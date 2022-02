Kika Sprangers Beeld Marie Wanders

Dat we Kika Sprangers (27) zouden spreken, werd ook wel eens tijd. In 2019 stelden we vast dat de saxofonist ‘een van de allergrootste jazzbeloftes’ is. Sindsdien won ze onder meer de Rogier van Otterloo Award, kreeg ze een ‘residency’ in TivoliVredenburg en maakte ze maar liefst drie albums. Haar nieuwste, Mind’s Eye, is net uit (althans, nog niet op de streamingdiensten, want waarom zou je je muziek meteen weggeven?). En nu staan we in haar jarendertigbovenwoning in de Utrechtse wijk Zuilen, waar op het eerste gezicht alleen een bescheiden rijtje lp’s herinnert aan haar jazzliefde.

Wie is Kika Sprangers en hoe is zij een van de grootste jazzbeloftes geworden? Sprangers valt op met composities vol nazingbare melodielijnen met bijzondere invallen. Ze heeft een voorkeur voor het zachte, maar haar toon blijft altijd geprononceerd en dwingend. Als ze eenmaal aan een solo begint, laat ze je niet los.

Waar vindt ze zelf dat ze in uitblinkt? ‘Toch wel de sound, daar begint en eindigt het mee. Je moet met één noot iets kunnen zeggen. Ik probeer een open boek te zijn, zo van: hier heb je mijn emotie. Ik val zeker niet in de categorie van de virtuozen die heel veel noten spelen. Toen ik begon, zat ik heel erg in de groovende hoek, maar ik voel me meer thuis in muziek waar de melodie vooropstaat. Er is niets mis met herkenbaarheid. Het geeft echt zo’n kick als ik na afloop van een repetitie mijn bandleden mijn thema’s hoor zingen.’

Eerste sax

Sprangers werd in 1994 geboren in Nijmegen. De eerste sax kreeg ze op haar 8ste, een afdankertje van haar oudere zus. Sleutelmoment twee op weg naar het worden van een van de grootste jazzbeloftes: haar entree in de muziekschool De Lindenberg. ‘Ik koos sax en piano. In drie jaar heb ik de basis geleerd, maar ik was niet heel fanatiek. Muziekles was gewoon iets wat erbij hoorde. Daarna vond ik het zo leuk dat ik iedere dag ging oefenen. Omdat de docent zag dat ik het leuk vond, kreeg ik privéles, kon ik in het beste popbandje van de muziekschool spelen. Dan komt het in een stroomversnelling.’

Sleutelmoment drie: haar vader – inmiddels gepensioneerd bioloog en gitarist – gaf haar een verzamel-cd met daarop solo’s van bekende jazzsaxofonisten. Charlie Parker, John Coltrane, Cannonball Adderley. ‘Mijn vader nam me mee naar North Sea Jazz Festival. Ik had een heel stimulerende omgeving. Ik weet nog goed dat we op de camping zaten in Frankrijk, ik had mijn saxofoon meegenomen, en mijn vader speelde Hit The Road Jack. Hij zei: nu moet jij soleren. Ik wist niet wat ik moest doen, dus hij zong iets voor en ik speelde dat dan maar na. Ik kan me die solo tot op de dag van vandaag herinneren.’

Op het popbandje volgde – we zitten inmiddels op sleutelmoment zes – haar eerste jazzkwartet, ook van de muziekschool. ‘In Nijmegen is er een echt goede jazzscene, een supervruchtbare omgeving. Het helpt als je vrienden het ook allemaal vet vinden, dan ga je door. Er was elke week in de kroeg wel een jamsessie, en de man die dat organiseerde, nodigde elke maand een gastsolist uit. Dus stond ik als 14- of 15-jarige ineens met Benjamin Herman te spelen. Ik heb daar nog vaak over nagedacht: die onbezonnenheid, dat ik dat durfde. Ook al speelde ik maar drie noten, ik deed het gewoon. Toen ik eenmaal op het conservatorium zat, werd ik heel kritisch op mezelf.’

Conservatorium

Op haar 17de deed ze auditie op het Utrechts Conservatorium. ‘Ze zeiden: ‘Je hebt wel talent, maar we vinden dat je nog niet op het niveau bent om je aan te nemen voor het eerste jaar, dus je kunt beginnen op de vooropleiding’. Dat vond ik teleurstellend. Ik wilde het echt heel graag en heb gewoon brutaal teruggebeld en gezegd: ik kom alleen naar Utrecht als jullie me aannemen voor het eerste jaar. Toen zijn ze daarmee dus akkoord gegaan. Ik was onwijs gemotiveerd, was altijd supervroeg op school en volgde zoveel mogelijk vakken.

