Bobbie Biemans: 'Ik heb laatst gehoord dat je tekenjuf kunt worden. Dat wil ik het allerliefst.' Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar en met wie woon je?

‘Ik woon met mijn vader Jaap (53), moeder Moniek (40), zusje Charlie (7) en kleinste zusje Teddie (3). We hebben ook veel huisdieren: hond Tankie, poesje Toeter van negen weken, rode kater Brommer en kat Pret, die we kregen toen ik nog op de crèche zat. Nu wonen we in Amsterdam, maar we gaan bijna verhuizen naar Haarlem.’

Wat zijn je hobby’s?

‘Ik lees graag Donald Duckjes. Voor mijn verjaardag heb ik een abonnement gekregen, dus nu krijg ik hem elke week. Maar dat vind ik eigenlijk te weinig; ik kan er wel tien per week lezen! Verder houd ik van hockeyen, dansen en tekenen. Ik dans bij BeatZone, waar ik net in de voorselectie van streetdance ben gekomen. Hockeyen doe ik ook drie keer in de week: twee trainingen en een wedstrijd.’

Wie zijn je beste vriendinnen?

‘Ik heb zes beste vriendinnen. Mijn allerbeste vriendin is Cleo en daarna Kate, Anna, Aimée, Freya en Lulu. Ik zit straks niet meer met ze op school, omdat we gaan verhuizen. Dat vind ik jammer, maar ik kan ze nog wel blijven zien. Met Anna en Kate zit ik bijvoorbeeld in hetzelfde hockeyteam en met Cleo zit ik in dezelfde dansgroep.’

Wat vind je echt niet leuk?

‘Boeken lezen. Harry Potter vind ik bijvoorbeeld helemaal niet leuk. Ik noem het altijd Harry Snotter. Ik snap er gewoon niks van; het ene moment zijn ze in een huis en dan zijn ze ineens bij een professor.’

Als je een superkracht had, wat zou je dan willen kunnen?

‘Vliegen! Dan zou ik al mijn vriendinnen aan de hand nemen, zodat zij die kracht ook zouden krijgen en dan vliegen we samen de hele wereld rond als een vogel. En dan nemen we heel veel Donald Duckjes mee.’

Waar ben je bang voor?

‘Voor kikkers, want ik ben altijd bang dat ze op me gaan springen. En ik kan soms bang worden van Teddie, omdat zij heel boos kan worden. Soms probeer ik het dan wel goed te maken, maar als dat niet lukt, verstop ik me maar gewoon even.’

Om wie moet je altijd heel hard lachen?

‘Grappig genoeg is dat ook Teddie. Ze is echt een grapjas.’

Wat doe je over tien jaar?

‘Dan woon ik, denk ik, met Cleo in Amsterdam en studeer ik. Ik wil graag juf worden, en ik heb laatst gehoord dat je ook tekenjuf kan worden. Dat wil ik het allerliefst. O, en ik wil graag oppassen op de schattigste kinderen. Dan gaan we samen ijsjes eten met wel vijf bolletjes.’