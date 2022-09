‘Ik kende het slachtoffer. Mijn maag draaide zich om’

Beeld Anne Stooker

‘Over de portofoon klonken paniekerige stemmen over een steekpartij in de Albert Heijn: ‘heftig letsel, slagaderlijke bloeding’ en ‘de traumaheli is onderweg’. Al snel bleek dat het te maken had met drillrap, een Amerikaanse hiphopvariant waarin messentrekkerij en ander geweld wordt verheerlijkt.

‘Ik zit hier in Amsterdam-Zuidoost goed in de wereld van de drillrap. Als netwerkspecialist ben ik verantwoordelijk voor de contacten met jongerenwerkers, straatcoaches, de gemeente, zorginstanties en allerlei stichtingen. Ik houd mezelf goed op de hoogte over die rappers, en sommige van die jongens ken ik.

‘Omdat drillrapgeweld meestal gaat over een conflict tussen rivaliserende bendes, dachten we: o nee nee nee, shit, kunnen we represailles verwachten? Dus ik moest full speed aan de bak: bellen, bellen, bellen met sleutelfiguren in de wijk. Om wie gaat het? Wat speelt er?

‘Het slachtoffer was een 18-jarige jongen van de rapformatie Z42, die is gelieerd aan de Kikkensteinbende. Tussen die bende en de rapformatie FOG woedde een vete, dus we maakten ons grote zorgen over een mogelijke reactie uit die hoek. Ik ging bij de recherche de winkelcamerabeelden bekijken, misschien kon ik de daders herkennen. ‘Het zijn heftige beelden’, waarschuwden ze me. Er zat geen geluid bij.

‘Op de beelden zie je twee jongens, donker gekleed, met hoody’s en gezichtsbedekking, heel relaxed de Albert Heijn binnenlopen. Ze pakken een winkelwagen en je ziet ze vanuit verschillende camerahoeken door het filiaal lopen. Ze kijken onderzoekend rond, niet naar de producten in de schappen, maar naar het winkelpersoneel – heel verdacht. Een van hen is steeds bezig met zijn telefoon.

‘Op een gegeven moment komen ze bij het diepvriespad. Ze duwen hun karretje weg. Eentje stopt en gaat op de uitkijk staan. De ander maakt een sprongetje en trekt een groot mes uit z’n broeksband. Hij sprint...

‘Op het volgende camerashot zie je een winkelmedewerker vakken vullen met diepvriespizza’s. Dan komt die verdachte in beeld rennen met dat mes. Hij trekt die vakkenvuller naar de grond en begint op hem in te hakken. Met kracht. Met haat, zo lijkt het. Je ziet de witte vloer rood kleuren. Dan rent de verdachte weg. De tweede verdachte loopt ontspannen de winkel uit.

‘Mijn maag draaide zich om. Je ziet het slachtoffer strompelen met zijn hand in zijn nek, zijn wonden dichtdrukkend. Bij de zelfscankassa’s zakt hij in elkaar en wordt hij opgevangen door een medewerker. Die hoor je niet, maar je ziet hem schreeuwen.

‘Ik kende het slachtoffer. We wisten wel dat hij rapte in die groep, maar hij had totaal geen criminele antecendenten. Ik voelde enorme woede: hoe kun je zoiets doen? Zonder gewetenswroeging, zonder angst te worden ontdekt, met zoveel haat insteken op een jongen die gewoon aan het werk is?

‘De recherche en ik gingen met de ouders van het slachtoffer in gesprek. Zorgzame ouders, heel betrokken bij hun kind. Ze hadden hem zelf les gegeven tijdens de coronalockdown. Ze wisten dat hij rapte, maar nooit van die haatdragende teksten.

‘Wat dit incident duidelijk maakte, is dat leden van een drillrapgroep niet per definitie crimineel en verrot zijn, maar ook doodgewone jongens kunnen zijn uit een goed, stabiel gezin. Dat iedereen dus slachtoffer kan worden van de drillrapscene. Niet per se de keihardste rapper met de grofste teksten, maar ook een onschuldige jongen uit de entourage eromheen.

‘Dat dit slachtoffer bij de groep hoorde, was voldoende reden hem neer te steken. Echt shocking. Dat inzicht betekende voor ons, de politie, dat je je focus niet alleen moet leggen op die harde-kernjongens. Daarom ben ik gaan terugkijken naar drillrapvideoclips. Daarin zie je vaak minderjarige kinderen, soms van 11, 12 jaar, figureren. Voor de buitenwacht zijn zij feitelijk onderdeel van de groep. Dat kan dus gevaarlijk zijn.

‘We gingen ouders waarschuwen: behoed ze hiervoor. Ik ging lezingen geven aan het ouderpanel hier in Zuidoost, aan jongerenwerkers, maar ook aan politiek, bestuur, rechters, advocaten en officieren van justitie. We gingen de samenwerking aan met het Mediacollege, want daar zitten de vakmensen, de clipmakers. Onze boodschap: weet dat je een verantwoordelijkheid hebt als je kinderen filmt in een clip waarvan je weet dat het onderwerp over een conflict gaat. De lessen ethiek zijn daarop aangepast.

‘De vete tussen de Kikkensteinbende en FOG is nog niet voorbij, maar het geweld tussen die twee groepen is bedaard. De verdachten van de steekpartij zijn veroordeeld. Er bleek nog een derde verdachte te zijn, een Albert Heijn-medewerker die je op de camerabeelden naar de verdachten ziet knikken, hij wijst hen de weg naar het diepvriespad. Ze hebben alle drie meer dan een jaar jeugddetentie gekregen.

‘Het slachtoffer heeft de elf steekwonden ternauwernood overleefd. Het gaat redelijk goed met hem. Hij heeft zelfs een nieuwe clip uitgebracht, waarin hij rapt dat hij klaar is met geweld. Eén ding weet ik zeker: op zijn schouder zit een heel grote engel.’