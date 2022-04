. Beeld Max Kisman

George (63): ‘Ik verbaas me over mannen die al bij de suggestie van bloot meteen op tilt springen. Ik ben twaalf jaar getrouwd geweest, heb drie kinderen, en pas nadat mijn jongste zoon het huis uit was, ben ik weer gaan daten. Een van de eerste keren was met een vrouw met wie ik in het Gelderse rivierengebied ging wandelen. Ik merkte bij haar een hunkering die me niet koud liet. Onze omhelzing duurde net iets langer dan normaal en toen ze naast me liep, raakte ze me soms met een voor mij onverwachte intentie aan. Er sprak verwachting uit.

In de week erna appten we: zien we elkaar snel weer? Zij werkte op zaterdag en stelde voor dat ik die avond naar haar toe zou komen, maar naarmate de week verstreek, vonden we zaterdag te lang duren, dus spraken we af dat ze vrijdag al naar mij zou komen, dan kon ik de volgende avond naar haar. Ze kwam rond het middaguur. Ik vroeg: ‘Wil je een boterhammetje?’ Maar al na een half uur zei ze: ‘Dit gaat niet werken’, waarna ze vertrok. Later dacht ik: ze had natuurlijk verwacht dat ik haar meteen na binnenkomst had omhelsd, gezoend en weet ik veel wat nog meer. De erotische toespelingen in de berichtjes voorafgaand aan onze ontmoeting rechtvaardigden die gedachte. Maar dat zit niet in mij, ik ben niet in staat tot dat soort gedrag. Ik kan het niet, een vrouw bij wijze van spreken als een wilde de kleren van het lijf rukken. Of het angst is, of een gebrek aan durf, geen idee. ‘George’, zei ze, ‘ik ga weer naar huis.’ Dat boterhammetje heeft ze geloof ik nog wel opgegeten.

Gebrek aan seksuele intenties

Na haar volgde nog een date, dit keer met een vrouw op een motorfiets, die acht jaar jonger was dan ik. Na afloop van de wandeling en de film vroeg ze of ik met haar meeging naar huis. Daar aangekomen begon ik een gesprek over de inrichting die ze recent had vernieuwd. Die avond heb ik ook geen enkele fysieke toenadering gezocht. Ik weet niet of mijn hypothese klopt, namelijk dat haar uitnodiging om mee te gaan eigenlijk een uitnodiging was om seks met haar te hebben. Of ‘Zullen we bij mij thuis nog wat drinken?’ eigenlijk betekende: ik wil met je zoenen. En ik weet niet hoe een andere man in mijn situatie had gereageerd. Misschien had hij haar bij kop en kont het bed in geslingerd, en misschien was dat precies wat zij van mij verwachtte. Zelf heb ik geen seconde gedacht: ik ga een kansje wagen. Niet één poging heb ik gedaan.

Met die eerste vrouw was het snel bekeken, en ook deze tweede vrouw heb ik na die avond niet meer gezien. Het moet te maken hebben met de stille consensus die er bestaat over wat vrouwen verwachten op zo’n eerste date. Vrouwen willen gerespecteerd worden in een relatie, maar tijdens zo’n allereerste ontmoeting lijkt het of ze vooral begeerd willen worden. Waarbij het de taak is van de man haar te laten denken: ik ben mooi. Of: ik mag er zijn. Of: ik ben de moeite waard begeerd te worden. Een oeroud patroon. Mijn gebrek aan seksuele intenties maakte hen misschien onzeker.

Kutsmoezen

Toen ik jong was en student, was de drempel om seks te hebben veel lager, waarschijnlijk ook omdat er toen vaker alcohol in het spel was. Maar nu ik ouder ben, kan ik seks niet langer los zien van een relatie. Verliefdheid en aantrekkingskracht groeien bij mij pas naarmate ik iemand langer ken. Wat er bij die eerste vrouw ook nog eens bijkwam, is mijn stille overtuiging dat je seks alleen ’s avonds hebt, niet ’s middags. Ik had met haar eerst naar een museum willen gaan of even de stad in. En dan zouden we later wel verder zien.

Wat ben je toch voor een gigantische lul, zeg ik dan tegen mezelf, wat loop je toch kutsmoezen te bedenken om een vrouw niet te hoeven versieren. Waarom heb je haar niet gewoon gezegd dat seks niet je grootste hobby is? Niet dat ik preuts ben, integendeel, ik ben naturist, ik verlang naar een huisje in de natuur waar ik de hele dag in mijn nakie kan lopen. Maar al mijn hele leven lang heb ik de overtuiging dat mijn gedrag functioneel moet zijn, dat alles wat je doet een doel moet hebben. Zo werkt mijn brein. Zolang ik precies mijn verantwoordelijkheden ken, is er niks aan de hand. Op mijn werk merkt niemand iets aan me, daar maak ik grapjes en klets ik met iedereen, daar draag ik bij wijze van spreken mijn werkpet en lukt me alles, maar op teamuitjes waar de kaders minder afgebakend zijn, voel ik me alweer veel ongemakkelijker.

Verbinding

Ik ben ook een beetje bang dat als ik dan eenmaal met een vrouw in bed lig, het doelgerichte in mij de overhand krijgt, dat ik niet kan voorkomen dat het willen klaarkomen het wint van de wens tot verbinding. En dat wil ik niet, daarvoor heb ik te veel respect voor vrouwen. Na die twee dates heb ik nog vier jaar een relatie gehad met een andere vrouw, tot 2019. Zij hechtte veel waarde aan samenzijn. Als ze bij mij was, legde ik haar in de watten met kopjes thee en koffie, maar de verbinding die ze wezenlijk achtte voor liefde, kon ik haar niet geven. Bij een film als Kruimeltje zit ik te janken, het is niet dat ik geen emoties ken. Maar gezelligheid zegt me niks, ik ga bijvoorbeeld pas op een terras zitten als ik dorst heb.

De vrouwen die ik ontmoet, willen meer. Ze willen een knuffel en complimentjes, ze snappen niet dat eerst samen schilderijen bekijken niet betekent dat ik geen interesse in hen heb en ik fysiek gewoon langzaam op stoom kom. Na die laatste relatie ben ik niet opnieuw begonnen met daten. Ik vind het prima zo. Ik houd van mijn kinderen, mijn werk, en ik heb goed contact met mijn ex. Al drie jaar heb ik geen seks meer, maar ik huichel niet als ik zeg dat ik niks mis.’