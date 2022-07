‘Ik heb me heel lang de moeder van dat dode kind gevoeld’

Beeld Krista van der Niet

Mare Welkers (22, leerkracht) overleed op 31 maart 2017 aan de gevolgen van een ongeluk. Ze was de dochter van Bert Welkers (63, chemicus, verkoop waterfilters) en Monique Okkerse (62, onderwijsinspecteur) en ze had een oudere zus, Jip (30, duurzaamheidsmanager bij een drinkwaterbedrijf).

Monique: ‘Om kwart over 8 ging heel hard de bel. Het ontbijt stond al klaar op tafel en ik had mijn tenniskleding aan omdat ik altijd op vrijdagochtend tennis. Terwijl ik de deur opendeed, wilde ik eigenlijk zeggen: ‘Wat belt u hard, kan het niet wat rustiger?’ Er stond politie voor de deur en voordat ik iets kon uitbrengen, zei de ene agent: ‘Er is wat gebeurd.’ Ik probeerde achter hen langs de straat in te kijken, want ik dacht dat er ingebroken was in mijn auto. De agenten stapten naar binnen en zeiden: ‘Uw dochter heeft een ernstig ongeluk gehad en we komen u ophalen.’ ‘Waar?’, vroeg ik. ‘In Amsterdam-Oost.’ Toen wist ik dat het Mare was, want zij woonde op het Javaplein. Op mijn vraag wat er was gebeurd, antwoordden ze dat ze dat niet wisten. Zij werkten bij de politie Gouda en ze waren gebeld door de politie Amsterdam om ons op te halen. De vrouwelijke agent zei: ‘U moet even wat spullen pakken’, waarna ze met me naar boven liep en me begeleidde. ‘U moet even iets aantrekken waar u mee vooruit kunt. Pak ook een jas, en uw telefoon. Vergeet niet een oplader mee te nemen, en uw portemonnee.’

Even later zaten Bert en ik op de achterbank en reden we met loeiende sirenes naar Amsterdam. Je denkt: het is dus ernstig, maar het komt wel goed. Ik at nog rustig een banaan en daarna belde ik al mijn afspraken voor die dag af. We zeiden tegen die agenten: ‘Dat boek over Tonio hebben we al gelezen hoor.’ Heel naïef. Ik weet nu dat als je wordt opgehaald door de politie, je kind in coma ligt of bijna doodgaat. Anders bellen ze dat je dochter gewond is en kun je zelf naar het ziekenhuis gaan. Drie kwartier later arriveerden we bij het AMC in Amsterdam. De arts op de eerste hulp vertelde dat het heel ernstig gesteld was met onze dochter en dat ze op de intensive care lag. Terwijl ik in huilen uitbarstte, zei hij: ‘U moet meteen uw andere dochter bellen.’ De agenten boden aan om Jip te halen, die in de trein zat onderweg naar haar werk in Zwolle. Maar Jip nam meteen dezelfde trein weer terug.

Mare (links) en haar moeder Monique. Beeld nvt

Onbestaanbaar

We moesten een kwartier wachten om naar Mare te mogen gaan, want ze moesten haar eerst fatsoeneren. Ik zei alleen maar: ‘Passen jullie alsjeblieft goed op mijn meisje?’ Toen we Mare even later zagen, schrok ik heel erg. Niet omdat ze er gehavend uitzag, de beschadigde achterkant van haar hoofd zagen we niet, maar omdat duidelijk was dat we geen contact meer met haar konden hebben. Ik wist meteen dat ze het niet zou redden. Ieder half uur werden we gebriefd door de artsen wat ze gingen doen. Ze wilden dingen proberen, want ze vonden het onbestaanbaar dat zo’n 22-jarige vrouw zomaar zou wegvallen.

Rond half 11 belden opeens haar huisgenoten. Zij hadden ’s ochtends om half 8 de klap op straat gehoord. Een taxichauffeur van Uber had Mare aangereden. Terwijl hij een bus die daar geparkeerd stond aan het inhalen was, reed hij op de andere weghelft waar Mare net aan het oversteken was. De huisgenoten vroegen of ze mochten komen. We realiseerden ons op dat moment dat Mare niet alleen van ons was, maar van heel veel mensen. We besloten dat iedereen welkom was; mijn moeder en haar man kwamen, mijn broers, de ouders van Bert en wel vijftien tot twintig vriendinnen. We stonden met z’n allen om Mare heen in de kamer op de ic, en iedereen was in shock en huilde.

