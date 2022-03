Maurits Immink Beeld Harmen Meinsma - visagie Ed Tijsen

Het lichaam van Maurits Immink (29) werkte nooit echt mee. Hij is geboren met dwerggroei, waardoor zijn gewrichten bijvoorbeeld gevoeliger zijn. ‘Ik mocht dus niet te veel traplopen, want dan zouden mijn heupen eerder slijten.’ Maar hij liet zich nergens door tegenhouden. Immink deed een hbo-opleiding sociaal-juridische dienstverlening, liep stage bij Slachtofferhulp, ging geregeld naar zijn favoriete gaybar in Utrecht en datete erop los.

Zijn rug bleef wel kwetsbaar. Immink onderging sinds zijn tienerjaren meerdere operaties, nadat hij tintelingen in zijn benen begon te voelen. De verwachting was dat hij nog jaren mobiel zou blijven, maar toen de pijn terugkwam, moest hij vorig jaar toch weer worden geopereerd. Dat leidde om onduidelijke redenen tot een dwarslaesie, waardoor hij nu vanaf zijn middel is verlamd. Lopen lukt alleen met spalken tegen zijn benen en een rollator.

Hoewel Immink in een elektrische rolstoel zit en al maanden in een zorgcentrum revalideert, blijft hij actief en optimistisch. Hij gaat elke ochtend naar de bakker, ‘omdat de koffie hier vies is’. Ook gaat hij drie keer per week met de rolstoel in de bus naar de sportschool, en wil ondanks alle belemmeringen ‘zo gezond mogelijk oud worden’. Immink blijft dan gerust drie uur in de gym hangen. ‘Waarvan ik twee uur zit te kletsen met iedereen die ik daar ken.’

Hoe label je jezelf?

‘Ik ben een homoseksuele, cisgender man. En ik ben christen. Nu ik in een rolstoel zit, kun je ook me labelen als bulldozer, omdat ik iedereen omver maai. Nee, grapje. Ik noem mezelf bewust geen kleine man, want ik ben niet mijn beperking. Ik bijt ook van me af, als vreemden ongevraagd hulp aanbieden om zichzelf beter te voelen. Ik label mezelf dan liever als pianist, omdat ik intensief speelde en zelfs muziek in mijn hoofd hoor als er geen muziek is.’

Hoe verliep je coming-out?

‘Ik ben de jongste van acht kinderen, dus ik ben vrij beschermd opgevoed, ook omdat ik het gehandicapte broertje was. Mijn vader was bovendien een dominee en hoogleraar theologie. Ik groeide op in Driebergen, tegen de Biblebelt aan. We waren een warm, muzikaal gezin en speelden bijna allemaal een instrument. Maar dan niet zoals de familie Von Trapp uit The Sound of Music, want iedereen deed zijn eigen ding. Ik koos dus voor piano, en houd van klassieke muziek. Ik had een aangepast krukje om bij de pedalen te komen.

‘Ik wist altijd al dat ik jongens leuker vond, maar dat botste met mijn geloof. Als ik stiekem met iemand had gechat, compenseerde ik dat door extra goed mijn best te doen tijdens de catechisatie. Een vrijwilliger zei dat homo’s beter celibatair konden blijven, maar ik ging toch experimenteren en werd verliefd. Toen ik 24 was, en mijn vader inmiddels met emeritaat was, besloot ik het mijn ouders te vertellen. Ze bleven vragen of het geen fase was, omdat ze het echt niet hadden verwacht. Ik deed me altijd stoerder voor, om niet verdacht over te komen. Maar ik verzekerde ze dat ik het allang wist en er zeker was van mijn geaardheid.

‘De ochtend na mijn coming-out zaten we gebroken aan tafel. Mijn vader zei op een gegeven moment, bloedserieus: als je dan iemand zoekt, moet hij wel een christen zijn. Toen wist ik dat mijn vader het op den duur zou accepteren. Mijn ouders zijn nu ook een stuk toleranter.’

Wat is de grootste hindernis die je hebt overwonnen?

‘Ik denk toch mijn coming-out, omdat ik heel veel kleine stapjes heb moeten zetten om daar te komen. De eerste keer chatten, de eerste keer afspreken, de eerste keer naar de gaysauna. Mijn fysieke beperkingen zie ik minder als een hindernis. Ik kan gewoon afspreken met mannen en heb genoeg dates. Door die dwarslaesie kan ik geen erectie meer krijgen, maar ik heb nog steeds een actief seksleven. Ik heb me al mijn hele leven moeten aanpassen aan omstandigheden, dus daar word je een vindingrijk mens van.’

Welke vooroordelen storen je het meest?

‘Mannen zijn al snel anderhalf keer groter dan ik, dus vroeger was ik nog weleens bang dat ik zou worden overmeesterd tijdens afspraakjes met onbekenden. Ik had toen zelfs een zakmes bij me, voor het geval dat het misging. Maar sinds ik uit de kast ben, krijg ik in de gayscene overwegend positieve reacties. Als iemand een grap maakt over mijn lengte, doe ik daar zelf een schep bovenop. Het is alleen wel vervelend als mensen vragen hoe groot mijn piemel dan is. Ook merk ik dat dwerggroei voor sommigen juist een fetisj is. Maar er zijn genoeg mannen voor wie dat niets uitmaakt. Ik sta er vrij nuchter in: ik ben misschien niet iedereens type, maar andersom is ook niet iedere man mijn type.’

Wat hoop je voor de toekomst?

‘Ik was eerst pianist bij een klein kerkje. Ik zou dolgraag weer spelen, omdat ik daar altijd mijn emoties in kwijt kon, maar ik kan mijn voeten dus niet meer gebruiken. Er zijn wel technische hulpmiddelen voor pedalen, zodat je ze met luchtdruk aanstuurt, maar ik ben bang dat ik dan te veel kwaliteit inlever. Ik wil ook snel weer aan het werk, als sociaal-juridisch dienstverlener bij een wijkteam of buurtloket. Daarnaast blijf ik actief voor Stichting Wijdekerk, een belangenvereniging voor christelijke lhbti’ers.

‘Komende weken krijg ik een aangepaste woning in Utrecht, de stad waar ik van houd en waar ik altijd veel plezier beleef. Ik had niets te klagen bij mijn ouders thuis, maar ik kijk er naar uit om voor het eerst in mijn leven op mezelf te wonen. Als ik niet verlamd was geraakt, had ik nog een paar jaar bij mijn ouders moeten blijven om te sparen voor een woning. Dat ik door die dwarslaesie nu recht heb op een rolstoelwoning, is een groot geluk bij een ongeluk.’