Ik heb het niet over Poetin

Van de week heb ik de buurman leren kennen. Interessant zeg, deze zin kan drie dingen betekenen. In mijn geval, tenminste. Ik zal ze even afwerken, dan loopt de column vanzelf vol.

Dat is zoiets heerlijks, vanzelf vollopende columns. Een lange gulp, klaar, tennissen. Soms droom ik erover, dat het gebeurt, en dan blijkt het ’s ochtends allemaal niet waar te zijn, maar zit wel mijn hele pyjamabroek onder de struif!

‘Vulgaire man.’

‘Haal ik straks weg.’

Maar goed, daar gaan we, de buurman leren kennen, nummer 1., namelijk: De buurman, de postume roman van J.J. Voskuil, die ik deze week las. Eigenlijk is Voskuil natuurlijk Het bureau, en Het bureau is Voskuil, dat beweert Jet tenminste, die erin bezig is, en moeten we andere, kortere, losstaande Voskuils beschouwen als bittergarnituur voor gluurders en charlatans die mee willen praten over Maarten Koning zonder zeven delen Bureau door te hoeven ploegen.

Zo ben ik, ja. De buurman is erg goed, kan ik melden. Beklemmend, bescheten, invoelbaar, en daarom zeer amusant. Ik denk wel leuker dan Het bureau, eigenlijk. Als ik dat zo inschat, allemaal.

‘Lul niet.’

Ruimte voor comparatieve analyse heb ik niet, wel kan ik hulde brengen aan Voskuils weduwe, Lousje, die pas toen alle buurmannen dood waren het boek besloot te publiceren, terwijl ze er zelf – nou goed, haar alter ego Nicolien – behoorlijk onflatteus afkomt. Dat is een nobele daad, vind ik. Dan hou je van literatuur, kan niet anders.

2. Meteen toen ik De buurman uit had, holde ik naar de kast voor een nieuw boek om te lezen. Liever nog de apenpokken dan dat ontlezing je te grazen neemt. Weet je wat, dacht ik, we doen Samuel Butler, The Way of All Flesh, mijn eigen buurman ter linkerzijde, hoog tijd om nader kennis te maken. Stond al een jaar of tien stof te vangen, voor ik er eens bij kwam.

Zoals bekend heeft iedere schrijver, op Bertus Aafjes en ZZ Top na, twee buren. In de kast, bedoel ik. Aan mijn andere kant bijvoorbeeld heb ik Buysse staan, Cyriel, de Vlaamse boer, van wie ik ooit Tantes las. Beetje weggezakt. (Duim omhoog, over de heg, mooi ouwe, ga zo door.) Klagen doe ik niet, je kunt het slechter treffen, een of andere flutschrijver, of zelfs een vijand. Of een te grote schrijver, Proust ofzo. Je hele leven naast de Brontës staan, zoals Jan Brokken – bij ons, tenminste.

Dit lijkt gelul. En dat is het ook.

‘Maar Butler? Goed boek?’

‘Tamelijk tot zeer. Interessante ideeënroman. Sta je met plezier naast. Beetje stijf is-ie wel, ergens. Geen krullentrekker. Maar ik moet door, ik moet Tim nog behandelen, de buurman van vlees en bloed, te weten: nummer 3.’

Tim dus, die ik al dacht te kennen, van de tennisbaan, waar hij me aanvankelijk, toen ik me een week tot deze racketsport had bekend, onder zijn vleugels nam. Ik kreeg gratis training. We fietsten samen naar de baan, en dan vertelde Tim over tactiek. Eenmaal daar gingen we slagen oefenen, korte, subtiele balletjes, leg ze gewoon maar neer, zo ja, ongeveer, maakt niet uit, gewoon dóórgaan, en ook het echte hengsten naar de achterlijn, met topspin erop, zo ja, en tot slot een partijtje. Hij was een goeroe.

Deze week versloeg ik de goeroe, 7-6 (7-4), 7-5. Voor het eerst. En toen kwam het erop aan, misschien. De Rijdende Rechter rukt voor minder uit. Maar nee, Tim was tevreden. ‘Lekker man’, zei hij, ‘lekker gespeeld. Met van die vieze balletjes. Dat zijn ze.’