Beeld Adriaan van der Ploeg

Met wie woon je?

‘Ik woon met mijn vader Roger (40), mijn moeder Hanneke (39), mijn broertje Loek (4) en mijn zusje Saar (2) in Amsterdam.’

Wat heb je in de vakantie gedaan?

‘We zijn naar een dorpje geweest in Portugal bij Porto, en we zijn ook naar Lissabon geweest. Ik heb daar vooral heel veel gezwommen, ook in de oceaan. Het water was heel koud! En toen ik weer terug was in Nederland, heb ik een ponykamp gedaan, bij een boerderij met paarden. Dat duurde één week. Je mocht er de hele dag blijven, maar bij het avondeten moesten we weer terug naar huis.’

Hoe vond je het om weer naar school te gaan?

‘Ik vond het wel vermoeiend, omdat ik weer veel dingen af moest krijgen. Ik ben na de vakantie naar groep 4 gegaan. Het allerleukste om te doen op school vind ik rekenen, schrijven, spelling en lezen.’

Wat is je favoriete ontbijt?

‘Havermout vind ik lekker. Dat eet ik met fruit, zoals mango, besjes en soms frambozen of banaan.’

Wat is je mooiste bezit?

‘Mijn lievelingsknuffel, een hondje met de naam Snoepje. Honden zijn ook mijn lievelingsdieren. Ik heb hem nog niet zo lang, want ik heb hem drie dagen geleden gekregen van mijn nichtje. Ze kwam voor de gezelligheid langs en ze had een cadeautje voor ons, twee knuffels. Mijn broertje Loek koos een beertje dat geluid maakt als je op het hartje op zijn buik drukt, en ik koos het hondje. Het is denk ik het mooiste cadeau dat ik ooit gekregen heb.’

Waar ben je goed in?

‘Ik kan heel goed vriendinnen maken, en ik kan ook goed samenspelen en samenwerken met de andere kinderen in mijn klas.’

Wat is je lievelingsboek?

‘Het oneindige verhaal van Michael Ende. Het boek gaat over een jongen, Bastiaan, en over een land waar heel veel dingen zomaar verdwijnen. Als je op de plek gaat staan waar iets is verdwenen, dan mis je soms ook een lichaamsdeel zoals een arm of een been, maar dat doet dan geen pijn. Het is een heel spannend boek, en ook een beetje eng. Ik lees heel graag spannende boeken.’

Wat wil je later worden?

‘Later wil ik hondenverzorger worden, want dan kan ik in een soort van hondenhotel gaan werken. Ik ben nu al aan het oefenen voor later: er wonen vrienden van ons in de straat en die hebben een hond die Sam heet. Die mogen we vaak wel uitlaten. Maar onze vrienden zijn nu in Spanje, en Sam ook. Ik mis hem wel een beetje…’