‘Ik heb mijn A-, B- en C-diploma en wil nu mijn zeemeerminnendiploma halen’

Vayèn op de Beek Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar en met wie woon je?

‘In Woerden, met mama Eileen (38), papa Louwrens (38) en mijn broertje Aymen (7).’

Hoe ziet je week eruit?

‘Ik heb elke dag iets te doen. Mijn vier beste vriendinnen zijn Skip, Zoë, Feline en Tessel. Op maandag en woensdag spelen Zoë en ik samen voordat we naar hockeytraining gaan. Ik ga op dinsdag naar de naschoolse opvang. Elke donderdag heb ik zangles met Skip. Vrijdag speel ik met Feline en soms ook met Tessel. Zoë en Skip spelen niet mee, want zij hebben dan dansles. Elke zaterdag heb ik een hockeywedstrijd. Dan heb ik zo’n drukke week gehad dat ik op zondag even wil uitrusten.’

Je komt net terug van hockeytraining. Scoor jij vaak tijdens het spelen?

‘Het liefst verdedig ik. Dat kan ik goed. Als ik mijn stick laag houd, dan flats ik heel hard naar degene die voorin staat. Bij flatsen houd ik mijn hockeystick aan de bovenkant met beide handen vast en sla ik hard de bal weg. Ik heb grote spierballen, waardoor ik goed kan flatsen. Ik kan ook mijn moeder optillen en zij is best wel zwaar!’

Welk lied leer je op zangles?

‘We zijn nu bezig met Wachten op een wonder van de film Encanto. Misschien ga ik van zangles af, want thuis moet ik veel oefenen, daar heb ik niet altijd zin in. Zelf zing ik het liefst Hart Beat van Vajèn van den Bosch en Leven van Maan.’

Heb jij je zwemdiploma’s gehaald?

‘Mijn A-, B- en C-diploma’s. Ik wil mijn zeemeerminnendiploma ook halen. Voor mijn verjaardag heb ik een staart gekregen. Deze zomer kan ik die gebruiken. Op zeemeerminnenzwemles leer je als een echte zeemeermin zwemmen, met een staart aan.’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

‘Dan ben ik 19 jaar oud en volwassen. Als ik geld heb ga ik op mijzelf wonen. Misschien heb ik wel een vriendje. Eigenlijk heb ik nu al een vriendje.’

Wie is jouw vriendje?

‘Hij heet Jaylen. Ik heb hem ontmoet toen ik 3 was. We hebben niet al zes jaar verkering hoor! Mijn tante heeft een vriendin en die heeft drie kinderen. Jaylen is de oudste. Zo heb ik hem ontmoet. Ik denk dat we bijna één jaar verkering hebben. Ik vind hem knap en zijn haar zit altijd cool, strak naar achteren. In totaal hebben we nu vijf afspraakjes gehad. We zijn met onze moeders en broertjes naar de bioscoop geweest. Ook hebben we een keer samen in het bubbelbad van mijn tante gezeten.’