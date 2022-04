‘Ik heb voor mezelf een soort hemeltje verzonnen met allerlei leuke mensen erin’

Eelco Meuleman Beeld Eva Roefs

Vond hij het net op tijd of net te laat, toen zijn appartement klaar was en hij er afgelopen oktober introk? ‘Net op tijd’, zegt Eelco Meuleman. ‘Pas sinds vorig jaar ben ik erachter dat ik volkomen gelukkig kan zijn als ik alleen woon. Daar heb ik wel 60 voor moeten worden. En kanker voor moeten krijgen. Bij dat laatste viel echt alles van me af. Alle angsten. Krijg ik nog een vriend op mijn 60ste? Ik was altijd nog een beetje vaag op zoek naar een vaste levensgezel. Vaak was die er wel, maar dan zonder seks. Maar ook: houd ik mijn werk wel vol tot mijn pensioen? Ik moest nog zeven jaar en ik werkte al 42 jaar. En zou ik dan met pensioen wel genoeg geld hebben om dit flatje te betalen? Ik heb eindelijk mijn paleisje.’

Meuleman (60) werkt sinds 2007 als journalist bij de Volkskrant, een belangrijk deel van die tijd als nieuwschef. Het ‘flatje’ is een gloednieuw appartement in Amsterdam-Noord, op de achttiende verdieping, met een indrukwekkend uitzicht op de stad. Hij kocht het vier jaar geleden al, toen het nog moest worden gebouwd. In de tussentijd zou hij verblijven in het huis van zijn beste vriend, die lange reizen had gepland. ‘Maar door corona was die vriend ineens thuis, dus ik heb al die tijd bij hem in een jongenskamertje gezeten. Daar was ik dankbaar voor, hoor, we hebben heel veel lol gehad.’

Drie maanden nadat hij zijn intrek had genomen in het nieuwe huis waar hij zo naar had uitgekeken, kreeg Meuleman zijn diagnose. ‘Nierkanker, uitgezaaid in de longen. Gemiddeld heb je dan nog zeventien maanden te leven. Toen ik dat hoorde, verdwenen bij mij de laatste restjes twijfel. Ik zie het als iets positiefs. Er zijn sindsdien ook alleen maar positieve dingen gebeurd.

‘Ik heb mijn 60ste niet gevierd, dat was midden in de coronatijd. Dat ga ik inhalen met een walgelijk decadent diner voor tweeëntwintig vrienden. Ik heb nog een beetje geld en wat ik heb, kan ik uitgeven. Ook die sores zijn voorbij. Dat is heerlijk.’

Waarom zocht je voorheen zo onrustig naar een partner, denk je?

‘Op mijn 30ste ben ik voor het eerst bij een psychiater geweest met de duidelijke vraag: waarom lukt het mij niet om relaties aan te gaan? Het duurde vaak niet langer dan een jaar, hoogstens een paar jaar. En bijna altijd met iemand in het buitenland. Een Amerikaan, een Spanjaard, een Duitser, ze moesten vooral niet te dichtbij komen. Al zijn sommigen wel dierbare vrienden geworden. De Amerikaan woont nu in Zandvoort en die zie ik elke woensdag.

‘Bij de psychiater bespraken we dat ik wel een heel ongelukkige jeugd heb gehad. Of nou ja, ongelukkig. Mijn ouders haatten elkaar en mijn moeder was alcoholist. De psychiater zei: we kunnen nu vijf jaar in therapie over je moeder of we kunnen besluiten: dat is een kutwijf en we gaan werken aan jou. Dat laatste heeft hij gedaan. Uren hebben we gepraat. Uiteindelijk heeft hij mij ook geholpen met een pilletje, moet ik bekennen. Dat slik ik tot op de dag van vandaag. Sindsdien is alles crescendo gegaan. Voorheen had ik de neiging om af en toe in een peilloos diep gat te vallen. Die gaten zijn weggebleven. En met mijn moeder heb ik het bijgelegd.’

Heb je wel samengewoond?

‘Vanaf dat ik 18 was heb ik zeven jaar samengewoond met de meest beeldschone jongen die ik ooit heb leren kennen. Op mijn 15de was ik van huis weggelopen naar Parijs, waar ik gelukkig liefdevol werd opgevangen door een gezin dat ik kende via een vriendinnetje. Sindsdien had ik bij allerlei gezinnen en ook homoparen gewoond. Allemaal rommelig. Op mijn 18de kwam ik bij Tubantia te werken als leerling-journalist. Ik ontmoette die jongen toen in discotheek Zodiac in Enschede, waar ik vandaan kom, hij was verpleegkundige.

‘We waren meteen verliefd en zijn meteen gaan samenwonen. Het was de eerste twee jaar goddelijk. En met hem was de seks wel zeven jaar lang fantastisch, wat dus uitzonderlijk is. Maar hij was verbaal veel minder sterk. We hadden vaak ruzie en dan begon hij erop los te meppen.

‘Toen ben ik naar Amsterdam verhuisd. Ik werkte inmiddels bij NRC. De wilde periode begon, van elke nacht iemand anders bij wijze van spreken. Daar werd ik ook niet gelukkig van. Daarna rolde ik van relatie naar relatie, steeds een of twee jaar en de laatste van vier, vijf jaar.

