Ik mocht geen insect vertegenwoordigen, maar misschien moest het gewoon zo zijn

Zelfs als je ’s ochtends ontdekt dat vrijwel al je collega-columnisten ineens het ambassadeurschap van een insect mogen vervullen, terwijl jij geen mailtje kreeg, moet je de dag toch door. Want zo is het leven.

Dat je negatieve emoties ervaart is begrijpelijk. Onderdruk die niet, is mijn devies. Spreek ze hardop uit tegen jezelf, bijvoorbeeld onder de douche. Dat je juist op de voorpagina het jou toebedeelde insect zo’n mooi opkontje had kunnen geven. Dat het voor Sheila, Asha en Peter een kleine moeite was geweest om te zeggen ‘vragen jullie Sander ook even?’, maar kennelijk toch te groot. Dat je trouwens weleens hebt gehoord dat Peter in zijn jongensjaren helemaal niet zo lief was voor insecten, misschien dat de organisatie daar eens in kan duiken.

Zeg het, en laat het allemaal wegsijpelen door het doucheputje. ‘In dit huis’, fluister je dan, ‘hebben wij vertrouwen dat het goedkomt als straks de kleine knaagdieren aan de beurt zijn.’