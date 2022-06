‘Ik heb haar gebaard en haar vader heeft haar uitgeleide gedaan’

Beeld Krista van der Niet

Jessica Buitelaar (34) overleed aan de gevolgen van een melanoom. Zij was de dochter van Jan Buitelaar (69, hoogleraar kinderpsychiatrie) en Monique Buitelaar (66, maatschappelijk werker). Jessica had twee jongere broers: Justus (32, medewerker Ziggo) en Luc (25, jurist, promovendus).

Monique: ‘‘De kinderarts moet even naar haar kijken, ik vind dat ze een vreemd gezichtje heeft’, zei de gynaecoloog vlak na de bevalling. Mijn eerste reactie was: ‘Het is toch geen mongooltje?’ Waarop hij antwoordde: ‘Ik ben bang van wel.’ Het was een grote schok voor ons. We lieten op het geboortekaartje zetten: we zijn blij, maar vooral verdrietig omdat Jessica een mongooltje is. Nu is dat ondenkbaar, maar toen noemde je dat zo. Het was Jessica zelf die ons erdoorheen sleepte. Ze was heel lief en vond het fijn als je met haar lachte en haar knuffelde. Het duurde lang voordat ze ging zitten, ze was laat met lopen en heeft nooit leren praten. We konden wel communiceren; ze had haar geluidjes, ze wees dingen aan en je kon aan haar zien hoe ze zich voelde. Ze zei Kuuk tegen haar jongste broertje Luc, haar idool. De paradox is dat zo’n kind aan de ene kant heel bepalend voor je gezin is, maar aan de andere kant heel weinig vraagt. Ze was vooral met haar speeltjes bezig, ze had een aantal vaste accessoires: een tasje, een smiley en een gietertje.

Jessica heeft thuis gewoond tot haar 16de. Ze had het heel goed bij ons en we hadden het fijn als gezin. Maar wij hadden het idee, ook vanuit ons vak, dat ze ook andere leef- of woonvormen moest ervaren. Ik kende genoeg verhalen van ouders die hun gehandicapte kind tot op hoge leeftijd thuishielden omdat niemand zo goed voor hen kon zorgen als zijzelf. Dan krijg je op enig moment de starheid van de gehandicapte die nergens anders meer kan aarden. Doordeweeks woonde Jessica in een instelling in Houten, in de weekenden kwam ze thuis. De laatste acht jaar woonde ze in De Heygraeff in Woudenberg, waar ze het fantastisch had. Ze had een driewieler waarmee ze over het terrein kon fietsen.

Jan, Jessica, Luc en Monique Beeld Privéfoto

Moedervlek

Begin 2020 waren we in Australië, waar Jan moest zijn voor een gasthoogleraarschap. Luc, die nog thuis woonde, nam de honneurs voor zijn zus waar. De Heygraeff belde hem om te vertellen dat Jessica een moedervlek had die een beetje bloedde en ze zouden de huisarts ernaar laten kijken. Na twee weken kwamen we terug en heb ik haar meteen opgehaald. Toen ik haar in bad deed, zag ik dat die moedervlek er raar uitzag. Vijf weken later konden we pas bij de dermatoloog terecht. Die zei meteen: ‘O, dat is een melanoom.’

Jessica werd doorverwezen naar dokter Welvaart, oncologisch chirurg. Ze kwam niet in aanmerking voor therapieën. Chemo kon niet, want ze trok het infuus eruit. En immuuntherapie kun je alleen krijgen als je kunt rapporteren over je welbevinden. Snijden was de enige optie. Dokter Welvaart zei dat hij het melanoom heel diep weg zou snijden, tot op de spier. We legden Jessica uit wat er zou gebeuren: ‘We gaan naar de dokter en dan gaat Jessie in een bedje liggen. Mama blijft bij je en dan gaat Jessica lekker slapen.’ In de operatiekamer kon niemand haar rustig krijgen. Het was een hele strijd, ze moest door drie man worden vastgehouden. Ik zong achterelkaar liedjes tot ze in slaap viel. Na de operatie hoorde ik haar al schreeuwen. Toen ik binnenkwam, had ze het operatieshirt uitgetrokken en was ze bezig het infuus eruit te trekken.