‘De laatste keer was met een Braziliaan in Berlijn. Dat ging vijftien jaar geleden uit. Daarna heb ik gedacht: dit lukt kennelijk niet, althans niet met de mannen op wie ik val. Laat ook maar zitten. Dat was nog een tikje verbitterd. Ik ging veel de sauna in en veel de kroeg in. Op mijn leeftijd vind ik dat iets tragisch hebben. Maar je gaat omdat je denkt: ik moet, ik moet, ik moet. Toen dat afgelopen was, was ik 60 en dacht ik: nou is het klaar.

‘Toen ik hierin trok, wist ik het zeker. Ik heb alles ingericht zoals ik het wilde. Stel dat je een partner hebt, die wil dan inspraak of zo. Daar moet ik niet aan denken. Als ik uit het raam kijk, denk ik: ik hoef verder niks.’

Hoe is het alleen wonen nu je dodelijk ziek bent?

‘Ik heb mijn mijn leven meer alleen gewoond dan samen, maar ook als ik alleen woonde, was er altijd wel een vriend, altijd wel iemand. Nu ik de diagnose heb gekregen zijn er heel veel van die iemanden. Mij wordt wel gevraagd: zou je juist nu niet een partner willen hebben? Ik zeg: nee, nu júíst niet. Ik heb heel veel partners. Als ik een vaste gezel zou hebben, zou ik die toch verdrietig maken als ik zou komen te overlijden. Deze partners komen er wel overheen, denk ik.

‘Ik heb een drukker sociaal leven dan ooit. Ik zie heel veel mensen van de krant nog. Ik nodig ze uit. Dat zijn inspirerende gesprekken. Sommigen zijn wel verbaasd over mijn nogal opgewekte houding, maar als ik het uitleg, snappen ze het ook wel weer. En ik app oude vrienden of ze langs willen komen. Zoals uit de tijd dat ik eindredacteur was bij De Plantage, met Hanneke Groenteman. Dat zijn meer diepgaande gesprekken. Eventueel om in het reine te komen met iets.

‘Ik had wel de neiging in al mijn onrust om ook goede vriendschappen plotseling te beëindigen. Mensen te laten vallen als een baksteen, zo zag ik het. Mensen hebben dat anders ervaren, blijkt nu. Het valt gelukkig mee. Maar in mijn herinnering was dat best cru. Ik probeer nu uit te leggen hoe dat komt. Bindingsangst. Dat is heel louterend.

‘Maar ik nodig ze vooral uit om veel te lachen. Ik moet wel een drempel over om te zeggen: hee, hoor eens, ik ga dood en heb je nog zin om een kopje koffie te komen drinken? Voor hen is dat schrikken. Gelukkig zijn het zulke vrienden dat ze zich over de schrik heen zetten.

‘Het fijne van deze diagnose is dat je echt langzaam naar het moment toe kan leven. En ik voel me nu kiplekker. Nou, ik moet eerlijk zijn: op een slechte dag na de chemo, denk je wel: ik wil nú dood. Maar dat is een kwestie van de juiste medicatie nemen. Mijn arts stelt de meest goddelijke medicijncocktails samen. Ik ben hem ontzettend dankbaar. Ik krijg nu een serie drugs waar ik mijn hele leven al naar op zoek ben geweest. Vele dealers heb ik daarbij versleten.’

Kun je wel onderscheiden welk aandeel die goddelijke medicijnencocktail mogelijk heeft in je opgewekte kijk op de situatie?

Hij lacht hard. ‘Die zag ik aankomen. Dat kan ik, ja, omdat ik mij nog geheel nuchter, direct na die diagnose, al heel rustig voelde. Ik was alleen naar die afspraak gegaan. Er was gezegd ‘neem iemand mee’, maar dat wilde ik niet. Ik was bang voor afleiding. Wie ik ook meeneem, dacht ik, die gaat misschien wel huilen, het gaat nu even om mijn diagnose. Ik was tien seconden van de wereld. Daarna ging ik naar huis. En ik ben er zelf verbaasd over, maar ik heb de beslissing kunnen nemen: ik ga het accepteren, ik ga er geen drama van maken. Naar de chemo ga ik ook altijd alleen.’

Zou het kunnen dat je altijd al iemand was die beter alleen gedijde, zonder het zelf te weten?

‘Dat is een heel moeilijke vraag. Dat ik het niet wilde toegeven?’

Misschien speelden plaatjes mee van hoe het zogenaamd hoort.

‘Ja, ik denk dat bij mij dat plaatje overheerste. Dat ik niet doorhad hoe ongelofelijk goed ik alleen kon zijn. Wat had dat een hoop onrust gescheeld, zeg. Maar ook een hoop plezier, hoor. Die rust vond ik altijd door keihard te werken. Afleiding van de onrust. Ze waren blij op de krant dat er een gek was die het hele weekend wilde werken, soms dag en nacht.’

Je collega’s hebben zich daarover weleens verbaasd.

‘Ja, ik zou dat het liefst weer doen, maar het zit er nu niet in. Ik heb altijd een bloedhekel gehad aan de zondag. Een looiige dag. Meestal was je zaterdag uit geweest, dat zal ook een reden zijn geweest. Maar in het weekend zijn ook al die mensen samen, allemaal stelletjes. Geef mij maar een woensdagochtend, waarop ik in mijn eentje naar de bioscoop kan gaan.’

En straks, na je dood?

‘Ik heb voor mezelf wel een soort hemeltje verzonnen met allerlei leuke mensen erin. Dierbaren die in de aids-periode zijn overleden, bijvoorbeeld. En ik vrees dat mijn moeder er ook wel is. Ik weet al precies wat ze allemaal tegen me gaan zeggen.’