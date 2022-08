Ik lig in de hangmat en sla deze massamierenmoord gade

Aan de zuidoostkant van het Stuwmeer, achter de Sarakreek, vindt een massamoord plaats op een eiland.

De moordenaar: mijn Surinaamse vriend, die dacht mij mee te nemen op een romantische vierdaagse trip langs de onbewoonde eilanden van het door hem geliefde Stuwmeer, maar die op ons eerste eiland – te laat – ontdekte dat er wel degelijk oorspronkelijke bewoners waren, in de vorm van een miljoen mieren.

(Dit zijn geen mieren zoals wij ze kennen in Nederland: schattige kleine beestjes. Dit zijn mira, een soort rondlopende wespen die verschrikkelijk steken.)

Nu loopt vriend met een emmer gasoline – waarvan we sowieso 100 liter in de boot hebben liggen – en een aansteker woedend over het eiland, onder vele uitroepen als ‘kaolo mieren!’ en ‘mapangpang beesten!’ Hij steekt eerst een kring om ons heen in de fik. Ik lig in de hangmat, gespannen tussen twee bomen, de uiteinden met gasoline besproeid zodat de mieren niet via de touwen de mat inkruipen, en sla deze massamierenmoord gade, een bord met door vriend heerlijk klaargemaakte tukunari (peacock bass, gekocht van twee vissers op het meer) naar binnen lepelend. Woosh, een boom gaat in de fik. Woosh, een stuk uitgehold hout gaat in de fik. ‘DIT IS DE BRON! Ga DOOD. DOOOOOD!’, roept hij. Woosh. Het is als een videoclip van een of andere gangsterrapper.

Ik als iemand met boeddhistische neigingen moet toch eerlijk toegeven dat ik het moeilijk vind. Wij hebben hier niets te zoeken. Die mieren wel, dit is hun leven. En alleen voor het comfort van twee mensen die gezellig op een romantisch ‘onbewoond’ eiland willen overnachten worden zij met familie en al uitgemoord. Ik zit stil en luister naar de paniek van de mieren, die krioelen over de grond. Ik kan ze bijna horen janken.

Deze ietwat te empathische houding wordt me niet altijd in dank afgenomen (‘doe nou gewoon effe normaal!’, roept menig familielid wanhopig als ik zeg dat ik het lastig vind als ze een muizenval neerzetten) – maar ik ben, net als velen, alsnog een dierenracist. De wanaku-aap die ik gisteren met vriend zag, of een geliefd huisdier zoals mijn kat Keesje de Kat vind ik lieve en ontroerende dieren, en ik zou verdrietig, zelfs geschokt zijn als Keesje of die aap ineens met een emmer gasoline en een aansteker zou worden vermoord door iemand die ‘DOOD, GA DOOOOOOD!’ roept.

Maar zet mij oog in oog met deze tukunari – en ik zet alsnog mijn tanden erin.

Dus ben ik niet beter dan mierenmoordende vriend, terwijl ik, stilzwijgend in mijn hangmat, visknagend, mezelf omdoop tot de ceremoniemeester van de rouwdienst van deze mira.

Nina de la Parra woont en werkt deze zomer in Suriname.