‘Ik leer mijn vriend tot duizend tellen in het Nederlands’

Dipesh Bisesser Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar woon je?

‘In Den Haag, met mijn vader Bhaktraj (49), mijn moeder Sandjli (42) en broertje Vedanga (5). Ik vind het niet spannend om in de krant te komen. In de middenbouw werden we ieder jaar gefilmd, dat mocht van mijn vader en moeder en van mijzelf. Ik ben het gewend dat veel mensen me zien, dus het maakt me gewoon helemaal niks uit dat ik in de krant kom.’

Waar ben je goed in?

‘In kungfu ben ik erg goed, want ik heb de groene band. Ik zit al drie jaar op kungfu en vind het leuk om het aan mijn vrienden te leren. Vroeger was ik de hele tijd bezig met die band te halen. Het volgende is de paarse slip, maar die kan ik pas volgend jaar halen. Ik ben ook heel goed in gamen, van iedereen in huis kan ik dat het best. Ik speel vaak Roblox, dat is het enige spel op mijn vaders telefoon. Ik heb het zelf gedownload.’

Wie zijn je vrienden?

‘Ik heb een goede vriend, die heet Jad. Hij zit nog steeds in de middenbouw, maar hij komt naar de bovenbouw. Hij is leuk omdat hij Engels spreekt en zo kan ik ook een beetje Engels oefenen. Ik leer hem soms Nederlands, bijvoorbeeld tot duizend tellen. Jad vertelde dat een keertje in de kring en toen zei ik allemaal getallen in het Engels en kon hij ze allemaal perfect vertalen. En ik heb hem dat geleerd! Tom is ook een goede vriend van me. Toen Tom naar de bovenbouw ging, was ik heel triest. Want hij was de grappenmaker. Gelukkig zit ik nu ook in de bovenbouw.’

Hoe ziet jouw lievelingsdag eruit?

‘We hebben een god waar we in geloven en die heet Krishna. We hebben een soort tempel in ons, waar ik dan een halve dag met Krishna zou zitten. De andere helft van mijn lievelingsdag zou ik gamen. Nee, ik bedoel: een halve dag gamen, een kwart van de dag met Krishna en een kwart van de dag muziek maken. Ik speel harmonium, gitaar, kartal en een klein beetje fluit. Harmonium en kartal zijn muziekinstrumenten uit India. En ik kan heel goed zingen!’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

‘Dan zit ik misschien aan de TU Delft, want ik wil uitvinder worden. Op school ga ik nu vaak naar science, want dat is met uitvinden en zo. Als ik kan, ga ik gewoon letterlijk elke week naar science. Later wil ik een schaar uitvinden die zo groot is dat die iemand door de helft kan knippen. Die schaar zou dan als bewaker voor onze deur kunnen staan.’