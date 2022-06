‘Ik heb het aangeboren seksisme van mannen van mijn generatie behoorlijk weten te onderdrukken’

Joost Nijsen Beeld Frank Ruiter

Uitgeversgeluk of uitgeverswanhoop?

‘Het uitgeversgeluk blijft hangen, daarom heb ik het boek bij mijn afscheid als uitgever zo genoemd. Het is waar dat ik ook donkere momenten heb gekend, vooral als een auteur onrustig werd over minder wordende resultaten. Ik heb veel schrijvers boos zien worden als een boek niet de weerklank vond waarop ze hoopten.

‘Auteurs hebben de neiging om die onvrede aan hun uitgeverij te koppelen. Als ik schrijver was, en dat ben ik een beetje aan het worden, zou ik eerst goed bij mezelf te rade gaan. Neem mijn eigen boek: er is veel belangstelling voor Uitgeversgeluk, ik krijg mooie reacties, maar het gaat vast niet naar een herdruk toe. Niet vanwege een falende uitgever, maar het niche-karakter.

‘Dat Manon Uphoff vertrok naar De Bezige Bij was een van de zwartste bladzijden in mijn uitgeversbestaan. De eerste keren dat het tot zo’n overstap kwam, heb ik wel als een vechtscheiding ervaren. Daar ben ik later in bijgedraaid: een afscheid kon ook anders. Toen Ronald Giphart overstapte en hij me dat in een uitmaaklunch mededeelde, reageerde ik daar vrij kalm op, ook echt innerlijk kalm. Hij heeft een mooi stuk geschreven in het boekje dat ik kreeg bij mijn afscheid, met bijdragen van 25 schrijvers.’

Haai of labrador?

‘Met haai zal je collega Mai Spijkers bedoelen, omdat hij die woordspeling zelf gebruikte in zijn weerwoord op het stuk in de Volkskrant waarin oud-medewerkers een angstcultuur bij Prometheus schetsen: Maai de haai, zo genoemd door Tom Lanoye.

‘In reacties als die van Delphine Lecompte las ik de romantische vergissing dat hij een briljante uitgever is en daarom huftergedrag mag vertonen. Charlotte Mutsaers vloog op Facebook ook volkomen uit de bocht. Zij trok van leer tegen de doorsneewerknemer op een uitgeverij, die lui zou zijn en best eens hard aangepakt mag worden.

‘Als baas ben ik veeleisend geweest, maar ik denk niet dat ik een haai ben. Ook geen labrador, want dat is volgens mij een goeiige hond en met goeiigheid kom je er niet in deze jungle. Je moet gehaaid genoeg zijn om je schrijvers tot een succes te maken.

‘Achter in mijn boek som ik alle mensen op die de afgelopen 25 jaar bij Podium hebben gewerkt. Ik weet niet of die dankbaarheid in alle gevallen beantwoord wordt, want er zijn er bij die ik heb laten gaan, zoals dat heet. Een managementcliché dat ik heb nagestreefd, is dat je hard moet zijn op de inhoud en zacht op de vorm. Confronteer een redacteur die een schrijver verkeerd adviseert, in niet mis te verstane bewoordingen, maar serveer diegene als persoon niet af.

‘Tot ergernis van collega’s heb ik op Facebook lang fotootjes geplaatst van boekadvertenties waar de auteursnaam of titel niet goed leesbaar was. Als een promotiemedewerker zo’n fout maakte, werd ik heel pittig. En als zoiets vijf keer gebeurde, voerde ik een evaluatiegesprek. Maar ik heb nooit iemand uitgescholden in een vergadering en het aangeboren seksisme van mannen van mijn generatie heb ik volgens mij behoorlijk weten te onderdrukken.’

Het podium of de coulissen?

‘Ik heb mezelf altijd afgemeten aan een nog steeds actieve oude uitgever, Jaco Groot van De Harmonie, die als geen ander gekozen heeft voor de coulissen. Hij vindt principieel dat de uitgever er voor het leespubliek niet toe doet en laat zich nooit interviewen. Daar is veel voor te zeggen, maar ik vond het fijn om schrijvers aan het hooggeëerde publiek te mogen aankondigen en zelf even die spotlight te voelen. Dat zal ijdelheid zijn, geldingsdrang, en expressiedrang.’

Jong vader worden of op latere leeftijd?

‘Mijn oudste zoons zijn 33 en 31 en Max is 6. Toen Maaike en ik een relatie kregen had zij onder haar arm de baby die verwekt was door Joost Zwagerman. Voor Max ben ik zijn vader en zo voel ik dat ook, honderd procent. Op Vaderdag kreeg ik een ontroerend knutselwerkje. In de toekomst komt er natuurlijk een belangrijk en gevoelig moment waarop we zullen moeten uitleggen wat er met zijn vader is gebeurd.

‘Toen Podium net bestond, en nog in een achterkamertje functioneerde met vier werknemers, zat Maaike een tijdje als werkstudent bij ons aan de telefoon. Zij een twintiger, ik een jonge vader. Later kreeg ze een andere baan en kwamen we elkaar tegen op feestjes.

