Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar en met wie woon je?

‘Ik woon met mijn moeder Jacqueline (42), vader John (52), zusje Karlijn (7) en broer Robbie (13) in Pijnacker.’

Als je ergens anders zou mogen wonen, waar dan het liefst?

‘Misschien wel in Parijs, want ik vind de Eiffeltoren cool. We zijn er één keer geweest, maar toen konden we er niet op omdat hij dicht was. Dat was jammer. Ze praten in Frankrijk zo grappig. En ze hebben lekkere croissantjes en stokbroden.’

Hou je van lekker eten?

‘Ja, en heel erg van koken. Soms kook ik thuis, dan maak ik pasta basilicumolie. Dat recept ken ik helemaal uit mijn hoofd: je moet pasta en boontjes koken en olijfolie, basilicum en geperste knoflook bij elkaar doen. Dan moet je het een soort van pureren. En even proeven. Ik kan al best goed koken, want ik zit op een bijzondere school. Daar krijgen we warm eten dat we zelf moeten maken.’

Wat voor school is dat dan?

‘De Casaschool. Een heel leuke school, want je werkt zelfstandig en je hebt veel keuze. Je moet zelf je werk plannen en je hebt taken zoals koken en conciërge, dan moet je het afval wegbrengen en de was ophangen. We hebben geen toetsen, maar bewijzen: als je iets veel hebt geoefend, mag je aan de juf bewijzen dat je het kan. Dan maak je een opdracht, en als die goed is, wordt het bewijs afgetekend in je doelenmap. Mijn laatste bewijs was breuken. Daar moest ik veel voor oefenen, want ik ben niet zo goed in rekenen.’

Waar ben je wel goed in?

‘Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik echt niet, ik kan mezelf niet goed zien of zo. Maar als je het aan mijn zusje zou vragen, zou ze zeggen: ‘Zij heeft zulke goede ideeën, zij is zo cool, ik wil dat ook!’

Ben je creatief?

‘Ja, best wel. Ik kan best goed knutselen, ga weer op gitaarles en maak dingen met de naaimachine. Ik heb al knuffeltjes en handige tasjes genaaid. En ik ga een jasje maken voor een toneelstuk over Anne Frank. Vrienden van mij hebben dat bedacht en mij ervoor gevraagd. Ik acteer er ook in, maar ik ben niet zo belangrijk: ik speel poes en soldaat. Het gaat over Anne Frank die naar het Achterhuis gaat en later naar het kamp, waar ze doodgaat. En over Miep Gies, die het dagboek vindt.’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

‘Over tien jaar doe ik een opleiding voor dokter. Of voor kapper. Ik vind het leuk om haar te doen, maar mijn zusje heeft daar nooit zin in. Zij is de enige met lang haar in dit huis. Ik kan knotjes maken en vlechten en invlechten en opvlechten... Ik kan heel veel soorten vlechten.’