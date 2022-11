Je hebt geluk als je een buurman hebt die niet alleen aardig en grappig is, een vriend eigenlijk, maar die ook nog eens een sterrenkijker heeft. Een paar maanden geleden stond ik op het dak. De buurman zocht Saturnus voor me op. ‘Kijk maar’, zei hij. En ja: daar was-ie. Je kon de ringen eromheen zien, en ik riep: ‘Het lijkt wel een plaatje, maar dit is gewoon nú!’

‘Bijna nu’, antwoordde hij. O ja, het licht dat door Saturnus weerkaatst wordt, is niet meteen hier. Ik keek eigenlijk naar het verleden van Saturnus.

Te vroeg overleed onze buurman/vriend. We konden niet geloven dat hij er niet meer was. Omdat ik niet wist wat ik moest doen zocht ik op hoelang het licht moet reizen tussen de aarde en Saturnus: ongeveer één uur en twintig minuten. En ik dacht na over de tijd dat hij er al niet meer was, maar Saturnus nog van niets wist.