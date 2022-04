‘Ik kon hem toch niet zomaar laten doodgaan?’

Beeld Krista van der Niet

Walter de Vaan (66, tekstschrijver en redacteur) overleed op 25 oktober 2016 aan de gevolgen van een sepsis. Hij had twee zoons van 38 en 37 en had twintig jaar een relatie met Lene Gravesen (61, bibliothecaris op de Theaterschool). Lene heeft een dochter, Felipa (29).

Lene: ‘In 1995 runde ik het secretariaat van de internationale choreografieopleiding op de Theaterschool. Er kwamen vaak gastdocenten vanuit het buitenland naar Amsterdam. De school huurde een appartement in de Pijp waar we de buitenlandse dansers onderbrachten. Walter woonde boven die etage en hij was altijd zo aardig om de deur voor hen open te doen. Als een leuke buurman dronk hij ook vaak een glaasje wijn met ze. Ik had hem regelmatig aan de telefoon omdat ik moest doorgeven wie hoe laat aankwam, maar ik zag hem nooit. Tot we elkaar ontmoetten bij een voorstelling van een gezamenlijke vriendin.

Hij was heel charmant, intelligent, en bovendien een knappe man om te zien. Donker, een mooi geproportioneerd lichaam, goeie kop. Ik viel als een blok voor hem.

In 2014 viel hij flauw, waardoor hij een rib brak en zijn schouder kneusde. Zijn huisarts vond het nodig om een bloedonderzoek te doen. Het weekend voor de uitslag hadden we het heel gezellig. Walter zei: ‘Als ik doodga, kan ik daar wel mee dealen.’ Ik antwoordde: ‘Je bent wel een spirituele reus als je dat zo makkelijk kunt zeggen.’ Op maandag kreeg hij te horen dat hij acute leukemie had. Alleen als hij twee jaar lang chemokuren met exacte tussenpozen zou krijgen, was er 35 procent kans op genezing. Hij moest meteen opgenomen worden, elke seconde was belangrijk. Dat wilde Walter niet, hij zei dat hij twee dagen nodig had om dingen te regelen. De volgende dag nam hij afscheid van zijn zakelijke contacten. Ik vond het heel radicaal, en ook erg rationeel. Dinsdag was hij druk bezig met mensen bellen, dingen organiseren en zijn tas inpakken. ’s Avonds aten we bij ons stamrestaurant op het Kadijksplein. De volgende dag ging Walter vol goede moed naar het ziekenhuis, met het boek Oblomov onder zijn arm.

Walter de Vaan en Lene Gravesen. Beeld Privéfoto

Het ging heel snel mis. Een week na zijn eerste chemokuur hebben ze een diepe lijn, een soort poort, onder zijn sleutelbeen geopereerd, waar ze bloed uit konden halen en medicijnen door konden toedienen. Dat veroorzaakte een vreselijke ontsteking. Walter kon niet liggen, want hij had nog een gebroken rib en een gekneusde schouder van de val, en zijn arm was zo opgezwollen als een Engelse kerstham. Hij leed verschrikkelijk, had ontzettend veel pijn. De hematoloog zei: ‘We hebben u heel ziek gemaakt.’ De chemo werd gestopt, hij kon pas weer door met de behandeling als hij van de complicaties was genezen.

De boot gemist

Toen hij anderhalve maand in het ziekenhuis lag, kregen we te horen dat er geen vervolgkuren mogelijk waren, hij had de boot gemist. De chemokuren hadden met exacte intervallen moeten plaatsvinden en daarvoor was het nu te laat. Het was een mokerslag. Tegelijkertijd zei de oncoloog dat de leukemie in remissie was, het was niet meer in zijn bloed te zien. Hij voegde daaraan toe dat hij zeker wist dat de kanker terug zou keren. Het zat als een slang in zijn lichaam opgerold, en zou geheid weer tevoorschijn komen. Wat hij kreeg was blessuretijd. Walter vroeg hoelang hij nog te leven had, de dokter gokte zo’n achttien maanden.

