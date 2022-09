Ik hoopte dat de papieren fallus een wensballon was en zou verdwijnen in de nachtelijke hemel

Er werd een penis naar een brandstapel geleid. Het was een manshoge erectie, gemaakt van wit papier. Ik was er niet zelf bij, maar zag het gebeuren in een video die een vriendin had doorgestuurd. Het was een soort wensballon, alleen dan in de vorm van een gigantische fallus. Er leken ook lichtjes in te zitten. Twee mannen tilden hem behoedzaam naar een kampvuur.

Om het vuur heen stond een grote groep mannen te kijken, hun gezichten opgelicht door de vlammen. Sommigen sloegen op een trommel en zongen een bezwerend, woordeloos lied. Toen ze de penis neerzetten, schudde de grote kop even terneergeslagen heen en weer. De mannen lieten hem los en stapten achteruit. Ik hoopte dat de papieren fallus (‘dit is nou typisch een voorbeeld van een papieren fallus’) echt een wensballon was, zou opstijgen en zou verdwijnen in de nachtelijke hemel. Misschien onderweg naar het ruimtelijke niets nog een piloot in verbijstering achterlatend.

Maar het vuur sloeg om de ballen en binnen een paar seconden stond de hele erectie in lichterlaaie. Hij dreigde om te vallen, maar iemand hield hem recht met een stok, net zolang tot hij helemaal was opgebrand en in felle vlammen uiteen viel op de grond. Er klonk applaus en gejoel.

‘Misschien kun jij even uitzoeken wat hier gebeurt en waarom’, stuurde de vriendin me. Dat probeerde ik. Dagenlang zocht ik koortsachtig naar een antwoord. De video bleek opgenomen tijdens een spirituele retraite voor mannen. Ik informeerde bij de organisatie wat precies het idee was achter het verbranden van een erectie, maar kreeg geen antwoord. Een zoekopdracht op Google naar ‘burning penis’ leverde niets op, behalve links naar websites met medisch advies.

Een goede vriend van me, die ook met enige regelmaat mannen in hun kracht zet, suggereerde dat de penisverbranding wellicht symbool stond voor het afrekenen met toxische masculiniteit. Dat zou ik kortzichtig vinden; het is een kleine minderheid van erecties die het verpest voor de overgrote meerderheid. Bovendien is het maar zeer de vraag in hoeverre de erectie verantwoordelijk is voor het handelen van de man die eraan vastzit. Iemand anders zei dat het misschien te maken had met spermaretentie, een trend waarbij mannen zaadlozing vermijden.

Ik vond het vooral erg zonde van de papieren fallus, waar overduidelijk veel tijd en liefde in had gezeten. Het was een prachtig, delicaat bouwwerk, met een geraamte van dunne latjes en een grote, vriendelijk aandoende kop. Hij verdiende een mooier lot dan de brandstapel. Een plekje ergens in Museum Voorlinden bijvoorbeeld. Of beter nog, als staande lamp in mijn werkkamer.