Ik mag van mijn vrouw niet drie weken alleen op fietsvakantie

Ik maak graag langeafstandsfietstochten. Mijn vrouw blijft liever thuis. In het verleden mocht ik eens in de drie jaar gaan. In de loop der jaren is zij moeilijker gaan doen. Vorig jaar kreeg ik toestemming voor een tocht van drie weken in Spanje. Door covid ging dat niet door. Dit jaar wil zij er niets van weten. Als ik toch ga, wordt het een strijd die na terugkomst nog even blijft duren, maar die daarna zeker wordt bijgelegd. We zijn 56 jaar getrouwd. Zij is 76 en goed gezond en ik ben in goede conditie en kan zo’n tocht nu nog aan. Wat te doen? Man (78), naam bij redactie bekend

Eindpunt

Mijn man en ik lossen dat zo op: als hij zeilt, vlieg ik na een paar weken naar een haven waar hij gaat liggen. Als ik fiets (vorig jaar solo een maand naar Italië) komt hij me op mijn eindpunt opwachten. Zo kunnen we ook nog samen een stukje vakantie vieren en sterke verhalen uitwisselen. Marjorie de Groot-Blok (68), Doorn

Chagrijnig

Zelf ben ik totaal niet sportief en mijn man wel. Hij wil ook lange afstanden fietsen en bergen op, ik werd daar chagrijnig van. Op den duur ging ik niet meer mee en zat ik me thuis ongerust te maken. Sinds de aanschaf van de elektrische fiets gaan we weer samen en is het weer gezellig. Mary van den Hoogen-Vijge (63), Duiven

Thuis genieten

Ik maak elk jaar een wandeltocht van 150 tot 300 km in Italië. Als ik thuiskom, genieten mijn vrouw en vrienden van mijn avonturen. Ronald Lange (71), Maastricht

Hoe vul je het?

Vorige week in de (hopelijk) laatste natuurkundeles van mijn middelbareschooltijd gaf onze docent, meneer Van Wijngaarden, nog een laatste levensles mee. Hij vertelde een verhaal over een aquarium met tennisballen, grind, zand, klei en twee flesjes bier. Het vraagstuk was wanneer de bak vol was, en de clue dat de volgorde zeer relevant is. Ik denk dat de moraal is dat je in je leven altijd eerst je dromen moet gaan najagen, je moet je tijd besteden aan dingen die je écht wil doen. Zullen we samen zo het leven ingaan? Barend Verheul (18), ’s Hertogenbosch

Mijn man weet het

In ons 50-jarig huwelijk ben ik degene die er op de fiets graag alleen op uit trekt. Afscheid nemen is altijd lastig, maar we bellen elkaar iedere dag. Mijn man weet dat ik ontzettend geniet en hij weet ook dat ik heel energiek thuiskom. Joke Harte-Bosma (70), Hoorn

Zijn lust en zijn leven

Mijn man is zeventien jaar alleen gegaan, zes weken door Frankrijk, met de fiets. Hij was vrijgezel. Toen kwam hij mij tegen, maar ik wilde dat hij ging, het was zijn lust en zijn leven. Hij ging en was binnen drie weken terug, kon mij niet missen. Nu kan hij niet meer, door lichamelijke problemen, maar hij geniet nog van de herinneringen. Gezondheid kan je parten gaan spelen en dan is het te laat. Dus ga, de rest waait wel weer over. Virginie Boormans (81), Lelystad

Suite met restaurants

Plan uw fietsvakantie zodanig dat u in de weekenden kunt overnachten in een plaats die met het OV, desnoods ook internationaal, te bereiken valt. Boek een suite met diners in luxe restaurants. Laat haar vervolgens uw verhalen van onderweg aanhoren. Het beste van twee werelden, uit en thuis. Hans Daale (73), Borculo

Plan dit ook voor 2023

Wij maken samen al jaren lange fietstochten. Dat voelt totaal anders dan een dagje fietsen. Dus plan ook voor 2023 een fietsreis. Maakt je vrouw zich zorgen dat je alleen gaat? Zoek dan een fietsmaatje. Spreek af dat je elke dag contact hebt. Zij is gezond en zal zich prima redden. Jos van de Nieuwenhof (73), Corrie Rot (71) Ravenswoud

Inschepen

U kunt kiezen voor een vakantie waarbij u overnacht op een schip. Uw vrouw overbrugt de kilometers dan op het schip, terwijl u overdag kunt fietsen. Uw overnacht samen op het schip en dineert en ontbijt samen. De bagage reist mee met het schip. Op deze manier gaat uw vrouw mee op uw fietsreis. Marian Kunst (56), Apeldoorn

Over twee weken: Kunnen we niet apart blijven slapen? Mijn man en ik zijn al ruim dertig jaar heel gelukkig met elkaar. Nu heeft hij al wekenlang ’s nachts veel last van hevige hoestbuien en besloot hij zelf om in het logeerbed te gaan slapen om mij niet uit mijn slaap te houden. Hij zegt steeds dat hij er zo naar uitziet om weer naast mij te slapen, maar ik merk dat ik veel beter slaap nu ik alleen slaap. Hoe lossen we dit op? Vrouw (59), naam bij redactie bekend