‘Op een gegeven moment had ik het 15-jarige jubileumfeest van Podium en heb ik haar in een impuls gebeld met de vraag samen een pak uit te kiezen. Ik was toen al gescheiden. Het was van mijn kant wel een beetje flirty ja, maar dat flirten was niet exclusief, hoor. Ik houd van vrouwen, vooral als ze zoals Maaike warm zijn, maar ook lekker stellig, snel schakelend, met uitdagende humor.

‘Er ontstond pas iets toen zij vanuit haar rouwperiode naar de Frankfurter Buchmesse kwam met haar vriendinnen. We spraken lang over wat ze had meegemaakt. Toen ging het ook nog eens regenen en liep haar mascara uit over haar gezicht. We waren al een beetje dronken en ik dacht: wacht even, this is a fucking romantic scene. Dat zei ik ook meteen tegen haar: in een slechte film zou er nu iets gebeuren. Zij moest er erg om lachen en we gingen ieder ons weegs. Weken later vroeg ze mij om eens te lunchen. Tijdens die lunch is het wél gebeurd.

‘Hier in de buurt zien de meeste mensen mij als een oudere vader, ik geloof dat het gros niet weet hoe de vork in de steel zit. Als je een ambitieuze man van 30 bent, bezig een bedrijf op te bouwen, kruipt er allerlei ongeduld in je ouderschap. Nu bespeur ik bij mezelf eerder het gedrag van een grootvader dan van een vader, en dat vind ik op de meeste niveaus ontzettend goed nieuws voor Max. Het gaat helemaal vanzelf.’

Joost Nijsen of Sladjana Labovic?

‘Sladjana is bevriend met Maaike. Anderhalf jaar geleden belde ze haar op: ‘Zeg even tegen Joost dat ik bij jullie kom eten, want ik ga hem opvolgen.’ Ik kende haar eigenlijk niet, terwijl Podium al onderdeel was geworden van de uitgeverij waar zij werkte, Lannoo Meulenhoff. We hebben een vreselijk leuke avond gehad met oesters en champagne, ik had mezelf ontzettend uitgesloofd in de keuken. Ze legde mij uit waarom Podium het soort fonds is waarvan zij droomt. Al bij het uitlaten aan de deur wist ik: dit is ze.

‘Ze is wat commerciëler dan ik en inhoudelijk zijn er accentverschillen. We hebben een gesprek gehad met een jonge schrijver die ik beloftevol vind – nee, ik noem geen naam, ze heeft elders een contract gekregen. Sladjana koos niet voor haar, dat had ik wel gedaan. We hebben allebei een grote liefde voor korte verhalen. Ze heeft David Sedaris gestrikt, die bij Oscar van Gelderen zat toen die nog uitgaf. Fantastisch. En zo zijn er meer acquisities in haar nieuwe aanbieding die ik echt geweldig vind, zoals cartoonist Jip van den Toorn.

‘Sladjana is te autonoom om in het hokje ‘woke’ te passen, maar ook op dat vlak zijn er verschillen tussen ons. Als ik een briljante bundel uitgeef van een Aziatische transseksueel, zou ik die gerust kunnen laten vertalen door een oude witte man als hij in die taal de beste is. Ik weet zeker dat ik daar met Sladjana en de redactie een pittige discussie over zou hebben.

‘Toen ze die avond bij ons kwam eten, dacht ze mij gunstig te stemmen door iets te zeggen als: ‘O, maar we gaan jou wel een podcastje geven.’ Daar heb ik hard om gelachen: als jij denkt dat ik dat nodig heb ter verwerking, dan ken je me eigenlijk niet. Overigens ben ik nu aan het denken over een podcast.

‘Ik merk dat ik de sprong al heb gemaakt naar ‘Podium is niet meer van mij’, en dat ik er vooral trots op ben dat de uitgeverij een merk is geworden dat ik kan overdragen. Dat het blijft bestaan.’

Nostalgisch of weemoedig?

‘Nostalgie wil ik mezelf verbieden, al zijn er als je ouder wordt permanent redenen om te denken dat bepaalde dingen vroeger leuker waren. Melancholie en weemoed vind ik mooier, ze geven meer de kleur aan van je gemoed. Ik zal er geregeld door overvallen worden.

‘Er ligt een andere valkuil op de loer, als in het najaar het nieuwe boekenseizoen begint en ik iets lees over een uitgeverij die iets heeft gekocht, of over een ontrouwe auteur. Misschien krijg ik dan dat gevoel dat ik niet meer meedoe.

‘Iemand vroeg mij: ‘We zien je toch wel in oktober op de Buchmesse?’ Mijn antwoord: ik kan me niet voorstellen dat ik er niet ben, maar ik ga er echt alleen maar naartoe als ik daar zakelijk iets te doen heb. Nu we het er zo over hebben... ai! Ik heb de neiging om toch maar voor één nacht een hotel te boeken. Misschien dat ik gewoon een lekker diner organiseer, en dat noem ik dan ‘een uitgesteld afscheidsdiner’. Dan heb ik een smoes om er tóch te zijn.’