Ik maakte het uit met Videoland, en Videoland was er kapot van

Daags nadat mijn kind het nest had verlaten, maakte ik het uit met Videoland. Ik had de streamingdienst nooit trouw beloofd, toch kwam de boodschap hard aan. ‘Sander’, mailden ze op dramatische toon, ‘is dit het einde?’ Ik zag de berg volgesnoten tissues duidelijk voor me. ‘Dit afscheid hoeft niet voor altijd te zijn. Heb je twijfels? Weet dan dat we met open armen op je zullen wachten.’

Nee, geen twijfels. Het zat gewoon scheef tussen ons. Zij met dat enorme aanbod, ik steeds maar niet kijken. Dat is geen gezonde relatie. Maar Videoland zat pas halverwege de vijf stadia van rouw. ‘Deze break-up valt ons zwaar’, snotterden ze een paar dagen later.

‘Kop op, Videoland!’, had ik moeten antwoorden. ‘Waar is jullie trots?’ Maar het was dus de week dat mijn kind was vertrokken. Videoland had me tenminste nog wél nodig. Wat was ik eigenlijk voor monster, om dat lieve, gevoelige team zo van streek te maken?