In mei kwam Walter thuis. Het eerste wat hij deed was een behandelverbod schrijven, hij wilde absoluut niet meer worden opgenomen. ‘Als het terugkomt’, zei hij, ‘dan ga ik niet meer naar het ziekenhuis.’ Hij heeft dat in een brief geschreven die hij aan zijn kinderen en aan mij gaf. De maanden erna moest hij aansterken, hij was erg verzwakt door de lange ziekenhuisopname. We woonden niet samen, maar hij woonde al jaren bij mij in de straat. Ik ging elke dag na mijn werk naar hem toe. We kookten samen en keken samen op de bank televisie, hand in hand. We werden opnieuw verliefd, het werd een heel mooie zomer.

Toen de kanker een jaar later terugkwam, ging Walter snel achteruit. Hij was vaak moe en moest soms wel tien keer per dag gaan liggen. Hij had zevenduizend boeken die hij besloot te verkopen. Hij kende een antiquaar uit Antwerpen die alle boeken kocht. Toen de boeken met een vrachtwagen waren opgehaald, stonden er allemaal strepen op de muur op de plaats waar de boekenkasten hadden gestaan. Zijn beste vriend kwam de muren schilderen, waarna het erg wit en leeg was. Walter kocht een grote palmboom die hij aan het einde van de bank zette. Als hij op de bank lag, zei hij, terwijl ik naar de palm keek: ‘Ik ben bezig met de onthechting.’

Ik boekte in de herfstvakantie een reis naar Spanje omdat mijn beste vriendin daarnaartoe was verhuisd. Walter vond beslist dat ik moest gaan, hij zou zich met de thuiszorg wel redden. Toen ik op donderdag terugkwam, zei hij dat hij zich verschrikkelijk had gevoeld. Hij moest huilen en zei: ‘Het gaat echt niet goed.’ Toch hadden we daarna een fijn weekend. We aten lekker, dronken een wijntje en Walter leerde zijn Marokkaanse woordjes. Hij volgde een cursus aan de Volksuniversiteit om met de dames van de thuiszorg te kunnen communiceren. Hij wilde meer kunnen zeggen dan Ramadan en Insjallah.

Ambulance

Op zondagochtend nam hij de telefoon niet op en ik voelde meteen dat het niet goed was. Ik rende naar het eind van de straat en holde naar boven. Hij lag in bed met grote open ogen en hij kon niet praten. Ik dacht: godzijdank, hij leeft nog. Ik aarzelde om 112 te bellen, want Walter wilde niet naar het ziekenhuis. Maar ik kon hem toch ook niet zomaar laten doodgaan? De ambulance was er snel. Het was dramatisch: zijn slaapkamer was op vier hoog en hij moest door de brandweer op een plateau naar beneden worden getakeld.

Op de eerste hulp aangekomen, vroeg Walter opeens: ‘Mag ik mijn bril?’ Dat waren zijn laatste woorden. De artsen vertelden dat hij een septische shock had, een soort bloedvergiftiging waardoor al je organen uitvallen. Hij kreeg een zuurstofmasker en heel veel medicijnen, maar hij reageerde nergens op. Terwijl ik naast zijn bed zat, zei ik: ‘Schat, je bent een moedig mens. Als het voor jou mooi is geweest, ga dan gerust het grote onbekende avontuur aan.’

De volgende avond om 8 uur blies hij zijn laatste adem uit. Ik zat een peertje te schillen, mijn dochter Felipa hield zijn hand vast. Walter schonk zijn lichaam aan de medische wetenschap, dus ik moest in het ziekenhuis afscheid van hem nemen. Ik ben tot middernacht bij hem gebleven. Ik heb het felle ziekenhuislicht uitgedaan, hem over zijn rug gestreeld, hem gekust en zijn handen en voeten gemasseerd. Toen zijn lichaam helemaal was afgekoeld, ben ik achter zijn bed aan gelopen naar beneden, naar de kelder van het OLVG en heb bij de deur afscheid van hem genomen.

Thuisgekomen viel de enorme leegte als een zware deken over me heen. Wat moest ik nu met mezelf? Ik schonk een glas whisky in en dacht: het is voorbij, het is begonnen. Het leven met hem is voorbij, het leven zonder hem is begonnen. Ik kroop in mijn eentje in een ijskoud bed.’

Lene Marie Gravesen schreef het boek ‘Tot het niet meer kan, een Amsterdams verhaal over liefde en verlies’, dat in 2021 verscheen bij uitgeverij Aspekt.