‘Achteraf gezien denk ik: had nou maar geluisterd, dan had ik een jaartje extra gehad. Want na een half jaar had ik een gesprek met mijn docent, Marc Scholten. Hij zei: je bent goed bezig, maar nog steeds niet op het niveau voor het eerste jaar. Ik werd even op mijn plek gezet, dat was wel nodig. Dus ik ben nog harder gaan studeren.’

Tijdens haar studie speelde ze in het Nationaal Jeugd Jazz Orkest (NJJO), een bigband samengesteld uit jong toptalent. En ook daar vond een sleutelmoment (tel kwijt) plaats. ‘Ik was aanvoerder van de saxofoonsectie. We hadden een optreden, er was een solist uitgenodigd. Onze dirigent toen, Martin Fondse, wees mij aan, of althans, dat dacht ik – hij wees dus naar de solist. Maar ik stond meteen op en begon met mijn solo. Ik had het snel door, en wist: ik moet die solo gewoon afmaken, anders wordt het alleen maar genanter. Ik kon wel door de grond zakken. Na afloop wilde ik mijn excuses aanbieden aan Fondse. Hij zei: ‘Waarom, dit was toch te gek?’ Dat was een les: je moet durven op te vallen, anders lukt het sowieso niet.’

Voorbeelden

Dat lukt haar dus, in een land dat toch al zo rijk is aan goede saxofonisten, zowel in de jazz als klassieke muziek, waarvoor Sprangers zich ook interesseert. Wie ziet ze als haar voorbeelden?

‘In Nederland alleen al zijn er zoveel mensen tegen wie ik opkijk en van wie ik nog zoveel kan leren. Ik kan nog zoveel niet, technisch uitdagende dingen. Ik probeer alles te studeren, juist moeilijke solo’s die heel ver van mijn eigen stijl af staan, heel precies. Je moet het zien als woorden of uitdrukkingen die je je eigen maakt en die je altijd kunt gebruiken als je ze nodig hebt, je weet nooit wanneer. Je leert de tools om je uiteindelijk helemaal vrij te voelen als je improviseert.

‘De valkuil is dat je je bepaalde muziek zo eigen maakt, dat je dingen gaat nadoen. Er zijn solo’s die echt iedere saxofonist heeft moeten naspelen, een collectieve kennisbron. Mijn docent Toon Roos was daar altijd scherp op. Als hij mij hoorde improviseren, zei hij soms ineens: ‘Stop! Je speelt nu een lick’ (een geijkt muzikaal patroon, red.). Dat heeft me ervan bewust gemaakt dat ik altijd mijn eigen verhaal moet vertellen.’

Maar naar wie luistert Sprangers het liefst? ‘De grap is dat dat vooral tenorsaxofonisten zijn, terwijl ik zelf helemaal geen tenor ben. Ik heb het twee keer geprobeerd, dat werkte gewoon niet. De bariton was al helemaal een fiasco. Een instrument moet resoneren met wat je te vertellen hebt. De sopraansax kan heel fluisterachtig zijn en klinkt bij mij eigenlijk altijd goed. De alt kan alles zijn: er is geen typische altsound. Misschien probeer ik een beetje als tenor te klinken op een altsaxofoon.’

De naam Cannonball Adderley valt. Toch een ‘alt’. Maar onvergelijkbaar met Kika Sprangers. ‘Hij klinkt als een vogeltje! Maar ook van: bam, hier sta ik. Rechtdoorzee, maar zó vrolijk.’

Steeds meer componist

Ze verliet het conservatorium in 2016 met onderscheiding. Zoals haar docent had voorspeld, zou ze zelf haar ensembles oprichten om te leiden. Ze heeft een kwintet en een ‘large ensemble’, maakte vorig jaar een album (No Man’s Land) met strijkers. Zo’n grote bezetting vereist dat ze zoveel mogelijk dingen uitschrijft (‘80 procent’), want als het harmonisch complex wordt, wil ze niet te veel aan het toeval overlaten. Dus wordt Sprangers ook steeds meer componist.

‘Op het conservatorium heb ik alleen het vak arrangeren gehad, maar echt componeren heb ik nooit geleerd. Door het traject Nieuwe Makers (van het Fonds Podiumkunsten, red.) kan ik die lessen alsnog volgen als ik dat wil. Door de Rogier van Otterloo Award mag ik een stuk componeren voor het Jong Metropole Orkest, superleuk. Ik schreef altijd aan de piano en voerde de noten direct in in de computer, nu zit ik ook aan tafel met zo’n A3-blok met notenpapier. Met zo’n computerprogramma krijg je direct een maatsoort en sleutel en staat er al een eindstreep. Met alleen het papier voel ik me veel vrijer.’

Haar stukken worden inmiddels ook al door mede-saxofonisten opgepikt. Zoals de student van 16 die Sprangers benaderde met de vraag of zij een werk van haar mocht uitvoeren voor een examen. ‘Ik vroeg of ze daar dan wel een filmpje van kon maken voor mij. Het was zo goed! Zo leuk om te zien, echt een eer.’