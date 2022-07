‘Ik kan nu bijna helemaal in mijn eentje een appeltaart maken, zonder hulp’

Sarah Graafland Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar en met wie woon je?

‘Ik woon met mijn moeder Marloes (46), broer Boas (9) en vader Jan (58) in Rhenen.’

Op welke school zit je?

‘Ik zit op basisschool Cunera, in groep 3. We spelen buiten, doen dictee en we leren woordjes. Wat we heel veel doen is rekenen. Dat vind ik het leukste vak, omdat ik het gewoon fijn vind om sommetjes op te lossen.’

Heb je hobby’s?

‘Ik vind buitenspelen heel leuk, bijvoorbeeld op de schommel. Ik zit op paardrijden, dat doe ik een keer per week. Verder houd ik van tekenen en knutselen. Meestal teken ik poppetjes, ze hebben haartjes en stoere gezichten.’

Wat is iets wat je nu nog niet kan, maar wel ooit hoopt te kunnen?

‘Ik zou graag willen dat ik een bepaald turntrucje kon. Dan ga je met je armen naar achter, laat je jezelf achterover vallen, doe je je buik omhoog en maak je een soort bruggetje van je lichaam. Ik ken best veel mensen van school die het kunnen, maar het is heel moeilijk.’

Wat is je dierbaarste bezit?

‘Mijn huisdier. Het is een Russische dwerghamster, zijn naam is Snuffel. Mijn broer heeft er ook een, Knuffel. Ze zitten alleen maar in hun eigen hok want als we ze bij elkaar zouden doen, gaan ze vechten. Snuffel heeft een blauw-grijze vacht en hij is heel schattig. Thuis hebben we ook nog andere dieren: kippen en een haan. Die is de laatste tijd een beetje vervelend geworden. Hij heeft wel eens op mijn hand gepoept toen ik hem probeerde te voeren.’

Waar kun je om huilen?

‘Ik huil eigenlijk maar heel soms. Bijvoorbeeld als ik val en ik heb een wond op mijn knie, of als ik buikpijn heb. Gelukkig heb ik dat bijna nooit!’

Wat ga je deze zomer doen?

‘In de zomervakantie houd ik een poosje een theetuin. Het is een soort restaurantje in onze tuin, waar mensen koffie of thee kunnen komen drinken. Dan zetten we een bord aan de straat en kunnen ze zelfgebakken dingen komen eten. Ik houd veel van bakken, ik doe het ook vaak. Ik kan nu bijna helemaal in mijn eentje een appeltaart maken, zonder hulp.’

Waar ben je over tien jaar mee bezig?

‘Ik denk dat ik dan nog op school zit. Later zou ik graag dierenarts worden. Ik kan nu nog niet zo goed tegen bloed, maar dat is later vast anders. Ik hou van dieren. Ik heb al eens een paar vogeltjes gered. Een roodborstje lag op zijn rug voor ons huis, ik denk dat een kat hem bijna had gepakt. Sinds ik dat vogeltje toen heb gevoerd en verzorgd, weet ik dat ik dierendokter wil zijn.’