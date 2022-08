Ik hoorde vreemde dingen over een legendary penis, maar dat bleek ik verkeerd te verstaan

Ik was een kwartier te vroeg op het station en probeerde op het perron mijn koffie te roeren met een dun, houten staafje dat ongetwijfeld voor van alles geschikt was ( uitstrijkjes, het reinigen van de gehoorgang, een landingsbaan voor een lieveheersbeestje of het metselen van een very, very tiny house) maar niet voor het roeren van suiker door koffie met melkschuim.

Naast me stonden twee vrouwen van een jaar of 30. De een was een schonkige blondine met dreadlocks in een vaal paars jurkje, de ander had kersrood geverfd haar en oren boordevol metalen ornamenten.

‘Dat heb ík weer, hoor’, riep de rode hardop in sappig Amsterdams. ‘Ben ik eindelijk van die borderliner Jeffrey af, en trap ik na drie dates wéér in een vent met een persoonlijkheidsstoornis. Wél een lekker ding, trouwens.’ De blondine knikte mat, alsof het haar niets verbaasde. De rode begon op te sommen: ‘Verlatingsangst. Overdag slapen en ’s nachts gamen. Amper sociale contacten. Wat zeg jij? Ik twijfel tussen een vermijdende en een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis. Onveilig gehecht, ook.’

De blonde dacht even na. ‘Is dat niet gewoon een depressie?’, zei ze. ‘Hoe is het in bed? Gebeurt er wat?’ De rode maakte met haar rechterhand een kantelend gebaar. ‘Nou...’, sprak ze. ‘Dat gáát eigenlijk nog wel. En dat is best wel atypisch bij een depressie. Dus...’

Haar betoog werd onderbroken door luide muziek, het overbekende Get lucky van Daft Punk, uit een boombox, meegedragen door een pezige, dansende jongen die helemaal opging in de muziek. Een knappe jongen, wel. Hij zong mee:

‘She’s up all night ’til the suuuuun....You’re up all night to get sooome...’ Ik dacht terug aan zo’n tien jaar geleden, toen ik Get lucky voor het eerst hoorde. Ik vond het fascinerend dat een lied in mineur toch zo aanstekelijk vrolijk kon zijn. Ook hoorde ik vreemde dingen in de tekst, over een ‘legendary penis’ en een ‘Mexican monkey’ maar dat bleek ik verkeerd te verstaan.

De jongen zette zijn boombox nog wat harder. ‘We’re up all night to get lucky...we’re up all night to get lucky...’, zong hij mee. ‘Godskolere’, sprak de rode. ‘Wat is dit nou weer?’ ‘Een klassieke narcist’ concludeerde de blonde. Woedend staarde ze naar de jongen. Lachend keek hij terug en dansend blies hij haar een kushandje toe. ‘Zág je dat?!’, siste de blonde. ‘Totaal passive agressive!’

‘Hij heeft wél een lekkere kop’, zei de rode. ‘Dat is het, hè. Als ze een lekkere kop hebben, denken ze dat ze overal mee wegkomen. En dat is dan nog wáár ook.’