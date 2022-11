Laat ons weten of u bijwerkingen heeft, stond er bij het verlaten van de boosterpriklocatie. Welnu: mijn bijwerking was dat ik ’s nachts koorts kreeg en úrenlang moest nadenken over de achternaam van de schrijver Ine Boerstoel, of was het toch Soepboer? Ik zat vast in een denkcirkel en ik kwam er niet meer uit. Soms was ik overtuigd van Boerstoel. Dan verwierp ik dat weer volledig en ging ik voor Soepboer. Alleen Ine bleef steeds hetzelfde.

Ik ging mijn bed uit en nam paracetamol, dat maakte het iets minder erg. Ik moest nog wel de hele tijd denken over de kwestie Soepboer/Boerstoel, maar er zat geen heilig vuur meer achter. Het denken was meer een rustig klusje geworden, zoiets als adressen schrijven. Het bleef wel belangrijk dat ik het vol zou houden.

Op een bepaald moment moet ik toch in slaap gevallen zijn, want ik werd pas weer wakker toen de wekker ging. Eerste gedachte: Ine Boermans.