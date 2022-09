Ik herinner me nog hoe heerlijk het was om het gestolen snoep achter elkaar naar binnen te proppen

In de grote supermarkt aan het Museumplein zag ik hoe een beveiliger een winkeldief in zijn kraag greep. Dat klinkt spectaculairder dan het was: de beveiliger, een wat logge vijftiger, keek er voornamelijk vermoeid bij. In zijn vrije hand droeg hij het corpus delicti, een bakje sushi.

De dief, een rossige puber van een jaar of 15, liet zich rustig meevoeren. ‘Hee, man, bro...’, vleide de jongen nog, vlak voor het tweetal achter de grijze klapdeuren van het magazijn verdween. ‘Geen stress, bro. Man, ik heb gewoon hónger.’

Honger? Je leest wel schrijnende verhalen de laatste tijd, maar deze jongen zag er weldoorvoed uit, modieus gekleed ook, met een dure rugzak en dito schoenen. Scholieren in Amsterdam Oud-Zuid komen trouwens doorgaans niet uit gezinnen waar men kleumend brandnetelsoep eet bij het vale licht van een knijpkat.

Nou ja, pubers hebben altijd honger, maar dat is niet het soort honger waarvan wijlen bisschop Muskens zowat een kwart eeuw geleden zei: ‘De katholieke moraal heeft altijd duidelijk gemaakt dat als je zo arm bent dat je niet meer kunt leven, je een brood mag weghalen uit de winkel.’

Muskens had gelijk natuurlijk, maar er kwam toch een hoop heibel van zijn uitspraak, in 1996. Over het stelen van sushi liet hij zich niet uit, maar sushi, inmiddels zowat even gewoon als brood, was toen nog een luxe nieuwigheid, uitsluitend verkrijgbaar voor de happy few, in het sjieke Okurahotel.

Ook ik stal vroeger graag uit winkels. Snoep vooral, samen met mijn broertje en zusje, want dat kregen we van onze ouders niet. We laadden onze zakken vol en verdeelden thuis de buit. Ik herinner me nog hoe heerlijk het was om dat lekkers achter elkaar naar binnen te proppen, vooral de ‘Drie musketiers’-repen van gevlochten caramel met chocola.

‘Als je gepakt wordt, zeg je gewoon dat je ouders in scheiding liggen’, zei de coolste jongen uit de klas. ‘En dat je daar erg onder lijdt. Werkt altijd.’ Al gauw kwam ik erachter dat hij gelijk had, toen ik op heterdaad werd betrapt met drie rollen Italiano. Mijn ouders waren toen al jaren gescheiden, maar de beveiliger trapte in mijn bibberlip en liet me met een begripvol ‘Nou, niet meer doen hoor, en sterkte hè’ gaan.

Met gescheiden ouders hoef je tegenwoordig als jonge winkeldief niet meer aan te komen, want scheidingen zijn even doodgewoon geworden als sushi. Blijkbaar is ‘honger’ de nieuwe smoes, waarmee rijke kindertjes misbruik maken van de schrijnende gevallen in de pers.

Het is maar goed dat bisschop Muskens het niet meer mee hoeft te maken.