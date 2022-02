‘Ik heb haar lang niet als moeder gewild, maar ik kwam erachter dat ik haar meer miste dan ik dacht’

Beeld Krista van der Niet

Noor Baten (65) overleed op 29 augustus 2020 door euthanasie. Ze had een zoon, Harm (40), en een dochter, Tjitske Bakker (36, kinderverpleegkundige).

Tjitske: ‘Mijn moeder is van mijn vader gescheiden toen ik 1 jaar was. Aanvankelijk woonden we afwisselend bij mijn moeder en mijn vader, maar vanaf het moment dat mijn vader naar Duitsland verhuisde, zagen we hem minder. Mijn moeder kon het eigenlijk niet aan, in haar eentje voor twee kinderen zorgen. Qua werk ging het vaak mis omdat ze niet met mensen kon samenwerken. Doordat ze in de bijstand belandde, was er heel weinig geld. Wat ik me ook herinner is dat ze erg onvoorspelbaar was. Je moest altijd afwachten hoe de vlag erbij hing. Ik ging al vroeg voor haar zorgen en had het gevoel dat ik haar tegen de wereld moest beschermen.

Rond haar 50ste is ze pas gaan uitzoeken wat er met haar aan de hand was. Er kamen diagnoses op tafel als ADHD en autisme, een combinatie die elkaar moeilijk verdraagt. Ze ging medicijnen gebruiken en onderwierp zich uitgebreid aan therapieën, ook omdat ze een ongelukkige jeugd had gehad. Mijn moeder kwam erachter dat ze zich haar hele leven anders had voorgedaan dan ze was. Ze ontdekte dat ze zich veel vrijer en gelukkiger voelde als ze zichzelf kon zijn. Ik vond haar heel ongeremd en impulsief, ze schaamde zich nergens voor. Haar tweedehandskleding was enorm expressief, met veel kleuren en wijde dingen. Hoe extraverter zij zich gedroeg, hoe meer ik naar binnen gekeerd raakte.

Noor Baten (links) en Tjitske Bakker. Beeld Privéfoto

Ik kreeg steeds meer het gevoel dat zij niet de moeder was die ik wilde. Ik wilde een gewone moeder, met wie ik leuke dingen kon doen, net zoals mijn vriendinnen dat met hun moeders deden. Samen winkelen of een weekendje weg, zonder me te hoeven schamen. Ik wist nooit hoe mijn moeder zich zou gedragen. Ze zei alles wat ze dacht, naar mijn gevoel zonder zich iets aan te trekken van de sociale context. Ik begon me tegen haar af te zetten en me voor haar af te sluiten. Als ze belde, nam ik nooit meteen op. Ik moest me er even op voorbereiden en belde haar terug op een moment dat ik er klaar voor was. Uit zelfbehoud heb ik haar niet echt toegelaten in mijn leven, zij wist niet wat er in mij omging en waar ik mee bezig was.

Een lastig leven

Mijn moeder had ook lichamelijke problemen: een versleten rug, versleten heupen en versleten knieën. Een nieuwe knie of een nieuwe heup wilde ze niet: ‘Ik laat niet in mijn lichaam snijden.’ Maar daardoor had ze veel pijn. Ze kon niet lang lopen, moest al jarenlang elke middag slapen en lag veel op de bank omdat ze pijn in haar rug had. Ze leefde ongezond en zorgde vaak niet goed voor zichzelf. Ze dronk behoorlijk veel en at slecht. Er waren hele periodes waarin ze helemaal niet kookte en vooral frites at.

