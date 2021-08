Ik móést het gezicht zien van de vent die ’s avonds om half 11 met spoed een vibrator komt bezorgen

Het was 10 uur’s avonds en huisgenoot P. haalde de jongste op van Schiphol. Ons ventje was met school op Romereis geweest. De Eeuwige Stad had van hem in die paar dagen een ander mens gemaakt, zou even later blijken, een mens dat bevlogen kon praten over Caravaggio, de Esquilijn en de Quirinaal, in plaats van over de schoenen van rappers, een nieuwe smaak Pringles en de mogelijkheid een Louis Vuitton-tatoeage te laten zetten op zijn bil en mijn kosten. (Beslist niet. De enige tatoeage die ik betaal is een hartje met ‘mama’ erop).

Ja, even later zou ik de Heer danken, evenals de docenten van het B. te A. die het wonder aan hem hadden helpen voltrekken, (helden!) maar nu wist ik nog van niks. Ik lag op de bank een artikel te lezen over ‘mansneezing’: mannen niezen harder dan vrouwen, stond erin, en dat had te maken met ‘mannelijke dominantie in de publieke ruimte’.

Zelf nies ik het hardst van ons hele gezin, bedacht ik, en mijn nies klinkt bovendien als de Arabische meisjesnaam Khadija (spreek uit: ‘chadiesja’), een zinloze rêverie die onderbroken werd door mijn oudste zoon: het wc-papier was op. ‘Bel papa maar dat hij meeneemt van Schiphol’, zei ik. ‘Daar is nog wel een supermarkt open.’

Maar nee, zei mijn zoon, papa zou vast het verkéérde pleepapier kopen, en er waren inmiddels toch betere opties? Hij trok een feestelijke grijns. Dit ging me geld kosten, begreep ik, vanachter lede ogen.

‘Ik bestel het wel bij zo’n snelle bezorgdienst’, zei hij, en greep zijn telefoon. ‘Ze komen binnen 10 minuten. Ik heb ook wel zin in een banaan. En de grillworst is ook op.’

‘Je lijkt wel gek’, antwoordde ik. ‘Met spoed een banaan bestellen? Denk liever aan Afghanistan.’

‘Ze hebben ook vibrators!’, riep mijn zoon. ‘Hier, de Satisfyer pro! 26 euro!’ Kijk, dat veranderde de zaak. ‘Ik móét het gezicht zien van de vent die ’s avonds om half 11 met spoed op een scooter een vibrator komt bezorgen’, zei ik. ‘Dat is me die 26 euro dubbel en dwars waard.’ Mijn zoon klikte op zijn scherm, maar zijn feestgrijns verbleekte. ‘Kut. Uitverkocht.’

Nou ja zeg! Wat zíjn dat voor mensen die ’s avonds zo massaal vibrators bestellen dat ze om half 11 al zijn uitverkocht? Laat ze liever aan Afghanistan denken!

Mijn zoon liet zich, 10 minuten later, zijn banaan best smaken. Mokkend aaide ik de poes. Er kwam kattenhaar in mijn neus en ik niesde. ‘Wat nies jij toch raar’, zei mijn zoon. ‘Het lijkt wel een Arabische meisjesnaam.’