‘Ik heb zeggenschap over dit piepkleine stukje aarde. Waarom zou het logisch zijn om groter te gaan wonen?

Sjoerd van Elsen Beeld Eva Roefs

‘Wat schattig!’, hoort Sjoerd van Elsen (37) vaak als zijn bezoek na het beklimmen van een steile trap op vierhoog is aanbeland en zijn appartement in Amsterdam binnenstapt. Witte houten vloer, schuine wanden, stapels boeken op de grond, grote planten, overal frutsels uit de kringloop en van de rommelmarkt, beeldjes, potjes, stenen, maskers, een trap naar het minidakterras. Om de hoek, in de Amstel, ligt zijn sloepje. Dat de woordkeus op ‘schattig’ valt, zal ook iets te maken hebben met de grootte: ‘mijn tiny little penthouse’, zoals Van Elsen zijn verdieping noemt, beslaat 38 vierkante meter.

Hij kocht het in 2014, toen de huizenprijzen net weer een beetje stegen. In een studentenhuis wonen was mooi geweest. ‘Op een gegeven moment word je wakker van het brandalarm omdat een huisgenoot om vier uur ’s nachts een eitje staat droog te koken. En uit een economieles had ik ooit begrepen: een huis kopen is slim. Doen zodra het kan.’

Het kon – toen nog wel. ‘Ik was de enige bieder en heb zelfs tienduizend euro van de vraagprijs kunnen afpraten.’ Destijds was hij de eerste in zijn vriendenkring die een huis kocht. Intussen hebben de meeste mensen in zijn omgeving grotere huizen om in samen te wonen en kinderen in op te voeden. ‘En ik blijf gewoon zitten waar ik zit.’

Jij hebt geen behoefte aan meer ruimte?

‘Nee. Ik kijk weleens op Funda hoor, en ik heb er ook over nagedacht: is het niet logisch om dit huis nu te verkopen en groter te gaan wonen? Met de overwaarde en mijn inkomen kan ik een woning van vier verdiepingen in Arnhem kopen, of in Antwerpen. Daar was ik laatst op bezoek bij een vriendin. Zij heeft met haar vriend een huis gekocht in een supermooie buurt, aan een laan met in het midden zo’n strook met oude platanen, vier verdiepingen, een achtertuin. Wow, wat tof om zo’n huis te hebben, dacht ik. Maar ook: in mijn geval echt onzin. Wat ga ik doen met vier verdiepingen? Een pianokamer maken? Ik vind het eigenlijk niet te verantwoorden, om in je eentje zo veel ruimte in te nemen. Groter wonen alleen voor de vorm? Niet nodig.’

Kun je je voorstellen dat je hier met zijn tweeën zou wonen?

‘Als de liefde groot is kunnen mensen denk ik wel met zijn tweeën op 38 vierkante meter leven. Zelf weet ik niet of ik het zou kunnen, en überhaupt weet ik ook niet of ik zou willen samenwonen als ik weer een relatie krijg. Een relatie begint natuurlijk met elkaar een beetje aftasten, naar feestjes gaan, uit eten, af en toe bij elkaar blijven slapen.’ Lacht: ‘Nou, dat kan ik járen volhouden. Allebei een eigen plek hebben lijkt me ideaal, om dan tijd in elkaars huis door te brengen.

‘Voor de mensen om me heen lijkt het gewoon de volgende stap in het leven: samenwonen, kinderen krijgen. Dat stappenplan heb ik nooit voor ogen gehad, ik wil geen kinderen. Mijn indruk is dat weinig mensen overwegen of het een optie is om apart te blijven wonen. Je betaalt tegenwoordig in Amsterdam natuurlijk ook letterlijk een hoge prijs om van de norm af te wijken. Veel leeftijdsgenoten moeten wel samenwonen, met een partner of een huisgenoot, omdat alleen wonen onbetaalbaar is. Een vriend van mij heeft vorige week zijn eerste huis gekocht, twee vierkante meter groter dan dat van mij, voor 3,5 ton. Hij betaalt iets van 1.500 euro per maand aan hypotheek. In zijn eentje!’

Wat betekent deze plek voor jou?

Meteen: ‘Onafhankelijkheid. Ik weet nog dat ik de deur voor het eerst achter me dichttrok. Er lag een lelijke plastic vloer, en het was bijna helemaal leeg. Ik zat op de bank die de vorige bewoner had achtergelaten en ik voelde me zó fijn: ik heb nu zeggenschap over dit piepkleine stukje aarde, en ik kan het precies zo maken en inrichten als ik zelf wil.

‘Het ging tijdens corona veel over mensen die de stad uit wilden, omdat de stad nu te weinig te bieden had. Ze wilden ruimte. Mij geeft het ruimte, vrijheid en rust dat ik dit kleine huis als het moet ook met een uitkering zou kunnen betalen. Ik vind het niet echt vrijheid om te voelen dat je weg moet. Het ligt voor de hand om te denken dat meer leefruimte een groter gevoel van vrijheid geeft, maar ik denk dat de hogere maandlasten die daar tegenover staan mij juist zouden beperken in mijn vrijheid om de dingen te kunnen doen die ik leuk vind.’

De muren kwamen niet op je af?

‘Nee, nooit. Aan het begin van de eerste lockdown kocht ik een vriezer. Mijn boodschappen werden bezorgd door Picnic, en wat ik was vergeten door Gorillas. Ik lag op mijn dak in de zon. Ik kon varen, een koffie to go halen bij het café beneden, even langs de Amstel lopen, en ik heb heerlijk gecocooned met bakken Lego.

‘Ik hoorde mensen soms zeggen dat ze zich opgesloten voelden in hun huis. Wat maakt dan dat je je zo opgesloten voelt? Dat zit ’m niet per se in de fysieke ruimte, vermoed ik. Misschien is het meer opgesloten zijn met je partner, met je kinderen, of met je leven waar je toch al niet zo tevreden mee was. Ik bespeurde bij mezelf juist het tegenovergestelde, toen bleek dat het allemaal wat langer ging duren en we thuis bleven werken. Ik vond het meer dan prima.

‘Nu ben ik van plan om een klein beetje te gaan verbouwen. Ik wil in de keuken ruimte voor een grote koelkast – nu heb ik onder het schuine dak alleen ruimte voor een kleintje, waarvoor ik altijd moet bukken. En ik wil een ligbad in de badkamer proppen. Dan hoef ik echt nooit meer weg.’