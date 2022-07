‘Ik probeer nooit stellig te zijn, hoe graag media en kijkers dat ook verlangen’

Bob Deen Beeld Frank Ruiter

Schagen of Nieuwe Niedorp?

‘Schagen. Daar heb ik op de middelbare school gezeten en ging ik uit. Ik heb daardoor uiteindelijk iets meer met Schagen dan met Nieuwe Niedorp, het dorp een paar kilometer verderop, waar ik ben opgegroeid.

‘Ik ben geboren in Den Helder, maar verhuisde naar Nieuwe Niedorp toen ik 5 was. Mijn ouders, beide leraren, konden in Schagen een baan krijgen op een middelbare school. Eerst als gymleraar, later werd mijn vader conrector en mijn moeder lerares Latijn. Ze konden in Nieuwe Niedorp een opknapboerderij kopen. We hadden er heel veel dieren: kippen, schapen, paarden, honden.

‘Het was er heel fijn opgroeien als enig kind. We waren thuis erg sportief. Mijn vader heeft nog in het Nederlands handbalteam gezeten. Ik zat op basketbal. Op mijn 18de ben ik verhuisd naar Groningen om Internationale Betrekkingen te studeren. Toen vond ik Groningen een enorm grote stad. Inmiddels heb ik overal in de wereld gewoond – Londen, Barcelona, New York – en heb ik beter vergelijkingsmateriaal.

‘Met mijn gezin woon ik tegenwoordig in Voorburg, net buiten Den Haag, waar ik als onderzoeker en beleidsadviseur werk bij Clingendael Instituut voor internationale betrekkingen.’

Financial Times of Kirgizië?

‘Kirgizïe. In 2003 studeerde ik aan de London School of Economics in Londen. Ik deed er onderzoek naar nationalisme en etnische spanningen. Op de LSE ging op een dag een advertentie rond van de Financial Times: ze zochten een Nederlander met verstand van economie. Zo rolde ik erin. Ik was aangenomen om de artikelen over de Nederlandse economie in de commerciële bijlage van de FT te redigeren. Uiteindelijk werd ik ook aangenomen als journalist, maar moest ik vooral schrijven over pensioenfondsen. Daar lag mijn hart niet.

‘Kort daarna kreeg ik via een studievriend de kans om als vrijwilliger voor de Franse mensenrechtenorganisatie Acted naar Kirgizië te reizen, die heb ik met beide handen aangepakt. Ik mocht er veldonderzoek doen naar de spanningen tussen Kirgiezen en Oezbeken in West-Kirgizië. Na jaren in de schoolbanken te hebben gestudeerd op etnische conflicten, kon ik eindelijk ervaring opdoen in de praktijk. En ik kon er Russisch leren.

‘Mijn fascinatie voor spanningen tussen bevolkingsgroepen begon eind jaren negentig op de middelbare school. In Nederland was zoiets toen onvoorstelbaar, maar elders – de Balkan, voormalige Sovjetrepublieken – laaiden de conflicten ondertussen op. Het waren vaak landen die na het communisme uiteenvielen, soms langs etnische scheidslijnen.

‘Uiteindelijk heb ik voor Acted door heel Centraal-Azië gereisd. Maar omdat ik mij meer wilde toeleggen op politiek en veiligheid ben ik overgestapt naar de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Daar hield ik mij bezig met conflictpreventie in Oost-Europa en de Kaukasus. Een droombaan. Ik kwam in Abchazië, de Donbas en de Krim: alle plekken waar ik in mijn afstudeerscriptie over had geschreven. In de twaalf jaar bij de OVSE heb ik het grootste deel van mijn kennis over Oekraïne opgedaan.’

Pratend tv-hoofd of werken in de luwte?

‘Ik heb de media lange tijd als behoorlijk afschrikwekkend gezien. Ik deed er ook nooit mijn best voor. Zeker als OVSE-medewerker was het niet de bedoeling om in de media te verschijnen. Daar kregen we weleens mediatraining, maar dan vooral over hoe je de pers op afstand houdt.

‘Maar na 2014, met het Oekraïnereferendum en de MH17-ramp, begon het te kriebelen. Ik vond het debat dat toen in Nederland over Oekraïne werd gevoerd behoorlijk slecht. Soms was er zelfs sprake van Russische desinformatie. In die periode heb ik een paar keer bij Nieuwsuur gezeten.

‘In 2020 ben ik voor het Clingendael Instituut gaan werken en daar wordt van je verwacht dat je een actieve rol speelt in de media. Daardoor heb ik naar mijn idee het afgelopen half jaar echt iets kunnen betekenen in de duiding van de Russische inval in Oekraïne. Wat mij helpt is dat ik in staat ben om in korte tijd op heldere wijze veel informatie te geven. Het zijn een soort korte briefings, dat heb ik als onderzoeker en beleidsadviseur ook jarenlang gedaan voor diplomaten.

‘In het begin wilde ik vooral voorkomen dat ik onbewust desinformatie zou verspreiden en zou bijdragen aan een panieksfeer. Want daar had Poetin ook op ingezet, met alle dreigementen in Russische media over de inzet van kernwapens. Daarom probeerde ik al mijn informatie vooraf te factchecken, alles moet kloppen.

