‘Ik heb herhaaldelijk geleerd hoe wezenlijk aandacht is, het gevoel te worden gezien’

Margrite Kalverboer: ‘Kinderen willen vooral een hulpverlener die zelf een mens is; iemand die iets over zichzelf vertelt en van wie ze kunnen merken dat hij geraakt is als het niet goed met ze gaat.’ Beeld Stephan Vanfleteren

‘Ik lag met mijn schoonzusje op een strandje, wees op mijn zij en vroeg: heb jij hier ook een orgaan? Zij had dat niet. Daags erna ging ik voor iets anders naar de huisarts, maar bij het weggaan vroeg ik er toch even naar. Ik kon meteen door naar het ziekenhuis. Het bleek dat ik tumoren had – mijn halve lever en een stuk alvleesklier moesten eruit. ‘Het kan zijn dat we je meteen weer dicht maken’, waarschuwde de specialist. Ik was kostwinner, had twee kleine kinderen. ‘Hoe moeten ze verder zonder mij?’, was mijn voornaamste angst. Met wat het voor mij betekende was ik nauwelijks bezig.’

In 1998, op 38-jarige leeftijd, wordt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer gedwongen haar sterfelijkheid onder ogen te zien. Na de geslaagde operatie volgt een revalidatie die ze omschrijft als ‘het zwaarste wat ik ooit heb gedaan’. Dat is het vooral fysiek, maar ook geestelijk: ‘Zodra je weer rechtop staat, denkt je omgeving dat het voorbij is. Terwijl het voor mij toen pas begon: hoe ben ik hier terechtgekomen? In zekere zin lag ik nog altijd op dat strandje. In die maanden van ziekte heb ik mijn gevoel deels uitgeschakeld. De confrontatie met de mogelijkheid dat ik er echt niet meer zou zijn, wilde ik vermijden.’

Twaalf jaar later moet ze zich opnieuw tot de dood verhouden, wanneer bij haar man, beeldend kunstenaar Ate Wiersma, leverkanker wordt geconstateerd. Hij komt terecht bij dezelfde chirurg die haar eerder met succes heeft behandeld. Bij hem loopt het niet goed af. Na twee levertransplantaties overlijdt hij op 55-jarige leeftijd: ‘De confrontatie met zijn sterfelijkheid was veel heftiger dan die met de mijne.’ Als patiënt had ze het idee nog enige controle te hebben, ‘bij Ate voelde ik vooral machteloosheid’. Bij alle rouw over het gemis ziet de inmiddels 61-jarige Kalverboer zijn dood, net als haar eigen ziekte, ook als een impuls voor een andere levenswijze: ‘Ik ben er meer uit gaan halen dan ik anders had gedaan.’

Wat is in uw jeugd vormend geweest?

‘Ik heb een goede jeugd gehad in een warm, creatief en intellectueel nest. Maar er zaten ook zware kanten aan. Mijn ouders waren Friezen uit zeer verschillende milieus. Mijn moeder kwam uit een boerenfamilie met acht kinderen en keek op tegen mijn vader. Die kwam uit een onderwijzersfamilie, wat toen nog echt iets voorstelde.

‘Mijn oma, de moeder van mijn moeder, overleed toen mijn moeder zwanger van mij was. Mijn moeder dacht dat ik nooit normaal kon zijn, zoveel verdriet had ze tijdens de zwangerschap. Eerder al had haar vader zich van het leven beroofd, nadat hij met een deel van het gezin naar Canada was geëmigreerd – hij slaagde er daar niet in zijn draai te vinden. Mijn moeder heeft zich er altijd schuldig over gevoeld dat ze in Nederland was gebleven, omdat ze mijn vader al had ontmoet.

‘Voor mijn vader was zijn vader zijn beste vriend. Die overleed door een hartstilstand, toen mijn vader 16 was. Dat is een enorme klap geweest. Tot op zijn sterfbed heeft hij de dood van zijn vader betreurd. Ook met dat verdriet ben ik opgegroeid.

