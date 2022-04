‘Ik heb onderschat hoeveel tijd het kost om te socializen’

Mark Koole Beeld Eva Roefs

Veel studenten zouden blij zijn met de kamer van Mark Koolen, beseft hij. Twintig vierkante meter op spuugafstand van de Amstel, tien minuutjes fietsen naar het centrum. De keuken en badkamer voor hemzelf. Het was dan ook een lot uit de loterij: de zoveelste keer dat hij met honderden anderen op een advertentie reageerde en eindelijk was het raak. Maar nu, nu wil hij er weg. ‘Ik mis huisgenoten.’

‘Puur omdat ik een van de eersten was die reageerde, mocht ik hier destijds langskomen’, vertelt Koolen (20). ‘De kamer ging nog bijna naar een ander, maar de verhuurder gunde het mij wat meer omdat voor die andere jongen alles door zijn ouders werd betaald. Ik krijg niets. Ik leen maximaal – 930 euro per maand – en ik werk. Aan huur betaal ik 750 euro inclusief. Een heel bedrag voor mij, maar niet in de buurt van marktconform geloof ik.’

Wat stelde je je voor van het leven op kamers in Amsterdam?

‘Dat ik een heel nieuwe bubbel in zou gaan. Mensen die niet per se je beste vrienden zijn, maar wel nieuwe mensen, van wie je veel leert. Misschien zou er een internationaal iemand bij zitten. Echt anders dan mensen in Almere, waar ik vandaan kom. Het is van Almere naar Amsterdam best een stap. Ik noem het daar een all-you-can-eat-stad. Het gaat om gemak, liefst goedkoop, en bereikbaarheid met de auto.

‘In het begin was het heel cool om hier te wonen. Alle achtergebleven Almeerders konden langskomen. En ik zit bij een studententennisvereniging. Het is fijn als ik daar een feestje heb, dat ik niet op de laatste trein terug hoef. Maar ik had onderschat hoeveel tijd het zou kosten om te socializen. Ik was tweedejaars rechten en had gedacht dat ik makkelijker mensen zou leren kennen via de studie. Mensen doen meer hun eigen ding.

‘En ik had me voorgesteld dat ik na een avondje uit nog even met wat huisgenoten zou zitten. Of misschien heb ik dat meer achteraf bedacht. Want ik koos er natuurlijk wel voor om hier alleen te gaan wonen. Dat gevoel werd ook versterkt doordat ik hier net in oktober kwam toen de coronamaatregelen werden verstevigd. Precies toen iedereen dacht: nu wordt het beter. In het begin had ik nog een roze bril op: kijk hoe mooi ik erbij zit. Maar op een gegeven moment was ik hier de hele dag alleen. Ik zakte weg in peak capitalism, flitsbezorgers bestellen.’

Waarom dingen thuis laten bezorgen als je al zo weinig te doen hebt?

‘Ik raakte in een luie sleur. Dat is een spiraal. Ik ging ook werkgroepen skippen. Als ik slecht had geslapen of omdat ik de docent slecht vond. Ook dom, want dan heb je nóg minder te doen. Nou ging de studie in de winter ook weer helemaal vanuit huis via het scherm.

‘Ik zag nog wel vrienden uit Almere, maar niet heel vaak. Ik had nog geen werk. Ook geen relatie, dat had honderd procent gescheeld. Ik kreeg het gevoel: ik sta stil. Ik wil niet zielig doen hoor, ik ben bevoorrecht. Achteraf denk ik ook ergens: wat stelde je je aan. Maar ik raakte mijn motivatie kwijt. Je praat het jezelf ook aan: wat is het zwaar. Ik dacht: waar betaal ik die 750 euro eigenlijk voor?’

Hielp het toen je werk vond?

‘Ik werk als receptionist bij een appartementengebouw op de Zuidas. Het valt mee wat ik moet doen. Onderhoud regelen, een monteur bellen, een pakketje aannemen. Ik heb best veel tijd om daar te studeren. En ik werk vaak nachten. Dan slaap ik daar en ben ik standby. ‘s Nachts is niet vaak iets aan de hand. Maar ik slaap wel onrustig van het idee dat ik elk moment kan worden wakker gemaakt. En ik lig daar in een klein bedje met een gordijn dat licht doorlaat.’

Je slaapt een paar nachten per week ergens anders om deze kamer te kunnen betalen?

‘Best wel ironisch hè? Maar ik moet er wel bij werken. De maximale hoogte van mijn lening stamt uit de tijd dat je nog voor 400 euro een kamer kon huren. Liever zou ik meer lenen.’

Je komt zo al uit op een schuld van een halve ton na je studie. Heb je daar geen zorgen over?

‘Helemaal niet. Ik geef niet alles uit. En ik betaal er geen rente over. Een heel veilige investering betaalt al een paar procent uit. Ik heb al een beetje belegd in een pakketje aandelen. Tech-achtig, via een trade app. Het is irrationeel om niet te lenen, als je ook naar de inflatie kijkt. Ja, als ik mijn studie niet afmaak, heb ik een probleem, maar ik heb een passie voor rechten. Een terechte zorg is of je wel een huis kan kopen met een schuld straks. Maar het klinkt misschien uitsloverig, ik heb er vertrouwen in dat ik in mijn carrière genoeg ga verdienen. En desnoods huur ik een jaartje langer.’

De kamer naast de jouwe is leeg. Kan daar geen huisgenoot wonen?

‘De verhuurder heeft die kamer voor gemak. Hij is hier niet eens een keer per maand. Ik heb hem wel gevraagd of er een huisgenoot kan komen. Maar hij wil hier af en toe kunnen zitten. Hij woont zelf toevallig in Almere, ook nogal ironisch.

‘Van de zomer ga ik voor een half jaar op uitwisseling naar Amerika. Dan ga ik uit deze kamer. Voor daarna wil ik iets vinden met huisgenoten. Maar ik zeg niet de hele tijd tegen iedereen ‘ik zoek iets’. Dat voelt een beetje alsof ik heb gefaald. Zo van: ik ben te laat, ik heb niet genoeg netwerk, ik ben niet leuk genoeg met hospiteren. Zeker als je uit Almere komt.’

Een Almeers minderwaardigheidscomplex?

‘Nou, je moet dat wel altijd een beetje verdedigen. Je zit toch in het rijtje Helmond, Lelystad, Purmerend.’

Zou je als het moet weer thuis in Almere kunnen gaan wonen?

‘Dat zou kunnen, maar dat vind ik zonde. Wat je leert van op kamers wonen, dat is denk ik een investering die je er zó erg uit haalt.’