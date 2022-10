Beeld Anne Stooker

‘’s Avonds op bureau Oost hier in Rotterdam kwam de melding van een verkrachting op heterdaad. ‘Snel, hup!’, riep de wachtcommandant. ‘Naar buiten!’ Een vrouwelijke collega en ik renden de deur uit, sprongen in een dienstauto en reden met toeters en bellen weg.

‘Ik zat achter het stuur. Op de Prins Alexanderlaan gingen we linksaf de metrobaan over, achter collega’s aan die eveneens met zwaailicht en sirene naar dezelfde melding reden.

‘En daar houdt mijn geheugen op. Ik heb geen klap gehoord, geen dreun gevoeld, niks. Mijn geheugen begint weer ongeveer een uur na de aanrijding door een metro. We werden vol in onze rechterzijkant geraakt. Als een harmonica drukte die metro onze auto in elkaar tegen een hoogspanningsmast waaraan de metrokabels hangen.

‘Twee uur hebben we bekneld gezeten. Ik heb slechts vage flarden van herinnering. De eerste was: ik zit vast. Ik keek naar beneden, zag mijn uniform en dacht: oké, ik ben kennelijk aan het werk. De tweede was: ik heb een stekende rugpijn, maar kan gelukkig mijn tenen bewegen.

‘De brandweer was ons aan het losknippen, het dak was er al af. Voor me op de motorkap lag een brandweerman die me vasthield in een rechtop zittende positie, want ik hing over het middenconsole. ‘Zijn hier ook ggd’ers?’ vroeg ik hem. ‘Ja’, antwoordde hij. ‘Laat ze me even platspuiten’, zei ik, ‘want ik heb heel veel pijn.’ Maar dat kon niet. Achteraf blijkt dat die brandweerman daar twee uur zo heeft gelegen om mij vast te houden. We praatten over de film Titanic, vermoedelijk om mij af te leiden. Ik zei dat ik graag naar die film wilde, omdat de oom van mijn oma op dat schip heeft gezeten. De Titanic komt uit Southampton, daar ben ik geboren.

‘Achter me lag mijn collega bewusteloos bekneld, maar dat had ik niet door. Ik wist ook niet wat er was gebeurd. Later hoorde ik dat het bewustzijn bij te veel pijn zichzelf uitschakelt. Ik herinner me niet dat ik uit de auto ben gehaald. Maar wel dat ik in de ambulance lag. Ik had bijna al mijn ribben aan de rechterkant, mijn sleutelbeen en rechteronder- en bovenarm gebroken. Ik had ook een kneuzing en bloeding in mijn long.

‘Ik kwam in het ziekenhuis met een nekkraag om. Ik weet nog dat mijn moeder en broertje binnenkwamen en begonnen te huilen toen ze me zagen. Mijn vader zat op dat moment in het buitenland, ik miste hem verschrikkelijk. Die nacht lag ik aan slangen op de intensive care, omringd door veel verpleging. Ik heb heel vaak gevraagd hoe het met mijn collega ging, maar kreeg steeds te horen: ‘Dat weet ik niet.’ Ik leidde eruit af dat ze dood was. Afschuwelijk.

‘De volgende ochtend was op de tv boven mijn bed het zevenuurjournaal. Ik zag beelden van een ongeluk van twee politievrouwen in Rotterdam. Ik zag het kenteken en dacht: dat ben ik! Toen pas hoorde ik voor het eerst wat er was gebeurd, een aanrijding met een metro, en dat mijn collega zwaargewond was, maar nog leefde. Ik was zo blij – ik word er weer emotioneel van, sorry.

‘Kort daarna kwamen collega’s en mijn leidinggevende, Aad, binnen, om te vertellen hoe het met mijn collega ging. ‘Dat weet ik al’, zei ik. ‘Ik zag het net op het nieuws.’ Aad zei: ‘Ze ligt in coma, we weten niet of ze het gaat redden.’ Toen moest ik vreselijk huilen. Maar ze heeft het uiteindelijk overleefd.

‘De botten van mijn gebroken bovenarm groeiden niet aan elkaar. Ze hebben er een pen in geslagen en wat platen op gezet, maar dat hielp niet. Later hebben ze heupbot naar mijn bovenarm getransplanteerd. Ik ben nog een derde keer geopereerd om dat metaal er weer uit te halen. Alleen die pen zit nog in mijn arm, waardoor ik hem niet goed kan optillen en draaien. Gelukkig ben ik linkshandig.

‘Een foto van dat ongeluk heb ik tien jaar gebruikt in ehbo- en juridische lessen die ik gaf aan politiestudenten. Studenten zijn stoer, die willen allemaal naar buiten met toeters en bellen en denken dat ze de hele wereld aankunnen. ‘Jongens’, zei ik dan, ‘je bent niet onfeilbaar. Rijden met zwaailicht en sirene betekent niet dat alles en iedereen voor jou opzij gaat. Dit kan er gebeuren.’ Dan toonde ik op een groot projectiescherm die foto. Het is een heftige foto. Iedereen viel altijd meteen stil. Ik vervolgde: ‘Juist als de adrenaline door je aderen spuit vanwege een spannende melding, nemen we meer risico. Maar pas op, blijf nadenken bij wat je doet. Zorg dat je altijd veilig thuiskomt.’

‘Daarna wees ik naar de ingedeukte plek achter het stuur, waarvan je zou verwachten dat de chauffeur hartstikke dood is: ‘Kijk’, zei ik dan, ‘de bestuurder die daar zat, dat ben ik.’’