‘Wat ook speelde was dat de jongere broer van mijn vader, toen ik 15 was, een einde aan zijn leven heeft gemaakt, op zijn 36ste. Tijdens een ontgroening bij (de Groningse studentenvereniging) Vindicat is hij in een psychose geraakt en daar nooit meer overheen gekomen. Hij kwam wekelijks bij ons eten en ik herinner me hoe hij verdrietig op de bank zat. Ik voelde me machteloos, omdat ik niet wist hoe ik met hem kon praten.’

Hoe was u als kind?

‘Ik was creatief en vrij zelfstandig, maar ook wel onzeker. Ik hield ervan op mezelf te zijn. Op de middelbare school dacht ik aan de kunstacademie. Maar ik durfde dat niet aan, omdat ik vreesde dat mijn vader dat niet zou begrijpen. Toen ben ik pedagogie gaan studeren. Mijn oudere zus en ik zagen onszelf als middelmatig, in vergelijking met onze briljante vader die hoogleraar klinische psychologie was.

‘‘Wij Kalverboeren zijn uitblinkers’, had hij van zijn vader te horen gekregen. Die hoge lat is zijn jongere broer vermoedelijk fataal geworden. Dat mijn vader uitblonk heeft hij ons laten merken, hij vertelde graag over zijn schoolresultaten. Ik had het gevoel aan zijn normen te moeten voldoen, maar ook het idee dat ik daarvoor niet slim genoeg was. Op zijn sterfbed zei mijn vader, toen ik hem dat vroeg, dat hij ‘nooit verwacht’ had dat ik de Kinderombudsvrouw zou worden. Dat zegt veel.

‘Ik legde de lat voor mezelf op sociaal vlak hoog, wilde altijd het goede doen. Dat heb ik vooral van mijn moeder, die altijd dicht bij haar intuïtie is gebleven. Vormend is ook geweest dat ik een vriendin had die andere kinderen pestte. Ik heb haar daar niet op aangesproken, omdat ik niet zelf haar doelwit wilde worden. Als kind al heb ik mezelf dat erg kwalijk genomen. Voor die lafheid ben ik in zekere zin nog altijd aan het compenseren.’

‘Luister naar de kinderen’ is uw mantra geworden.

‘Ja, dat ben ik als Kinderombudsvrouw stelselmatig gaan doen. Herhaaldelijk heb ik geleerd hoe wezenlijk aandacht is, het gevoel te worden gezien. Ik denk dan aan mijn oom die onbereikbaar op die bank zat. Maar ook aan mijn moeder die door mijn vader niet in ieder opzicht op waarde is geschat. Gezien worden raakt voor mij aan de kern van wat belangrijk is in het leven. In de opvoeding hebben Ate en ik dat geprobeerd, goed kijken naar hoe onze kinderen zijn en ze laten merken dat ze leuk zijn, ongeacht hun prestaties. Ik wilde het anders doen dan mijn ouders en hun niet onze eigen normen opleggen, een jeugd dus zonder de prestatiedruk die ik voelde.

‘Wanneer je aan kinderen vraagt waar ze behoefte aan hebben, luidt het antwoord: echte aandacht. Hun problemen zijn vaak terug te voeren op een onverschillige behandeling. Op keuzes die zijn gemaakt waar ze niet in zijn gekend, of die totaal niet stroken met wie zij zijn. De tragiek is dat we in de hulpverlening tekortschieten, omdat er zoveel niet wordt gezien.’

Waarom is zien zo lastig?

‘Een hulpverlener moet in zijn rol blijven en professionele distantie houden, vinden we. Die norm is op zich niet verkeerd – hij heeft te maken met veiligheid, denk aan de gevallen van seksueel misbruik in het verleden. Maar kinderen willen vooral een hulpverlener die zelf een mens is; iemand die iets over zichzelf vertelt en van wie ze kunnen merken dat hij geraakt is als het niet goed met ze gaat.

‘Zulke menselijkheid tonen is enorm belangrijk. De internist die Ate bij zijn twee levertransplantaties begeleidde, kwam de eerste keer ’s nachts vanaf zijn huis in zijn pyjama met een jas erover bij hem langs om hem een goede operatie te wensen. Dat vergeet ik nooit meer. Dat heeft hij niet in zijn artsenopleiding te horen gekregen. De hulpverleners die we fijn vinden, zijn mensen die iets doen omdat ze aanvoelen dat het moet gebeuren; mensen die van de regels af durven te wijken.’