In november 2018 vertelde mijn moeder dat ze contact had opgenomen met de Levenseindekliniek, omdat ze euthanasie wilde. Ze liet de formulieren zien om zich aan te melden, die ze al had ingevuld. Het fysieke en mentale lijden, en het besef dat het niet meer beter zou worden, hadden haar tot deze beslissing gebracht. Mijn broer Harm en ik zeiden meteen dat we het snapten. In mijn ogen was ze ook echt op. Mijn moeder kreeg een psychiater en een psychiatrisch verpleegkundige toegewezen, die een aantal keer zouden langskomen om een compleet beeld van haar situatie te krijgen. Op een gegeven moment vroeg ze of mijn broer en ik hen wilden ontmoeten. Ik hield dat in eerste instantie af, omdat ik bang was dat ik iets verkeerds zou zeggen en het dan niet door kon gaan. Die angst bleek onterecht. We dronken ongedwongen koffie en zij vroegen hoe ik tegen het euthanasieverzoek van mijn moeder aankeek. Ik antwoordde dat ik er vrede mee had. Ik vertelde dat mijn moeder eenzaam was en dat het een heel lastig leven voor haar was geweest. Mijn moeder zei dat ze het wel moeilijk vond dat wij nog zo jong waren. Waarop ik zei: ‘Jong? We zijn in de dertig, ik heb altijd alles zelf gedaan en me prima gered.’ De toestemming kwam snel na dat gesprek en we prikten samen met mijn broer een datum, 29 augustus.

Samenzijn

De week voor haar overlijden wilde ik graag bij haar in Eindhoven zijn. Dat vond mijn moeder een goed idee. Op maandag dronken we met mijn broer koffie en namen we de planning door voor haar laatste week. Harm en ik hadden een vriend gevraagd of hij nog foto’s van ons drietjes wilde maken. Een vriendin had me aangeraden om mijn moeder te interviewen. Ik stelde mijn moeder vragen en legde het op video vast. Ik vroeg wat geluk voor haar was geweest, en liefde. Er kwam een waardevol gesprek op gang. Ze vertelde dat ze twintig jaar geleden al dood wilde, maar dat ze alleen voor ons is blijven leven. Dat besef vond ik ineens zo groot, het greep me enorm aan. Er kwam een liefde tussen mijn moeder en mij vrij die ik al heel lang niet meer had gevoeld. Ik had voor het eerst bewondering voor haar, en was voor het eerst trots. Ik voelde ook grote dankbaarheid dat ze al die jaren voor ons had gevochten.

Ze wilde als laatste avondmaal frites en bier en het was heel genoeglijk met z’n drieën. Ik heb haar nog gevraagd of ze, nu het zo gezellig was, niet twijfelde of ze dood wilde. Maar dat deed ze niet, en wij ook niet. Het was niet realistisch om te denken dat het altijd zo zou zijn. De volgende ochtend had ze gedoucht en kleren aangetrokken die ze mooi vond. Ze had zelfs haar nagels nog gelakt. Ze was helemaal ready to go. Ik maakte American pancakes met fruit en chocola en we dronken er champagne bij. Het was snel 11.45 uur, het moment dat het euthanasieteam aanbelde en binnenkwam met een papieren zakje waarin de medicatie zat. Omdat ze niet doodziek was en langzaam wegkwijnde, voelde het onwerkelijk. Het was gewoon een springlevend mens dat van het ene op het andere moment zou overlijden.

Verlossing

Ik had erg de behoefte om mijn moeder vast te houden, dus ik ging naast haar zitten en sloeg mijn arm om haar heen. Mijn broer hield haar hand vast. Op het moment van de eerste prik zei ik: ‘Ik hou van je, ik hou van je, het is goed zo.’ Ze viel binnen een paar seconden in slaap, tegen mij aan. We hebben haar toen neergelegd, waarna ze het volgende spuitje kreeg. In a snap of a finger was ze weg. Ze was eindelijk verlost.

Ik had nooit durven dromen dat die laatste week zo mooi zou zijn. Dat er nog zoveel liefde en dankbaarheid zou vrijkomen. Ik heb haar lang niet als moeder gewild, maar ik kwam erachter dat ik haar meer miste dan ik dacht. Omdat zij de enige was die onvoorwaardelijk van mij hield. Ik was voor haar het belangrijkste, voor mij heeft ze geleefd. En ik ben heel blij dat ik haar mis, want dat betekent dat ze mijn moeder was.’