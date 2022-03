Mijn jongste zoon is onlangs 18 geworden. In míjn jeugd trok ik mijn neus op voor zoiets saais als gemeenteraadsverkiezingen (ons stond in de jaren tachtig toch louter werkloosheid te wachten, met De Bom als toetje), maar hij toont zich een verantwoordelijk burger. Trots bekeek hij de stempas die voor hem, met voorletters en al, in de bus was gevallen.

‘Weet je al wat je gaat stemmen?’, vroeg ik woensdagochtend. Zelf aarzelde ik nog, want die ellendige stemwijzer had mij via allerlei rare vragen (iets met een ‘korte wapenstok voor boa’s’, sportvissen en een schillenboer) in eerste instantie naar CDA, Bij1 en ‘Hart voor Vrijheid’ geleid en bij de tweede poging stond ik met mijn ene been in de PvdA en mijn andere in Ja21.

Mijn zoon had de wijzer blijkbaar wél succesvol ingevuld, en was goddank niet uitgekomen bij iets engs of raars (‘De Partij Voor Gratis Lachgas, Wiet en Kipnuggets’), maar bij iets tamelijk beschaafds. Goed zo, jongen, en vergeet niet je ID mee te nemen.

Hij wilde nog wel even weten hoe het in zijn werk ging. Moest hij de bovenste naam van de door hem gekozen lijst nemen? Ik legde hem uit wat een voorkeursstem was, waarop hij besloot dan maar gewoon ‘iemand met een grappige naam’ te kiezen. Dat kon beslist geen kwaad, verzekerde ik hem, en weg was hij al om zijn democratische plicht te doen.

Zelf fietste ik, nog steeds twijfelend, naar het Leidseplein, om te gaan stemmen in het fameuze American Hotel. Het heet tegenwoordig Hard Rock Hotel, maar het rockt niet echt hard. Zelfs niet zacht, eigenlijk: zeg maar gerust helemaal niet.

Ik kreeg zo’n enorm vel papier van een strenge kleuterjuf achter een schaaltje rode potloodjes, en daar stond ik weer in zo’n hokje, nog steeds besluiteloos. Tsja, of je nou door de kat of de hond gebeten wordt... de Partij voor de Dieren dan maar eens? Die doen geen vlieg kwaad, toch? Vooruit met de geit.

Toen ik klaar was met stemmen en naar buiten wilde lopen, werd ik staande gehouden door een hotelgast, een Aziatische man. Hij wilde weten wat er gaande was. ‘Elections’, zei ik. Hij bedankte me, maar ik kon al aan niks anders meer denken dan die oude, flauwe (en inmiddels zeer foute) mop over die Chinese toerist die de r niet kan uitspreken. Men vraagt hem beleefd: ‘In China, do you also have elections?’ Waarop hij antwoordt, met een mengsel van trots en verlegenheid: ‘In China we have elections evely day.’

Elke dag! Je moet er toch niet aan denken.