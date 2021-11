‘Ik heb geen geluk gehad met de meeste van mijn bedpartners’

Door seks als een geheim te behandelen, blijven veel jonge mensen onnodig onzeker. Actrice Joy Delima (27) schrijft erover in klare taal. Deze week: eenmalige seks.

Toen ik uit mijn eerste relatie kwam, had ik voor het eerst seks met mensen die niet van mij hielden. Ik weet nog dat ik voor het eerst met iemand naar bed ging van wie ik ook niet hield. Ik was niet eens verliefd. De hele vrijpartij was op eigen initiatief, omdat ik wilde ontdekken hoe casual seks zou zijn. We waren bij hem thuis en toen we halverwege een saaie film waren, zoende hij me. Nu komt het, dacht ik. Hij gaat me beffen of iets dergelijks en ik ga hem dan pijpen, en na een tijdje gaan we echt seksen en daarna misschien nog eens. Of misschien liggen we gewoon nog even gezellig samen. Maar na het zoenen ging hij me helemaal niet beffen. Hij vingerde me kort en ruw en stond vrij snel op om een condoom te pakken. Oké, dacht ik, zo kan het blijkbaar ook, geen probleem.

De penetratieseks die volgde was eveneens ruw en onpersoonlijk. Alsof het niets met mij als Joy te maken had, maar alleen met mij als persoon met een vulva. Ik weet nog dat ik in zijn ogen keek en kou voelde. Ineens stopte de seks. Blijkbaar was hij klaargekomen. Na de seks werd er niet geknuffeld of gepraat. Het voelde afstandelijk, alsof hij niet 30 seconden daarvoor nog in mij had gezeten. Waarom voel ik me hier nou zo kut over?, vroeg ik me af. Dit is wat ik wilde, toch? Misschien moest ik er gewoon even aan wennen. Maar het wende nooit. Ik kwam vaker in bedden terecht van mensen die na de seks bijna deden alsof het niet was gebeurd. Er werd niet meer gezoend, geen affectie getoond en eigenlijk was het de bedoeling dat ik zo snel mogelijk zou oprotten.

Het was pas na mijn laatste relatie, toen ik wéér seks had met mensen die niet van mij hielden, dat ik ineens begreep wat er aan de hand was. Al deze mensen leken met hun gedrag duidelijk te maken dat deze seks eenmalig was en dat ik niet moest verwachten dat dit meer dan seks was. Wat het ook was, het was in ieder geval geen liefde. En die boodschap moest zo bot mogelijk worden overgebracht.

Maar ik wílde helemaal geen relatie met die mensen. Ik was daar al die keren, net als zij, juist heel duidelijk alleen voor de seks. Was het misschien moeilijk te geloven dat ik als vrouw ook casual seks wilde? Of dachten ze dat een knuffel na de seks zou betekenen dat we direct verkering zouden krijgen?

Om eerlijk te zijn, ik heb geen geluk gehad met de meeste van mijn bedpartners. Vaak ben ik respectloos behandeld en ik weet nu dat de scenario’s die ik hierboven benoem niet normaal zijn. Naja, niet normaal zouden moeten zijn. Want het gebeurt vaak, hoor ik. Nu heb ik gelukkig ook ervaren dat je, zelfs als je niet verliefd bent, elkaar toch met respect en liefde kunt behandelen. Móét behandelen. Laatst hoorde ik een jongen bloedserieus zeggen dat als een meisje na een shot tequila ‘al’ mee naar huis gaat, hij dan niet inziet waarom hij haar nog zou moeten beffen. ‘Maar jij gaat toch ook na dat shotje ‘al’ met haar mee naar huis?’, zei ik verbaasd. ‘Waarom verdient zij dan ineens geen genot meer?’ Het gesprek werd overstemd door dronken mannenstemmen die het hadden over ‘gewoon effe willen komen in iemand’. Ik walgde. Als je gewoon wilt klaarkomen, dan heb je daar handen en leuke speeltjes voor. Maar als je seks hebt met een mens, ook al is het eenmalig, dan hoort daar naar mijn mening affectie en respect bij. En dat heeft helemaal niets met liefde te maken.

