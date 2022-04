Ik ken heel wat elitejongeren die ‘gezond’ eten, maar toch flink spekkig zijn

Het CDA wil een verbod op de verkoop van fastfood aan minderjarigen, las ik. Patat is ‘zeer schadelijk voor de gezondheid’ en ‘moet op dezelfde manier bekeken worden als alcohol en roken’.

Daar was ik al op weg naar de snackbar. Snel, snel, want ik ben dan wel meerderjarig, maar voor je het weet wordt het CDA nóg strenger: dan zetten ze een weegschaal met ingebouwde alarmsirene bij de ingang, of je wordt verplicht bij elke portie frites 40 diepe kniebuigingen te doen, in het gangpad.

Onderweg dacht ik over de kwestie na. Zijn frites ‘zeer schadelijk voor de gezondheid?’ We hebben het hier over onschuldige aardappels, gebakken in dito plantaardige olie. Frites bevatten volop vitamines en mineralen. Frites zijn vezelrijk, vegetarisch, ja zelfs veganistisch.

Een beschaafde portie frites levert 250 kcalorieën. Dat is evenveel als een croissantje. Je hoort het CDA niet over croissants. En ook niet over noten, nee, want die zijn gezond. (600 calorieen. Per óns. Dat heb je zo weggeknaagd, hoor.) Of over (sinaas)appelsap, dat verbazend veel suiker bevat. En nee, suiker in sap is niet ‘gezonder’ dan suiker in de suikerpot. Suiker is suiker, of die nu uit een sinaasappel komt of uit een suikerbiet.

Er bestaat geen ongezond eten, ( tenzij je er een gewoonte van maakt om radium op je brood te smeren), het gaat om de hoeveelheid. Dat geldt voor frites maar ook voor bijna al het andere voedsel. Ik ken heel wat elite-tieners die ‘gezond’ eten, maar toch behoorlijk spekkig zijn, van die overdaad aan nootjes, sapjes en ‘frisse’ pokébowls. Met hun luie reet op zo’n elektrische fiets, godbetert.

‘Nou maar alle beetjes helpen’, zegt u nu. ‘een snackverbod onder de 18 scheelt toch alweer?’ Ik ben benieuwd. Het frituurvet kruipt waar het niet gaan kan. Die tieners sturen een ouder vriendje naar de snackbar. Dat lukt bij de slijter of de coffeeshop ook. Of ze gaan thuis frituren. Of ze kopen een pak roze koeken (6 stuks, 90 cent, 1400 calorieën).

Ik stopte voor de snackbar, vol lustig snackende scholieren. Wisten ze wel wat er boven hun hoofd hing? Ik kreeg een geweldig idee. Als het plan van het CDA doorgaat koop ik een grote regenjas, een frituurpan, een blik olie en een mud aardappelen. Ik naai een heleboel binnenzakken in die jas, en in elke zak schuif ik een puntzak versgebakken frites. En dan ren ik met die jas aan naar de school om de hoek. ‘Pssst, pssst, kindertjes! Kijk es?’

1 euro winst per portie moet makkelijk lukken. Fris, Hollands ondernemerschap! Dát is pas gezond.