Om een uur of half 3 kregen we te horen dat het zo slecht ging dat ze het echt niet meer ging halen. We hadden plotsklaps een gesprek met de orgaancoördinator, dat viel rauw op ons dak. We moesten daar vanzelfsprekend even met elkaar over praten, maar het was geen moeilijk besluit. Mare was supergezond en als ze toch dood zou gaan, had iemand anders er tenminste nog wat aan. Ons werd goed uitgelegd hoe het in z’n werk zou gaan. Nadat alle vrienden en familie afscheid van Mare hadden genomen, bleven Bert, Jip en ik achter. De artsen stonden bescheiden opgesteld in de hoek van de kamer. Nadat het apparaat werd losgekoppeld, zagen we haar heel snel wegzakken. We kregen nog twee minuten, want ze moest zo snel mogelijk worden meegenomen naar de operatiekamer. Gek genoeg heb ik die dag helemaal niet zoveel gehuild. Het is heel gruwelijk, maar ook totaal onwerkelijk. Terwijl Mare op de operatietafel lag, dachten wij na over de uitvaart.

Een engel

Het moment dat ze de volgende dag in de kist arriveerde vond ik heel erg; je dode kind komt weer thuis. Maar daarna was het juist fijn dat ze er was. Ze heeft opgebaard gelegen in ons souterrain, waar de zonnestralen door de koepel in het plafond naar binnen vielen. Ze zeggen weleens dat engelen als eerste gaan, nou, Mare was een engel. Ze was heel empathisch, zorgzaam en had altijd oog voor de ander. In ons gezin was ze de olie, voor haar vrienden hun steun en toeverlaat. Als je geen afscheid hebt kunnen nemen voor het overlijden, wordt het afscheid erna veel belangrijker. Iedereen die wilde kon langskomen, en dat ging de hele dag ging door, een week lang. Een zee van bloemen, hulptroepen om te koken, de postbode die aanbelde omdat hij de pakken kaarten niet door de brievenbus kreeg. Ik herinner me dat ik als een zombie op straat liep om de uitvaartkaarten op de bus te doen. Mensen die ik tegenkwam begonnen onmiddellijk te huilen toen ze mij zagen: daar heb je die moeder van dat dode kind. Zo heb ik me ook heel lang gevoeld, de moeder van dat dode kind.

De 21-jarige taxichauffeur stuurde een condoleancekaart, van Uber hoorden we helemaal niets. Uber heeft ook nooit hulp geboden aan die arme jongen, terwijl het voor zo’n jonge knul natuurlijk ook traumatisch was. Het OM heeft een rechtszaak aangespannen omdat ze ervan overtuigd waren dat de Uber-chauffeur de verkeersregels had overtreden. Wij steunden die overtuiging; niet omdat we die jongen een straf gunden, maar om vast te stellen dat er door het gebruik van mobieltjes ernstige ongelukken gebeuren. De rechter oordeelde anders, het was juridisch moeilijk aan te tonen. Ik vind het moeilijk dat daardoor een stukje schuld bij Mare terechtkomt. Dat doet pijn.

Mare bestaat nog steeds. Ik had haar heel graag levend willen hebben, maar ze is goddank nog steeds bij me. Mensen denken dat nu het weer wat beter met mij gaat, ik het een plekje heb gegeven. Hoezo een plekje? We gaan haar bestaan niet ontkennen door het een plekje te geven, dat vind ik zo raar. Om te kunnen doorgaan moeten we haar juist heel erg in ons leven aanwezig laten zijn. Ik zie de dingen vaak door haar ogen, voel met haar hart. Ons huis hangt vol met schilderijen en foto’s van Mare en ik praat graag over haar. Je raakt gewend aan het gegeven dat ze er niet meer is, maar je went nooit aan het gemis. Helemaal nooit.’

Dit is voorlopig de laatste aflevering van deze rubriek. In januari gaan we weer verder.