Ik hoopte niet op gezelligheid, ik hoopte dat ze buiten gehoorafstand zouden gaan zitten

We hadden net onze doeken neergelegd en ik klapte de parasol uit, toen een gezin kwam aanlopen over hetzelfde paadje dat wij net waren afgekomen. De vader was een jaar of 50, kaal en had het soort lijf dat je kweekt met een leven lang zuivel. Zijn vrouw liep achter hem. In hun kielzog twee blonde jongens, tieners.

Ik wist het al voordat ik ze hoorde praten. ‘Hé’, zei mijn dochter veel te hard, ‘zij zijn ook Nederlands.’ Ik probeerde haar nog tot stilte te manen, maar het was al te laat. De vrouw liep langs. ‘Nu maar hopen dat ze gezellig zijn’, zei ze, alsof ze mijn gedachten probeerde te verwoorden. Gezelligheid was niet waar ik op hoopte. Wat ik wel hoopte: dat ze buiten gehoorafstand zouden gaan zitten, wat in het geval van Nederlandse vakantiegangers toch al gauw een kilometer of 20 is.

Dat deden ze niet. In hun wijsheid, die net zo oneindig was als de beschikbare ruimte die het strand te bieden had, kozen ze ervoor om op enkele meters van ons te gaan zitten. ‘Eindelijk’, verzuchtte een van de jongens, ‘Nederlanders’.

Eindelijk. Dat dacht ik ook, toen ik in een rustige Franse supermarkt stond en een man luid in zijn telefoon stond te roepen, die op luidsprekerstand stond. ‘Ja, aan je rechterhand! Daar wordt gebouwd! Bij de rotonde moet je rechts tussen twee hekken door!’ Eindelijk – dacht ik ook, toen we aan een lieflijk meertje in het Franse binnenland zaten en er vanaf het water geschreeuw weerklonk van een paar omvangrijke mensen met een opblaaseenhoorn en een opblaaszitbank in luipaardmotief. Eindelijk – denk ik elke keer als ik een gele kentekenplaat zie. Omdat er niets fijner is dan 1000 kilometer en eindeloze uren in een te kleine auto te zitten om uiteindelijk precies dat tegen te komen waarvoor je bent weggereden.

Waarom had die jongen eigenlijk ‘eindelijk Nederlanders’ gezegd?, vroeg mijn dochter. We lagen naast elkaar op onze doeken in de spaarzame schaduw van onze parasol. De Nederlandse familie had even op het strand gezeten en ook een duik genomen, maar het werd nu te heet voor ze. Ze maakten zich klaar om te vertrekken. De tassen werden weer ingepakt.

Ik kwam niet verder dan ‘ik weet het echt niet’ en nam me voor er later op terug te komen.

De vader stond zich om te kleden. Dat deed hij op de Nederlandse manier, zonder handdoek en zonder gevoel voor decorum. Daarom kon het gebeuren dat hij, net toen ik opkeek, bukte om zijn zwembroek uit te doen en ik vol in zijn Hollandse Glorie keek. Eindelijk.