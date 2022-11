‘Ik hoef eigenlijk geen superkracht, dat is niks voor mij’

Tijn van de Berg: ‘Als we gaan barbecueën steek ik meestal met mijn broer de barbecue vast aan, terwijl mijn ouders de koeien nog aan het melken zijn.’ Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar en met wie woon je?

‘Ik woon in Hasselt, Overijssel met mijn vader Barry (43), mijn moeder Stefanie (39), mijn broer Fabian (12), mijn broertje Fedde (6) en mijn broertje Mats (4).’

Heb je dieren?

‘Ja, ik woon op een boerderij, dus daar zijn veel dieren. We hebben koeien, schapen, kippen, honden, katten en een paard. Het paard heet Patrick, het is mijn favoriete dier op de boerderij.’

Wat zijn je hobby’s?

‘Freerunnen en paardrijden, dat doe ik gewoon op de boerderij met Patrick. We doen niet aan springen of dressuur. Hij is eigenlijk een trekpaard, dus daar is hij niet voor gebouwd. Freerunnen doe ik nu een half jaar. Ik vind dat leuk omdat het op veel plekken kan. Je kunt zelf bepalen wat je doet en je bent vrij.’

Waar word je blij van?

‘Ik word gewoon blij van gezelligheid, met ons gezin en mijn vrienden. Het maakt me niet zoveel uit wat we dan doen. Meestal gaan we varen met onze sloep, barbecueën of klimmen. Als we gaan barbecueën steek ik meestal met mijn broer de barbecue vast aan, terwijl mijn ouders de koeien nog aan het melken zijn.’

Wie zijn je vrienden?

‘Ik heb veel leuke vrienden: Tygo, Owen, Milan, Brian en Sam. We doen veel verschillende dingen samen. De ene keer gaan we op de trampoline springen, soms fietsen en we gaan ook weleens hutten bouwen. Het wisselt, maar het is altijd buiten.’

Wat is voor jou het belangrijkst?

‘Mijn familie. Niet één specifiek familielid, ik vind ze allemaal belangrijk. We hebben een grote familie en we komen vaak met zijn allen bij elkaar. Dat is altijd gezellig met iedereen. Ik heb veel neefjes en nichtjes en zit zelfs met mijn achterneef in de klas, Sam.’

Welke superkracht zou je willen hebben?

‘Geen idee. Ik hoef eigenlijk geen superkracht, dat is helemaal niks voor mij.’

Krijg je zakgeld?

‘Nee, maar ik verdien al wel geld. Ik heb samen met mijn broer een krantenwijk gehad, maar daar ben ik sinds kort mee gestopt. Ik doe ook werk op de boerderij. Vaak ga ik dan op ons terrein met de trekker rijden, dat kan ik gewoon zelf. Laatst had ik een boormachine gekocht, voor het hutten bouwen.’

Hoe ziet jouw leven er over tien jaar uit?

‘Over tien jaar hoop ik dat mijn leven een beetje hetzelfde is zoals nu. Dan werk ik nog op de boerderij van mijn ouders, denk ik. Hopelijk heb ik dan veel vrienden om me heen. Eigenlijk ben ik wel tevreden met hoe het nu is. Ik hoop wel dat ik dan mijn rijbewijs heb zodat ik met de trekker op de weg kan.’