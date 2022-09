Ik neem mijn kritiek op de Forumscholen terug

In Catalonië vielen dinsdag hagelstenen van tien centimeter uit de lucht, een derde van Pakistan staat onder water, bij ons verhongeren egels en vogels omdat door de droogte de grond te hard is om voedsel te kunnen vinden, en ik neem alles terug wat ik over de Forumschool in Almere heb geschreven. Het roer moet om: ik wil die optimistische klimaatlessen ook.

Ik snap dat ik als vijftiger niet zomaar tussen die ‘minder dan tien’ kleuters kan gaan zitten. Zij zijn onbeschreven blaadjes, mij moet je van alles afleren. Maar zie het als een uitdaging. Bedelf me onder knip-en-plakgrafieken, maak het KNMI verdacht, zeg dat de Rijn zo laag staat omdat Zwitserland een dam heeft gebouwd en doe er een vaag fotootje bij. Spoel alsjeblieft mijn hersens, zodat ik niet meer zo bang ben omdat we te midden van alle crises nog steeds de allergrootste onvoldoende aandacht geven, en laat mij vrede vinden tussen de bewust onnozelen.