Ze had een enorme jaap op haar bil met allemaal hechtingen. We hebben haar tien dagen thuis verpleegd. Daarna moesten de hechtingen eruit en moesten we terug naar het ziekenhuis. De uitslag had uitgewezen dat het een melanoom van de kwaadaardigste soort betrof. We hoopten dat er zo diep was gesneden dat het helemaal weg was. Geregeld moesten we naar het ziekenhuis, waar dokter Welvaart haar klieren controleerde. In de auto legde ik het opnieuw uit: ‘De dokter gaat alleen naar Jessies billen kijken, het doet geen pijn.’ Het werd steeds moeilijker omdat ik het niet goed uitgelegd kreeg. Ik leverde haar over aan de dokter, ze ging mij associëren met het kwaad.

Curatoren

Op enig moment waren we weer op controle bij Welvaart toen hij een klier in haar lies voelde. Hij besloot de klier operatief te verwijderen en daarna was het afwachten wat er zou gebeuren. Op dat moment ben ik gaan uitzoeken wat we als curatoren konden beslissen, omdat Jessica bij ons onder curatele stond. Zouden we haar sondevoeding geven? Nee. Aan de beademing? Nee. Reanimeren? Nee. Alle dingen die je kunt beslissen als curator hadden we afgevinkt. Er was één ding waarover wij niet mochten beslissen en dat was euthanasie. Het zat me helemaal niet lekker omdat we niet wisten hoe het verder zou gaan.

Er kwam een bult op de plek waar die klier was weggehaald. Hij groeide hard en was op het laatst zo groot als mijn vuist. Het enige wat de artsen nog aan mogelijkheden zagen, waren tumorremmers. Normaal gesproken zou tijdens zo’n pillenkuur weer een PET-scan worden gemaakt om te kijken of er uitzaaiingen waren, maar we besloten dat niet te doen. Jessica zou weer onder narcose moeten en dat vonden we veel te ingrijpend voor haar. We keken naar haar buitenkant en wisten niet wat er zich in haar lichaam afspeelde. Jan kwam een keer thuis toen Jessica op het bed in de tuin zat. Hij zag haar gebogen rug en had sterk de indruk dat ze niet wist wat er met haar aan de hand was, maar wel degelijk voelde dat er iets helemaal niet klopte in haar lijf.

Machteloos

Na drie maanden waren de tumorremmers uitgewerkt en belde de instelling dat ze haar bed niet meer uit kwam. Jan, Luc en ik zijn in haar kleine studio bij haar ingetrokken, we sliepen op de grond naast haar bed. Ondanks de morfinepleisters en neusspray had ze ontzettend veel pijn. Haar buik was heel dik en ze stond zo krom als een hoepel. Ze klampte zich zo vast aan het hekwerk van haar bed dat als ze moest worden verschoond, we haar vingers moesten losbikken. Op een gegeven moment riep ze midden in de nacht ‘stop!’, voor ons het teken dat ze ondraaglijk leed. Euthanasie of palliatieve sedatie was onbespreekbaar, dus kreeg ze weer een extra pleister of neusspray. Ik kon haar belangen in dit opzicht niet behartigen en voelde me totaal machteloos. Het enige wat ik als moeder kon doen was tegen haar aan liggen en zachtjes over haar opgezette buik wrijven. Na vier dagen zei ik tegen Jan: ‘Ga jij ook eens bij haar in bed liggen, dat vindt ze vast fijn.’ Op het moment dat hij tegen haar aan lag, is ze in zijn armen ingeslapen. Ik heb haar gebaard en Jan heeft haar uitgeleide gedaan.

Ik hoorde laatst iemand op televisie zeggen: ‘Als je zo’n kind hebt is het goed als het eerder doodgaat dan jijzelf, want dan belast je je andere kinderen er niet mee.’ Met zo’n uitspraak kan ik helemaal niks. Jessica had nog twintig goede jaren kunnen hebben. De emotionele band die je met je kind hebt, gaat heel diep. Niemand kan ons het gevoel geven dat zij ons gaf.’