Wat weerhoudt anderen ervan?

‘Er zitten bepaalde risico’s aan, omdat je jezelf kwetsbaar op moet stellen. De angst is je boekje te buiten gaan en jezelf bloot te geven. In mijn gesprekken met kinderen probeer ik erachter te komen wat een kind eigen maakt, wat zijn of haar drijfveren zijn. Daarbij maak ik gebruik van mijn intuïtie en van mijn bagage aan minder prettige ervaringen. Omdat ik veel van het leven heb gezien, ben ik niet bang dingen te vragen die misschien niet passend zijn. Mijn angst daarvoor is weg. Ik krijg vaak van kinderen te horen: ‘Zoals u met mij spreekt, zo is er nog nooit met mij gesproken.’ Dat is pijnlijk, want het zijn kinderen met vaak een lange geschiedenis in de jeugdhulpzorg.’

Leidt niet-zien tot eenzaamheid?

‘Als je doorpraat, of het nu met kinderen of volwassenen is, stuit je eigenlijk altijd op fundamentele eenzaamheid. Omdat ik die ook zelf wel heb ervaren, ben ik in staat kinderen die daaronder lijden te zien. De opgave is ze te bereiken. Dat probeer ik door hun eenzaamheid te benoemen.

‘Jongeren manoeuvreren zichzelf tegenwoordig in een eenzame positie doordat ze ‘de beste versie van zichzelf’ willen tonen – ze zijn vaak enorm prestatiegericht. Dat maakt eenzaam, omdat ze zich niet altijd hun beste versie voelen. Een samenleving die dwingt tot het geven van een perfect beeld, staat het tonen van je kwetsbaarheid in de weg.’

Speelde eenzaamheid ook een rol in het stervensproces van Ate?

‘Dat was intens pijnlijk, maar ook goed en mooi tot het einde, we groeiden naar elkaar toe. We konden tegen elkaar zeggen: ‘Wat hebben we het goed’, terwijl we wisten dat hij zou sterven. Voor hem was het drama dat hij dat alleen moest doen, terwijl ik het feest van het leven door mocht vieren. ‘Ik blijf alleen achter’, zo drukte hij dat uit. Dat vond ik van een intense eenzaamheid. Hij had ongelofelijk veel talenten, maar die zijn er in zijn ogen onvoldoende uit gekomen. Bij alles wat ik deed, zei hij: ‘Dat had ik moeten doen.’’

Hoe was dat voor u?

‘Pas na zijn overlijden realiseerde ik me hoezeer ik me had aangepast om hem in zijn waarde te laten. Hij kon tegen me zeggen: ‘Jij verdient de kost en je maakt ook nog meer kunst dan ik.’ Want ik was uiteindelijk toch naar de kunstacademie gegaan. Over de kwaliteit van mijn kunstwerken deed ik altijd badinerend. Toen mijn zoon na de dood van Ate mijn werk wilde zien en ik de lades opentrok, schrok ik. Het was aanzienlijk beter dan de middelmatige werken die ik er in mijn hoofd van had gemaakt. Ik deed veel om Ates gevoel van minderwaardigheid te ontzien. Zo solliciteerde ik niet op deze functie toen hij nog leefde. Dat was ook vanwege zijn ziekte. Het zou niet in ons leven en onze relatie hebben gepast.’

U offerde zich op?

‘Ja, in dat opzicht misschien wel. Maar dat was het niet alleen. Ik vond mijn leven met hem en de kinderen belangrijker dan mijn carrière. Voor zover het opoffering was, deed ik dat helemaal zelf. Pas na zijn dood begreep ik in welke mate ik dat had gedaan. Toen besloot ik ook op deze functie te solliciteren. Ik dacht: ‘Wat kan me nog overkomen? Aan kritiek ga je niet dood.’

‘Als ik het moeilijk heb, denk ik vaak aan zijn uitspraak: ‘Jullie mogen door en ik blijf alleen achter.’ Hij wilde zo intens graag leven. Door mijn ervaringen met leven en dood ben ik meer uit het leven gaan halen. Ik durf meer te léven en eigenzinnige keuzes te maken. Ik gun meer mensen dat ze zich hun eindigheid realiseren. Hopelijk maken ze dan meer van hun leven.’