‘Ik maak al twee jaar sieraden. Ik verkoop ze aan iedereen’

Saar Olsthoorn: ‘Ik ben goed in voetbal, maar ik hoef later niet per se prof te worden.’ Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar en met wie woon je?

Mijn ouders zijn gescheiden, dus soms zijn mijn broer Koen (14) en ik bij mijn moeder Marjolein (43), soms bij mijn vader Roeland (47) .

Op welke school zit je en hoe vind je het daar?

‘Ik zit op basisschool Het Baken. Dat is een christelijke school, maar ik ben zelf niet heel erg christelijk. Ik vind het leuk omdat ik er veel vrienden heb. Hoe je merkt dat het een christelijke school is? Soms wordt er gebeden. Verder zijn er niet echt kinderen die heel vaak schelden ofzo, maar dat doe ik zelf ook niet.’

Wat zijn je hobby’s?

‘Ik ben al een jaar of twee bezig met sieraden maken en armbandjes verkopen. Ik verkoop ze aan iedereen: aan familie bijvoorbeeld, of aan vrienden van mijn moeder en vader. Dat doe ik bijna helemaal zelf. Intussen heb ik er al best veel verkocht. Verder heb ik maandag en woensdag voetbaltraining. Zaterdag speel ik altijd een wedstrijd. Ik sta in de spits, dat is ook mijn favoriete positie op het veld.’

Wat vind je het leukste aan jezelf?

‘Dat vind ik een lastige vraag. Ik ben goed in voetbal. Ik denk dat ik het leuk vind dat er in de klas best vaak mensen om me moeten lachen, maar dan weet ik vaak niet precies waarom.’

En het minst leuke?

‘Dat ik snel benauwd ben, omdat ik astma heb. Als ik veel ren, kan ik er wel last van hebben. Ik merk het ook weleens als ik druk aan het spelen ben, of soms zelf ’s nachts als ik probeer te slapen.’

Als je voor één dag iemand anders mocht zijn, wie zou je dan kiezen?

‘Het liefst wel een bekend iemand. Ik denk dat ik Lieke Martens zou kiezen. Zij speelt in het Nederlands elftal en voor FC Barcelona. Zelf zou ik niet per se profvoetballer willen worden, al vind ik voetbal wel heel leuk. Wat ik in haar bewonder is dat ze zo enorm goed is. Ik ben ook weleens naar een wedstrijd geweest van het Nederlands vrouwenelftal. Dat vond ik superleuk om mee te maken.’

Wat is je dierbaarste bezit?

‘Mijn hond, Lola. Ze is een heel erg lieve, maar ook stoute shih tzu. Soms valt er bijvoorbeeld iets op de grond en dan verstopt ze zich onder de bank om het op te eten, zodat wij er niet bij kunnen. Ze pakt ook weleens dingen uit de kast als we die open laten staan en niet opletten.’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

‘Dan studeer ik, ik ben dan 21. Het lijkt me leuk om later een winkeltje te hebben, met een eigen webshop waarop ik kleren en sieraden kan verkopen.’