verkeerd gehoord hebben. Geweldig. Aardige kerel. Niet lang daarna kwam hij helaas om het leven bij een auto-ongeluk.’

Beeld Maarten Delobel

Dromen zijn bedrog (Marco Borsato) of De weg (Guus Meeuwis)?

‘Dan toch De weg van Guus Meeuwis, want die vertaling heb ik in mijn eentje geschreven. Mooi nummer, toch? Dromen zijn bedrog was de eerste grote hit waaraan ik meeschreef. Ik deed dat samen met mijn beste vriend Han Kooreneef.

‘Naast mijn werkzaamheden als sportjournalist werkte ik ook bij de tv- en productiemaatschappij van Joop van den Ende. Daar schreven we teksten voor programma’s als Hitbingo en Wie ben ik?. Een aantal liedjes van Marco wachtte nog op een vertaling. Daar zijn wij toen mee aan de slag gegaan. Sindsdien heb ik nog meer nummers geschreven en vertaald voor Marco, Guus Meeuwis, Jan Keizer, Karin Bloemen en Saskia & Serge.

‘Ik heb het tekstschrijven altijd ontzettend leuk gevonden om ernaast te doen. Maar het is nooit mijn voornaamste inkomstenbron geweest. Op dit moment al helemaal niet, door de radioboycot van Marco.

‘Verschrikkelijk, dat we in een tijd leven waarin iedereen zomaar aan de schandpaal genageld kan worden. Het is te gek voor woorden. Er is nog geen rechtszaak geweest, maar toch besloten de radiozenders in hun onmetelijke wijsheid om de liedjes van Marco niet meer te draaien. Het kan ook nog zijn dat hij onschuldig is, hè? En wat dan? Ga je dan met terugwerkende kracht nog even zijn liedjes draaien?

‘Tim Hofman heeft perfect werk afgeleverd, maar het vliegwiel dat daarmee in gang is gezet, daar heb ik moeite mee. Ik blijf ook weg van of het waar is of niet. En ik vind dat iedereen dat moet doen. Je wordt tegenwoordig al kapotgemaakt voordat je een eerlijk proces hebt gekregen. Sociale media dragen daaraan bij.’

Theo Reitsma of Jack van Gelder?

‘Het zijn onvergelijkbare grootheden, maar ik zeg toch Theo. Hij heeft op cruciale momenten, in wedstrijden die ertoe deden, het verschil gemaakt. Hij zag dat Maradona stiekem met de hand scoorde in de halve finale tegen Engeland op het WK 1986. Hij hield een kleine slag om de arm: ‘En ik denk ja!’ riep hij uit. Geweldig. Doordat hij een klein beetje twijfel uitspreekt, ga je op het puntje van je stoel zitten.

‘Theo was een rustige commentator. Maar als iets goed was, hoorde je het aan zijn stem. Bij die fantastische solo van Maradona tijdens dezelfde wedstrijd tegen Engeland zei hij: ‘Ooh, óh-óh!’ Omdat hij gedoseerd commentaar gaf, wist je dat het bijzonder was als hij zijn verwondering uitsprak. Wij voetbalcommentatoren kunnen soms een beetje overdrijven. ‘Wat een schitterende goal!’, roepen we dan. Voor je het weet heb je in een seizoen veertig ‘wereldgoals’ gezien.

‘Jack is meer een radiopresentator, met een groot enthousiasme. Hij is veelzijdig. Boksen of atletiek versloeg hij net zo goed. Ikzelf probeer te relativeren waar het kan en enthousiast te zijn waar het moet. Ik hoop dat ik iets van beiden heb.’