Er zat één voordeel aan corona: je kreeg geen luizen. De kind’ren zaten thuis, de ouders zaten thuis, er was geen ene luis. Later zal dat een oud-Hollands kinderliedje zijn, en de opa’s en oma’s zullen weten: dat komt nog uit de coronatijd, toen zaten we allemaal thuis op onze laptops en bakten we veel zuurdesembrood.

Deze week kreeg ik jeuk op mijn hoofd. Ik dacht aan stress of de verkeerde shampoo, maar pas nadat ik een moeder van school iets over luizen hoorde zeggen, kwam ik tot de conclusie dat ik en dus mijn hele gezin weer luizen hadden.

We waren teruggekatapulteerd naar het oude normaal, waar toch ook nadelen aan zaten. Of nee, we waren nu in het nieuwe normaal plus het oude normaal: een besmettingspiek mét luizen.

Ik snelde naar de drogist, want de moeder die over luizen was begonnen, had me ook verteld dat ze erachter was gekomen dat er een wereldwijd tekort is aan dimethicon, het enige spul waarmee je luizen kunt bestrijden. Het luizenspul was overal uitverkocht, zei ze. Zij had haar kind moeten behandelen met een restje luizenshampoo dat ze achter in het badkamerkastje had gevonden.

Dit jaar is er aan veel dingen een tekort geweest: luizenspul, Playstation 5’s, kaas en wc-papier, al was er aan het laatste niet echt een tekort, maar als iedereen dat denkt, ontstaat het tekort vanzelf.

Het vreemde was dat het altijd zaken waren die in mijn eigen leven absoluut noodzakelijk zijn. Een kaasstoring? Nee!!! Een plots ontbreken van de grondstof dimethicon? Dat mag niet! EN WAAROM IS DE PLAYSTATION 5 AL MAANDEN NIET TE KRIJGEN?

Nadat ik een midweek zonder kaas had moeten leven, had ik mijn conclusies getrokken: ik kom voortaan acuut in actie als er ergens een tekort dreigt. Bij de drogist trof ik inderdaad een bijna leeg schap met luizenshampoo. De laatste vijf flessen kocht ik. (Sorry. Mijn gezin is harig.)

Eenmaal thuis, overgoten met luizenshampoo en voorzien van een dwingende waarschuwing van mijn dochter – ‘Je mag niet in de klassenapp waarschuwen voor luizen. Je mag tot na de zomervakantie sowieso niets in de klassenapp zetten’ – toch even gegoogeld op het wereldwijde gebrek aan luizenspul.

Ik kon er niets over vinden. Wel blijkt er sinds kort een foundation van Gucci te bestaan met dimethicon erin, volgens beautybloggers ‘een echte gamechanger’. Die mensen smeren dus luizenspul op hun gezicht.

Of wacht, daar vond ik een rapport over de wereldwijde handel in dimethicon. ‘Van de markt wordt verwacht dat deze boven de geprojecteerde horizon stijgt.’

Trots keek ik naar de drie flessen luizenshampoo op mijn badrand (twee flessen waren al leeg). Ik had voor het eerst in mijn leven een doordachte financiële investering gedaan.