‘Ik probeer ook nooit stellig te zijn, hoe graag media en kijkers dat ook verlangen. Ik zal niet gauw zeggen: dit gaat in het conflict gebeuren. Ik probeer vooral te schetsen wat er mogelijk zou kunnen gebeuren, en geef daar argumenten bij. Op basis daarvan kan een kijker zelf bepalen hoe waarschijnlijk zo’n geschetst scenario is.’

Kiev of Kyiv?

‘Kyiv. In dit geval ben ik nog wel een beetje vergevingsgezind en vind ik het niet erg als mensen Kiev spellen, maar in andere gevallen ben ik daar feller op. ‘De Oekraïne’ bijvoorbeeld, dat kun je echt niet meer zeggen, want daarmee reduceer je Oekraïne tot een provincie van Rusland.

‘Het klopt inderdaad dat de aandacht voor de oorlog in Oekraïne wat is verslapt. Toch heeft het mij positief verrast hoe lang iedereen er nog mee bezig is. Dat is wel eens anders geweest, bijvoorbeeld bij de Russische annexatie van de Krim in 2014. Dat de aandacht nu alsnog wat vermindert, is niet zo heel gek. Er spelen zo veel binnenlandse kwesties, zoals de stikstofcrisis en de inflatie, en die vragen ook om onze tijd.

‘Poetin heeft er vanaf het begin op gegokt dat de aandacht in het Westen voor de oorlog zal verslappen. De Oekraïense president Zelensky heeft daar ook voor gewaarschuwd. Ik zie daar zeker een taak voor mijzelf in weggelegd. Door op tv te duiden, maar ook door opmerkelijke gebeurtenissen te delen op sociale media. Op Twitter heb ik inmiddels 13 duizend volgers. Hiervoor deed ik weinig met sociale media, maar het is toch wel een handig middel om mensen te informeren.’

PvdA of GroenLinks?

‘PvdA, want daar ben ik lid van. Ik was van jongs af aan vol bewondering voor grote mensenrechtenactivisten en staatsmannen van PvdA-huize, zoals Max van der Stoel en Jan Pronk. Ik ben wel een van die leden die graag zou willen dat de PvdA en GroenLinks fuseren. Op veel thema’s – buitenland, groen – zie je nauwelijks verschil meer. Je hebt meer aan één grote linkse partij dan verschillende kleine linkse partijen die elkaar vliegen afvangen. We moeten de energie van rechts terugpakken.

‘In 2017 heb ik namens de PvdA meegedaan aan de Tweede Kamerverkiezingen. Nummer 41 op de lijst was ik, volstrekt onverkiesbaar natuurlijk. Ik heb toen wel campagne gevoerd, dat vond ik het minste wat ik kon doen. Mijn speerpunten waren defensie en buitenlands beleid. Met een busje reed ik door Noord-Holland en bezocht onder meer mijn oude middelbare school.

‘Vooral het contact met jongeren vond ik leuk. Omdat ik een gamer ben, had ik wel een makkelijke ingang bij ze. Dan liet ik ze een berucht fragment spelen uit de game Grand Theft Auto V, waarin iemand gruwelijk wordt gemarteld. Het fragment toont de nutteloosheid van martelen aan. Een speelse manier om iets te zeggen over het belang van mensenrechten. Zelf speel ik graag complexe strategiespellen zoals Crusader Kings III, dat zich afspeelt in de Middeleeuwen.’

Harry Hummel of Max van der Stoel?

‘Harry Hummel is een echte mensenrechtenactivist, iemand met wie ik jarenlang heb samengewerkt bij de OVSE. Dus hij vergeeft het mij vast wel als ik kies voor Max van der Stoel. Harry heeft zich jarenlang ingezet voor mensenrechten en de naleving van de rechtsstaat in Oost-Europa, daar heb ik enorm veel respect voor.

‘Max van der Stoel is een legende en een inspirerend voorbeeld. Van hem kun je echt zeggen dat hij mensenlevens heeft gered bij etnische conflicten. Als eerste Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden heeft hij zich onvermoeibaar ingezet voor conflicten op de Balkan, in de Baltische staten, op de Krim. Uiteindelijk heb ik ook op zijn kantoor in Den Haag gewerkt. Hij was toen al met pensioen, maar kwam er nog weleens om er kranten te lezen. Ik ben op zijn begrafenis geweest en zijn kleinzoon Douwe heeft nog bij mij stage gelopen.’

Nieuwsuur of Jeugdjournaal?

‘Niets ten nadele van Nieuwsuur, daar bedrijven ze voortreffelijke journalistiek, maar dan kies ik voor het Jeugdjournaal, waar ik ook regelmatig voor geduid heb. Met het Jeugdjournaal bereik je zo veel mensen: niet alleen kinderen, maar ook hun ouders en leraren. Monika Sie Dhian Ho, de directeur van het Clingendael Instituut, zei het goed: het Jeugdjournaal is nog een van de weinige programma’s waar alle groepen naar kijken, daardoor bereik je uiteindelijk veel meer geledingen in de samenleving dan met Nieuwsuur, dat vooral wordt gevolgd door beleidsmakers, politici en hoger opgeleiden. Vooral in het begin van de oorlog vond ik het belangrijk om zo veel mogelijk mensen te bereiken, want toen vreesde ik echt dat de Russische paniekzaaierij grip zou krijgen op mensen.

‘Het Jeugdjournaal heeft mij uitgenodigd om mij en mijn kinderen een keer rond te leiden over de redactie. Enorm leuk en eervol.’